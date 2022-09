A HEINEKEN® CELEBRA CORRIDA ÉPICA DE FORMULA 1® EM CASA, NOS PAÍSES BAIXOS, COM ESPETÁCULO FINAL A CARGO DO DJ AFROJACK

Afrojack, produtor e DJ neerlandês de renome internacional e vencedor de um prémio GRAMMY, encerrou o fim de semana do Grande Prémio dos Países Baixos de Fórmula 1 Heineken® com uma performance exclusiva no pódio

Depois de os vencedores terem recebido os troféus, a atuação comemorativa foi transmitida ao vivo para os fãs em todo o mundo através da F1 e das redes sociais do artista

Pablo Lücker, artista contemporâneo neerlandês, criou obras de arte originais apresentadas no pódio, inspiradas nos pontos turísticos e sons de Zandvoort

ZANDVOORT, Países Baixos, 5 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Heineken® elevou a atmosfera pós-corrida no grande prémio neerlandês de Fórmula 1 da Heineken® com uma atuação no pódio do internacionalmente famoso produtor e DJ neerlandês, Afrojack. A atuação foi transmitida ao vivo na página de Facebook da F1®, bem como nas páginas do Facebook e do YouTube do artista, para reunir os fãs de todo o mundo e celebrar mais uma corrida emocionante no circuito da CM.com Zandvoort pelo segundo ano consecutivo.

Afrojack closes out the Formula 1 Heineken® Dutch Grand Prix on the podium designed by Dutch artist Pablo Lücker.

Afrojack disse: "É uma experiência incrível e uma honra ter sido convidado a atuar aqui no grande prémio neerlandês. Não só à frente dos meus compatriotas, mas também de todos os fãs de todo o mundo que se juntaram para celebrar mais uma corrida incrível nos Países Baixos!"

O set de 30 minutos de Afrojack incluiu a exclusiva música oficial neerlandesa do grande prémio "Feels Like Home", juntamente com a DubVision, que foi lançada no dia 2 de setembro em todo o mundo. "Feels Like Home" é um single brilhante e cheio de energia com uma melodia deslumbrante e vocais ternos que os fãs, certamente, também vão cantar.

A atuação pós-corrida teve lugar no pódio do vencedor, com obras de arte originais do artista contemporâneo neerlandês Pablo Lücker.

Os desenhos inspiraram-se na energia que os fãs trazem para a pista, bem como nos pontos turísticos e sons de Zandvoort. Lücker não só criou o design para o pódio, como também criou um design novo e original para os troféus F1® entregues durante o fim de semana.

Pablo Lücker disse sobre a sua abordagem: "Eu queria que o design capturasse a adrenalina, alegria e emoção libertadas pela multidão em celebração".

Da forma que a Heineken® já nos habituou, o fim de semana da corrida foi uma celebração da cultura local e do património neerlandês à escala global – trazendo elementos que são sinónimos dos Países Baixos a uma audiência internacional.

Para celebrar ainda mais a corrida em casa da marca, a Heineken® lançou uma nova iteração da sua campanha "When You Drive, Never Drink" intitulada "Riding is Still Driving". A campanha, lançada em maio de 2022, assenta no facto de que, quando bebe, pode sentir-se um condutor muito melhor do que é. Como o mundo mundo da F1® conta com alguns dos melhores pilotos do mundo, colaborámos com os nossos parceiros para divulgar a nossa mensagem; é exatamente no momento em que se sente como um piloto de corridas que não deve estar atrás do volante ou do guiador.

A nova edição conta com Daniel Ricciardo, piloto da equipa de F1 da McLaren F1, a encorajar os fãs a tomarem a decisão certa e não beberem antes de andarem de bicicleta ou trotinete elétrica. Os Países Baixos são famosos pelas bicicletas e existem aproximadamente 1,4 milhões de bicicletas elétricas nas suas estradas, pelo que a Heineken está a incentivar os fãs a fazerem a escolha certa e a regressarem a casa em segurança.

Sobre o seu envolvimento na campanha, Daniel Ricciardo declarou: "Nós não bebemos quando conduzimos um carro. Então, porquê correr o risco com uma bicicleta elétrica ou trotinete elétrica? Estamos a controlar um veículo a motor e somos utentes da estrada. É um esforço coletivo garantir a segurança de todos na estrada – muitos fãs irão de bicicleta para/da corrida em Zandvoort, por isso, vamos olhar uns pelos outros."

