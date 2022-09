HEINEKEN® CELEBRA CORRIDA DE FÓRMULA 1® ÉPICA NA HOLANDA COM APRESENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO DJ AFROJACK

O produtor e DJ holandês de renome internacional e vencedor do GRAMMY, Afrojack, encerrou o fim de semana do Grande Prêmio de Fórmula 1 Heineken® da Holanda com uma apresentação exclusiva no pódio

Após os vencedores receberem seus troféus, a apresentação comemorativa foi transmitida ao vivo aos fãs em todo o mundo por meio dos canais sociais da F1 e do Afrojack

O artista contemporâneo holandês, Pablo Lücker, criou obras de arte originais apresentadas no pódio, inspiradas nas paisagens e sons de Zandvoort

ZANDVOORT, Holanda, 5 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Heineken® intensificou a atmosfera pós-corrida do Grande Prêmio Heineken de Fórmula 1 da Holanda com uma apresentação no pódio do renomado produtor e DJ holandês, Afrojack. A apresentação foi transmitida ao vivo no Facebook da F1®, bem como nas páginas do Facebook e YouTube de Afrojack, para reunir os fãs de todo o mundo para comemorar mais uma corrida emocionante no Circuito Zandvoort CM.com pelo segundo ano consecutivo.

Afrojack disse: "É uma experiência incrível e uma honra ser convidado para me apresentar aqui no Grande Prêmio da Holanda; não apenas diante do meu público, mas também para todos os fãs do mundo todo que assistiram a mais uma corrida incrível na Holanda!"

O set de 30 minutos de Afrojack incluiu a música oficial exclusiva do Grande Prêmio da Holanda "Feels Like Home", além de DubVision, que foi lançada mundialmente em 2 de setembro. "Feels Like Home" é um single vibrante e empolgante com uma melodia fantástica e vocais suaves que certamente farão os fãs cantar junto.

A apresentação pós-corrida ocorreu no pódio do vencedor, que contou com obras de arte originais do artista contemporâneo holandês Pablo Lücker.

Os designs foram inspirados na energia que os fãs trazem para a pista, bem como nas imagens e sons de Zandvoort. Pablo Lücker não só idealizou o design do pódio, mas também criou um design novo e original para os troféus da F1® concedidos durante o fim de semana.

Em relação a sua iniciativa, o artista comentou: "Eu queria que o design captasse a adrenalina, a alegria e a agitação que são transmitidas pela multidão celebrando em conjunto."

De uma maneira reconhecida como padrão Heineken®, o fim de semana de corrida foi uma celebração da cultura local e da tradição holandesa em escala global, trazendo elementos que são sinônimos da Holanda para um público internacional.

Para celebrar ainda mais a corrida na casa da Heineken®, a marca lançou uma nova iteração de sua campanha "Quando dirigir, jamais beba", intitulada "Riding is Still Driving". Lançada em maio de 2022, a campanha brinca com o fato de que, quando você bebe, pode se sentir um motorista muito melhor do que é. Como o mundo da F1® apresenta alguns dos melhores pilotos do mundo, colaboramos com nossos parceiros para divulgar nossa mensagem; é exatamente no momento em que você se sente um piloto de corrida que não deve ficar atrás do volante, ou do guidão.

A nova edição apresenta o piloto da equipe McLaren F1, Daniel Ricciardo, incentivando os fãs a fazer a escolha certa e não beber antes de subir em uma bicicleta ou um e-scooter. A Holanda é conhecida por incentivar o uso de bicicletas e existem aproximadamente 1,4 milhão de e-bikes nas ruas do país, então a Heineken está incentivando os fãs a fazer a escolha certa e chegar em casa com segurança.

Sobre seu envolvimento na campanha, Daniel Ricciardo disse: "Se quando você bebe, não dirige um carro, então por que se arriscaria em uma bicicleta elétrica ou scooter? Você assume o controle de um veículo motorizado, e também é um usuário da estrada. Trata-se de um esforço coletivo para garantir que todos estejam seguros nas pistas. Muitos fãs utilizam suas bicicletas para ir e voltar da corrida em Zandvoort, então vamos cuidar uns dos outros."

