A HEINEKEN® amplia o patrocínio da F1® como parceira global, impulsionada pelo crescimento fenomenal do esporte

A HEINEKEN® anuncia que sua parceria global com a Fórmula 1® foi prorrogada por mais cinco anos, até 2027, impulsionada pelo recente crescimento fenomenal do número de fãs do esporte.

O anúncio segue acordos recentes com Max Verstappen e a Oracle Red Bull Racing.

e a Oracle Red Bull Racing. As estatísticas da F1® mostram que seu total de seguidores nas redes sociais amentou 23% em relação a 2021.

O rápido crescimento impulsionou a extensão da parceria da HEINEKEN®, com a marca de cerveja holandesa preparada para focar nesta nova quantidade de fãs com sua mensagem de consumo responsável e a cerveja sem álcool mais popular do mundo, HEINEKEN® 0,0.

A extensão também trará mais entretenimento para os fãs, pois a HEINEKEN® e a Formula 1® se unem para gerar desempenhos impressionantes na pista e fora dela. O superstar holandês DJ e produtor,Martin Garrix, também se juntou à HEINEKEN® para trazer entretenimento às corridas, iniciando com o Grande Prêmio no Canadá.

AMSTERDAN, 31 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A HEINEKEN® mantém a liderança como parceira global da F1®, renovando sua extensão global de patrocínio por mais cinco anos, impulsionada pelo crescimento fenomenal do esporte com um público mais amplo de fãs.

Assinada originalmente em 2016, a parceria renovada terá como foco envolver as gerações de fãs do esporte em expansão de maneiras significativas e criativas, promovendo o consumo responsável e proporcionando momentos de entretenimento de primeira linha para demonstrar que os finais de semana da F1® são muito mais do que apenas uma corrida. Isso inclui a contratação do superastro, DJ e produtor holandês, Martin Garrix, para oferecer uma série de apresentações espetaculares com a HEINEKEN® ao longo da temporada, começando no Grande Prêmio do Canadá.

A crescente popularidade do esporte fez com que o total de seguidores nas mídias sociais da F1 explodisse em 23% desde 2021, totalizando 60,6 milhões, com crescimento significativo em mercados como os EUA, que especificamente tiveram um aumento de 42% em relação a 2021.

Este crescimento incrível com os mais diversos fãs entrando no esporte aumentou a motivação da HEINEKEN® para estender sua parceria com a F1®. A marca de cerveja holandesa tem um foco claro em atingir esse novo público com suas mensagens de consumo responsável, incluindo o lançamento de sua nova iniciativa de jogos – Player 0.0, criada com o embaixador da HEINEKEN® 0.0, Max Verstappen. Essas campanhas, em colaboração com a F1®, continuarão a se concentrar na promoção da cerveja sem álcool mais popular do mundo, a HEINEKEN® 0.0; a combinação perfeita para um fim de semana de corrida.

Stefano Domenicali, presidente e CEO da Fórmula 1, disse "Desde que a nossa parceria com a Heineken começou em 2016, eles têm sido um parceiro incrível, concentrado em oferecer eventos de primeira linha que abrangem o melhor do esporte e do entretenimento para todos os nossos fãs, e se tornaram uma parte fundamental do fim de semana de corrida. O trabalho que a Heineken está fazendo para promover o consumo responsável continua tão importante para nós quanto as experiências criadas para os nossos fãs, antigos e novos, e esperamos melhorar isso durante toda esta temporada e futuramente".

Dolf van den Brink, diretor executivo e presidente do conselho executivo da Heineken®, disse: "A base de fãs da F1® em rápido crescimento e em constante mudança foi uma das muitas razões pelas quais ampliamos nossa parceria. Esta é uma oportunidade fantástica para continuarmos oferecendo as melhores experiências aos fãs, ao mesmo tempo em que desenvolvemos nossas mensagens de consumo responsável para um público cada vez mais engajado e relevante. Como a corrida Heineken® Silver em Las Vegas no final deste ano está prevista para ser um destaque, 2023 será a temporada mais emocionante!"

Com o aumento meteórico da popularidade da F1®, a Heineken® criará experiências para atender às expectativas dos seguidores, continuando o entretenimento para os fãs em todo o mundo, e mostrar que a F1® é "mais do que uma corrida". A F1 é um espetáculo de 72 horas de energia e atmosfera única, ocorrendo em algumas das maiores cidades do mundo.

O produtor Martin Garrix, DJ internacionalmente conhecido, disse "Estou muito empolgado em me unir à Heineken® para comemorar em algumas das corridas mais esperadas da temporada. A energia e a atmosfera na pista são incomparáveis, e mal posso esperar para me apresentar para os fãs de corrida de todo o mundo! ''

Bram Westenbrink, diretor global da marca HEINEKEN®, disse "A partir de nossos recentes acordos com Max Verstappen e a Oracle Red Bull Racing, temos o enorme prazer de anunciar esta extensão à nossa parceria de longa data com a Fórmula 1. Esses acordos continuam desenvolvendo nossa estratégia mais ampla de ser a marca número um no envolvimento e entretenimento dos fãs de esportes em todo o mundo, ao mesmo tempo em que promovem o consumo responsável. Combinar isso com a contratação do superstar global DJ e produtor Martin Garrix para algumas das maiores corridas da temporada, é a maneira perfeita para oferecermos momentos inesquecíveis nos fins de semana de corrida".

Desde que entrou no mundo do automobilismo em 2016, HEINEKEN® está comprometida com mudanças reais em relação às atitudes em relação à direção após a ingestão de bebidas e relançou sua campanha "Quando dirigir, nunca beba" em maio de 2022. HEINEKEN® continuará a inovar por meio de suas campanhas de marketing para a F1®, com seu criativo de 2023 "Quando dirigir, nunca beba", disponível em breve. Além disso, a HEINEKEN® se comprometeu a investir mais de 10% de todos os orçamentos de mídia para apoiar programas de consumo responsável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2088715/HEINEKEN_F1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2088717/MARTIN_GARRIX_HEINEKEN_F1.jpg

FONTE Heineken

