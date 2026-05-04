Herbalife renforce ses capacités en compléments nutritionnels personnalisés grâce à l'acquisition planifiée de Bioniq

L'opération accéléra l'engagement d'Herbalife et de Cristiano Ronaldo à développer la nutrition personnalisée et le bien-être à l'échelle mondiale

LOS ANGELES, 4 mai 2026 /PRNewswire/ -- Herbalife Ltd. (NYSE : HLF), une société, une communauté et une plateforme de premier plan dans le domaine de la santé et du bien-être, a annoncé un accord visant l'acquisition de certains actifs de Bioniq, une société de suppléments personnalisés basée au Royaume-Uni dont l'objectif est de rendre la santé plus accessible et plus facile à mettre en œuvre. L'opération fait avancer la vision d'Herbalife, qui souhaite devenir une plateforme de santé et de bien-être basée sur la technologie et les données.

« L'avenir de la santé et du bien-être est de plus en plus personnalisé et éclairé par des données », déclare Stephan Gratziani, CEO d'Herbalife. « En combinant la technologie des suppléments personnalisés de Bioniq avec Pro2col et la puissance de notre réseau mondial de distributeurs, nous augmentons notre capacité à offrir un bien-être personnalisé à l'échelle mondiale. »

Bioniq développe des formules de compléments personnalisés en utilisant son moteur de personnalisation des produits breveté, les antécédents médicaux et une base de données propriétaire de biomarqueurs. Les formules de supplément personnalisées de Bioniq sont conçues pour un large éventail de personnes, des consommateurs de bien-être quotidien jusqu'aux athlètes d'élite, y compris Cristiano Ronaldo.

Bioniq viendra compléter les précédentes acquisitions de Pro2col et Link BioSciences par Herbalife en lui permettant de proposer une gamme élargie de compléments nutritionnels personnalisés sous différentes formes. La combinaison de l'offre de Bioniq et de l'expertise mondiale d'Herbalife en fabrication permettra à la société de développer la nutrition personnalisée à grande échelle et rapidement.

« J'ai fondé Bioniq en 2019 avec la vision d'aider les gens à optimiser leur bien-être grâce à une approche scientifique de la nutrition qui intègre des données sur les biomarqueurs et le mode de vie », déclare Vadim Fedotov, fondateur et président de Bioniq. « Je suis ravi de rejoindre Herbalife, son réseau mondial de distributeurs et son engagement à promouvoir le bien-être à grande échelle. »

En tant que partenaire nutritionnel mondial de longue date d'Herbalife et actionnaire de Bioniq, Cristiano Ronaldo partage la vision d'Herbalife d'accélérer la disponibilité de suppléments nutritionnels personnalisés à grande échelle par le biais de son réseau mondial de distributeurs.

« Tout au long de ma carrière, la biométrie et la nutrition personnalisée ont été essentielles pour m'aider à être performant et compétitif au plus haut niveau. En tant qu'utilisateur de longue date d'Herbalife et de Bioniq, j'ai pu constater par moi-même qu'une approche nutritionnelle sur mesure peut contribuer à optimiser les performances », déclare Cristiano Ronaldo. « Je suis ravi de voir les suppléments personnalisés de Bioniq faire partie de l'accès élargi aux suppléments nutritionnels d'Herbalife, aidant les gens à adopter une approche plus éclairée de leur santé, de leur bien-être et de leurs performances. »

La transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires. Le prix d'achat de 55 millions de dollars sera payé sur cinq ans, y compris un paiement initial de dix millions de dollars à la clôture. En outre, la valeur de l'opération comprend jusqu'à 95 millions de dollars de paiements conditionnels basés sur les performances futures.

Dans le cadre de cette opération, Herbalife a également obtenu une option d'achat pour acquérir Bioniq LAB, une plateforme distincte axée sur les petites molécules et les peptides. L'option d'achat offre à Herbalife une flexibilité stratégique lui permettant d'évaluer les opportunités potentielles à plus long terme dans ce domaine de manière disciplinée et efficace en termes de capital.

Les compléments nutritionnels personnalisés de Bioniq devraient être proposés dans le courant de l'année par des distributeurs indépendants d'Herbalife à des clients de certains pays d'Europe et des États-Unis, d'autres marchés devant suivre.

Pour plus d'informations, consultez le site www.herbalife.com.

À propos de Herbalife Ltd.

Herbalife est une entreprise, une communauté et une plateforme de premier plan dans le domaine de la santé et du bien-être qui, depuis 1980, change la vie des gens grâce à d'excellents produits nutritionnels et à des opportunités commerciales pour ses distributeurs indépendants. L'entreprise propose des produits scientifiquement fondés sur plus de 90 marchés par l'intermédiaire de distributeurs entreprenants qui offrent un accompagnement personnalisé et une communauté de soutien qui incite leurs clients à adopter un mode de vie plus sain et plus actif afin de vivre au mieux leur vie.

Pour plus d'informations, consultez le site https://ir.herbalife.com.

À propos de Bioniq

Bioniq, lancé en 2019 à Londres, au Royaume-Uni, est un leader de l'industrie qui propose des suppléments personnalisés basés sur des questionnaires personnels et des données de tests sanguins. Expédiée dans le monde entier et utilisant l'une des plus grandes bases de données nutritionnelles personnalisées, Bioniq a créé des formules uniques pour des centaines de milliers d'utilisateurs qui intègrent des composants et des dosages adaptés aux carences en nutriments de chaque individu.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur https://www.bioniq.com/.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont des déclarations prospectives au sens des lois fédérales et nationales sur les valeurs mobilières, y compris toute projection de bénéfices, de revenus ou d'autres éléments financiers ; toute déclaration relative aux plans, stratégies et objectifs de la direction, y compris pour les opérations futures, les dépenses d'investissement ou les rachats d'actions ; toute déclaration concernant de nouveaux produits, services ou développements proposés ; toute déclaration relative aux conditions ou performances économiques futures ; toute déclaration de conviction ou d'attente ; et toute déclaration d'hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède ou à d'autres événements futurs. Les déclarations prospectives peuvent inclure, entre autres, les termes « estimer », « avoir l'intention de », « continuer », « croire », « s'attendre à », « anticiper », les conjugaisons au futur ou au conditionnel, ou tout autre mot similaire.

Bien que nous estimions que les attentes reflétées dans nos déclarations prospectives sont raisonnables, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux projetés ou supposés dans nos déclarations prospectives. Notre situation financière et nos résultats d'exploitation futurs, ainsi que toute déclaration prospective, sont sujets à des changements et à des risques et incertitudes inhérents, dont beaucoup échappent à notre contrôle. Parmi les facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart entre nos résultats réels, nos performances et nos réalisations, ou les résultats de notre secteur d'activité, et les estimations ou les projections contenues ou sous-entendues dans nos déclarations prospectives, nous pouvons citer :

les impacts potentiels de la conjoncture économique mondiale actuelle, y compris l'inflation, les fluctuations défavorables des taux de change et les tarifs douaniers ou les tarifs de rétorsion, sur nous, nos membres, nos clients et notre chaîne d'approvisionnement, ainsi que sur l'économie mondiale ;

notre capacité à attirer et à conserver nos membres ;

nos relations avec nos membres et notre capacité à influencer leurs actions ;

notre non-respect des lois, règles et réglementations applicables aux États-Unis et à l'étranger, ou des actions inappropriées de nos employés ou de nos membres en violation de ces lois, règles et réglementations ;

la publicité négative associée à notre société ou au secteur de la vente directe, y compris notre capacité à rassurer le marché et les autorités de réglementation quant à notre respect des lois applicables ;

l'évolution des préférences et des demandes des consommateurs et des normes industrielles, notamment en ce qui concerne le changement climatique, la durabilité et d'autres questions environnementales, sociales et de gouvernance ;

la nature concurrentielle de nos activités et de notre secteur ;

les questions juridiques et réglementaires, y compris les actions réglementaires concernant ou les contestations juridiques de nos produits ou de notre programme de marketing de réseau et les actions en responsabilité du fait des produits ;

l'ordonnance par consentement conclue avec la Federal Trade Commission (FTC), ses effets et tout manquement à cette ordonnance ;

les risques liés aux activités internationales et à la Chine ;

notre capacité à mettre en œuvre notre croissance et d'autres initiatives stratégiques (telles que les efforts de restructuration, l'augmentation de la pénétration des marchés existants, les produits personnalisés et les initiatives technologiques connexes) ;

l'efficacité et l'acceptation des nouvelles initiatives technologiques ;

toute perturbation importante de nos activités causée par des catastrophes naturelles, d'autres événements catastrophiques, des actes de guerre ou de terrorisme, y compris les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, des incidents liés à la cybersécurité, des pandémies et/ou d'autres actes commis par des tiers ;

notre capacité à nous approvisionner de manière adéquate en ingrédients, matériaux d'emballage et autres matières premières et à fabriquer et distribuer nos produits ;

notre dépendance à l'égard de notre infrastructure informatique et notre capacité à développer, déployer et intégrer avec succès l'intelligence artificielle dans nos activités ;

le non-respect par nous ou nos membres de toute loi, règle ou réglementation relative à la protection de la vie privée, à l'intelligence artificielle et à la protection des données, ou toute atteinte à la sécurité impliquant l'appropriation illicite, la perte ou toute autre utilisation ou divulgation non autorisée d'informations confidentielles ;

des limitations contractuelles à notre capacité d'étendre ou de modifier notre modèle de vente directe ;

la suffisance de nos marques et autres propriétés intellectuelles ;

la concentration du produit ;

notre dépendance à l'égard de notre équipe de direction, ou la perte ou le départ de l'un de ses membres ;

notre capacité à intégrer et à tirer parti des opérations d'acquisition ;

les restrictions imposées par les clauses des accords régissant notre endettement ;

les risques liés à nos obligations convertibles ;

les changements et les incertitudes liés à l'application des prix de transfert, de l'impôt sur le revenu, des droits de douane, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres lois, traités et règlements fiscaux, ou à leur interprétation ;

notre constitution en vertu des lois des îles Caïmans ; et

la volatilité du cours de l'action liée, entre autres, aux opérations spéculatives et à certains traders qui vendent nos actions ordinaires à découvert.

D'autres facteurs et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence sensible entre les résultats réels et nos déclarations prospectives sont exposés dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission, notamment dans le rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 18 février 2026, y compris sous les rubriques « Facteurs de risque » et « Rapport de gestion sur la situation financière et les résultats d'exploitation », ainsi que dans nos états financiers consolidés et les notes y afférentes. En outre, les déclarations historiques, actuelles et prospectives relatives au développement durable peuvent être fondées sur des normes de mesure des progrès qui sont encore en cours d'élaboration, sur des contrôles et processus internes qui continuent d'évoluer et sur des hypothèses qui sont susceptibles de changer à l'avenir.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date de celui-ci. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ni à publier des révisions des déclarations prospectives, ni à signaler des événements ou des circonstances postérieurs à la date du présent document, ni à refléter la survenance d'événements imprévus, sauf si la loi l'exige.