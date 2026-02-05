Het vertrouwen vergroten: Het Fox ESS Grand Gala 2026 verwelkomde meer dan 300 wereldwijde partners.

WENZHOU, China, 5 februari 2026 /PRNewswire/ -- Fox ESS, een toonaangevende leverancier van oplossingen voor hernieuwbare energie, organiseerde met trots van 28 tot en met 29 januari het Fox ESS Grand Gala 2026 op het hoofdkantoor in Wenzhou, provincie Zhejiang. Het evenement, met als thema "Een toost op vertrouwen", verwelkomde meer dan 300 vertegenwoordigers uit meer dan 30 landen om de toekomst van schone energie te bespreken en de internationale samenwerking te versterken.

Het evenement begon met een thematoespraak van Michael Zhu, CEO van Fox ESS, die benadrukte: "Vertrouwen is de hoeksteen van onze wereldwijde partnerschappen. Nu we te maken hebben met de toenemende vraag naar groene energie, ben ik meer dan ooit overtuigd van de toekomst van deze sector. Ons dynamische team is onze grootste troef; onze medewerkers in de frontlinie brengen bijna de helft van hun tijd in het buitenland door, waar ze inspelen op lokale behoeften en oplossingen op maat ontwikkelen."

De deelnemers genoten van meeslepende activiteiten, waaronder een rondleiding door de fabriek, waarbij de R&D-capaciteiten en intelligente productieprocessen van het bedrijf werden gedemonstreerd. Ze namen ook deel aan activiteiten zoals proefritten, kartracen en workshops over de traditionele Chinese cultuur, waardoor zinvolle interacties ontstonden tussen technologie, cultuur, producten en het merk.

Partnerschappen vieren

Tijdens de top werden installateurs, distributeurs en strategische partners geëerd die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd die een belangrijke rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van technologieën op het gebied van schone energie. Hun prestaties onderstrepen de essentiële rol die ze spelen in de wereldwijde strategie van Fox ESS.

Sinds de oprichting in Wenzhou heeft Fox ESS een opmerkelijke groei doorgemaakt, met meer dan 4.000 werknemers en activiteiten in meer dan 70 landen. Volgens het meest recente rapport van S&P Global heeft het bedrijf in de eerste helft van 2025 het grootste marktaandeel verworven in de Europese markt voor energieopslagsystemen voor particuliere woningen, met name in belangrijke markten zoals het Verenigd Koninkrijk en Polen.

Wereldwijde betrokkenheid en lokale focus

Het afgelopen jaar heeft Fox ESS deelgenomen aan meer dan 40 internationale beurzen en meer dan 200 klantenevenementen georganiseerd, waardoor het bedrijf een sterke marktpositie heeft verworven. Deze strategie onderstreept de toewijding van het bedrijf aan lokale aanpassing, ondersteund door toegewijde serviceteams en efficiënte responsmechanismen om aan de regionale behoeften te voldoen.

Aan een duurzaam energie-ecosysteem bouwen

Fox ESS heeft een uitgebreid ecosysteem ontwikkeld dat onderzoek en ontwikkeling, productie, verkoop en service omvat. Met een team van meer dan 400 R&D-professionals heeft het bedrijf zijn feedbackmechanismen verbeterd om producten beter af te stemmen op de marktbehoeften in belangrijke regio's.

Nu de wereldwijde energietransitie in een stroomversnelling komt, blijft Fox ESS zich inzetten voor technologische innovatie en samenwerking. Het bedrijf werkt samen met partners om het gebruik van schone energie te bevorderen en bij te dragen aan een duurzame toekomst.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2875732/grand_gala_EN.mp4