HEINEKEN® VIERT EPIC HOME FORMULE 1® RACE IN NEDERLAND MET DJ AFROJACK FINALE

Internationaal gerenommeerde en de met een GRAMMY Award bekroonde, Nederlandse producer en DJ Afrojack sloot het Formula 1 Heineken® Dutch Grand Prix weekend af met een exclusief podiumoptreden

Nadat de winnaars hun trofeeën in ontvangst hadden genomen, werd het feestelijke optreden live gestreamd naar fans over de hele wereld via F1 en de sociale kanalen van Afrojack

De Nederlandse hedendaagse kunstenaar Pablo Lücker creëerde originele kunstwerken op het podium, geïnspireerd door de bezienswaardigheden en de geluiden van Zandvoort

ZANDVOORT, Nederland, 5 september 2022 /PRNewswire/ -- Heineken® verhoogde de sfeer na de race tijdens de Formula 1 Heineken® Dutch Grand Prix met een podiumoptreden van de internationaal bekende, Nederlandse producer en DJ Afrojack. Het optreden werd live gestreamd op de Facebook-pagina van F1®, evenals op de Facebook- en YouTube-pagina's van Afrojack, om fans over de hele wereld samen te brengen om voor het tweede jaar op rij weer een spannende race te vieren op CM.com Circuit Zandvoort.

Afrojack zei: "Het is een ongelooflijke ervaring en een eer om gevraagd te worden om hier tijdens de Nederlandse Grand Prix op te treden; niet alleen voor mijn thuispubliek, maar ook voor al die fans wereldwijd die samen met ons een geweldige race in Nederland willen vieren!"

Op de 30 minuten durende set van Afrojack stond het exclusieve officiële Nederlandse Grand Prix-nummer 'Feels Like Home', samen met DubVision, dat op 2 september wereldwijd werd uitgebracht. "Feels Like Home" is een heldere, energiek nummer met een briljante melodie en een tekst die fans uitnodigt om mee te zingen.

Het optreden na de race vond plaats op het podium van de winnaar, met originele kunstwerken van de Nederlandse hedendaagse kunstenaar Pablo Lücker.

De ontwerpen zijn geïnspireerd op de energie die de fans op het circuit overbrengen en op de bezienswaardigheden en de geluiden van Zandvoort. Lücker ontwierp niet alleen het ontwerp voor het podium, maar creëerde ook een nieuw en origineel ontwerp voor de F1®-trofeeën die dit weekend werden uitgereikt.

Pablo Lücker zei over zijn aanpak: "Ik wilde dat het ontwerp de adrenaline, de vreugde en de kick van de menigte vastlegt die dit feest gezamenlijk viert."

Op een manier die voor Heineken® kenmerkend is, werd het raceweekend op wereldschaal gevierd door de lokale cultuur en elementen van het Nederlandse erfgoed internationaal op de kaart te zetten.

Om de thuisrace van het merk verder te vieren, lanceerde Heineken® een nieuwe versie van zijn campagne 'When You Drive, Never Drink', genaamd 'Riding is Still Driving'. De campagne, gelanceerd in mei 2022, speelt in op het feit dat je na het drinken van alcohol het gevoel hebt een veel betere chauffeur zijn dan je in werkelijkheid bent. Aangezien de wereld van F1® enkele van de beste coureurs ter wereld bevat, hebben we met onze partners samengewerkt om onze boodschap te verspreiden; Juist op het moment dat je je een coureur voelt moet je geen voertuig besturen.

De nieuwe editie bevat McLaren F1 Team-coureur Daniel Ricciardo die fans stimuleert om de juiste keuze te maken en niet te drinken voordat ze op een fiets of e-scooter stappen. Nederland staat bekend als fietsvriendelijk en er zijn ongeveer 1,4 miljoen e-bikes op de Nederlandse wegen. Heineken moedigt fans daarom aan om de juiste keuze te maken en veilig thuis te komen.

Over zijn betrokkenheid bij de campagne zei Daniel Ricciardo: "Waarom zou je het risico nemen om na het drinken van alcohol wel op een elektrische fiets of scooter te stappen als je niet zou gaan autorijden? Ook dan bestuur je een motorisch aangedreven voertuig en maak je deel uit van het verkeer. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid dat de vele fans die met de fiets naar Zandvoort gekomen zijn ook weer veilig thuiskomen. Pas daarom goed op elkaar in het verkeer."

