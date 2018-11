Le moment est venu de découvrir Kavalan avec Distillery Select

Les goûts fruités caractéristiques de Kavalan sont ceux de la pomme, de la mangue, de l'ananas et de la cerise.

Le maître mélangeur et ambassadeur mondial de la marque Ian Chang a déclaré que le public pouvait faire confiance à la cohérence de Kavalan en termes de qualité.

« Kavalan est connu pour sa qualité, car c'est là notre préoccupation. Mais aujourd'hui, avec Distillery Select, nous offrons au public cette qualité à un très bon prix », explique-t-il.

Pour le directeur de la marque du distributeur au Japon Lead off Japan, M. Kim : « Kavalan Distillery Select est une expression de haute qualité, et le prix est bien inférieur à sa valeur. »

Le PDG du distributeur en Europe, La Maison du Whisky, M. Thierry Benitah, a expliqué que Distillery Select « exprime le mieux Kavalan. »

« Doux et élégant avec un nez très fruité », selon lui. « Riche et complexe en bouche avec des notes de vanille sucrée et de caramel. Pas seulement un excellent whisky à siroter, mais également un single malt unique pour les mélanges. »

Pour le PDG du distributeur aux États-Unis Hotaling & Co., Dennis Carr : « Kavalan Distillery Select répond à la demande pour un Kavalan qui plaise à la fois aux puristes du single malt, qui le boivent pur ou sur glace, et les amateurs de cocktails. »

« En moins de dix ans de confection de whisky, cette distillerie taïwanaise a été saluée dans le monde entier et compte aujourd'hui 23 variétés avec l'introduction de ce nouveau style », explique-t-il.

À propos de Kavalan Whisky

Kavalan Distillery (comté de Yilan) fait œuvre de pionnier dans l'art du whisky single malt à Taiwan depuis 2005. Notre whisky est vieilli dans un environnement extrêmement humide et chaud, mais bénéficie des vents marins et montagneux ainsi que de l'eau de source de la Montagne enneigée, qui se combinent pour créer l'onctuosité caractéristique de Kavalan. La distillerie s'est établie dans le comté de Yilan, dont elle a gardé le nom autochtone ; elle s'appuie sur 40 années de production de boissons grâce à sa société mère, King Car Group. Elle a remporté plus de 280 médailles d'or ou prix plus prestigieux lors des concours les plus compétitifs du secteur, et ses produits sont distribués dans plus de 70 pays. Rendez-vous sur www.kavalanwhisky.com

