Het wordt tijd om Kavalan te ervaren met Distillery Select

De kenmerkende fruitsmaken van Kavalan zijn groene appel, mango, ananas en kers.

Master Blender en Global Brand Ambassador Ian Chang liet weten dat mensen kunnen vertrouwen op de consistente kwaliteit van Kavalan.

"Kavalan staat bekend om haar kwaliteit, en hier richten wij ons op. Maar nu, met Distillery Select, leveren wij mensen kwaliteit voor een zeer goede prijs", zei hij.

Brand manager dhr. Kim van de Japanse distributeur Lead off Japan liet weten: "Kavalan Distillery Select is een kwalitatief hoogwaardige uitdrukking en de prijs ligt veel lager dan haar daadwerkelijke waarde."

Dhr. Thierry Benitah, CEO van de Europese distributeur La Maison du Whisky vertelde dat Distillery Select "Kavalan van haar beste kant laat zien."

"Rond en elegant op de neus en boordevol fruit", zei hij. "Rijk en complex in de mond met zoete vanille en noten van karamel. Niet alleen een fantastische whisky om van te nippen, het is ook een unieke mengbare single malt."

Dennis Carr, president en CEO van de Amerikaanse distributeur Hotaling & Co. zei: "Kavalan Distillery Select voldoet aan de eisen voor een Kavalan, en werkt zowel goed voor de single malt-purist, als iemand die de whisky neat of on the rocks drinkt, en ook voor de liefhebber van cocktails."

"In minder dan 10 jaar in de whiskybranche heeft de Taiwanese distilleerderij wereldfaam verworven, en beschikt het met de introductie van deze nieuwe stijl nu over 23 variëteiten", zei hij.

Over Kavalan Whisky

De eerste whiskydistilleerderij in Yilan County is sinds 2005 een pionier op het gebied van de single malt whisky. Voor onze whisky, gerijpt in een zeer warm en vochtig klimaat, wordt gebruik gemaakt van het smeltwater van Snow Mountain, en het wordt nog verbeterd door de koele zee- en berglucht. Dit samen zorgt voor de kenmerkende romigheid van Kavalan. Onze distilleerderij ontleedt haar naam aan de oorspronkelijke naam voor Yilan County, en wordt ondersteund door 40 jaar ervaring in de drankenbranche onder de moedermaatschappij King Car Group. Wij hebben meer dan 280 gouden of hogere onderscheidingen gewonnen in de meest concurrerende wedstrijden in de branche, en we zijn beschikbaar in meer dan 70 landen. Bezoek www.kavalanwhisky.com

