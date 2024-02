Het zestiende Bewijs van Reserves-rapport van OKX: USD17.7 miljard aan primaire assets

DUBAI, VAE, 28 februari 2024 /PRNewswire/ -- OKX, een toonaangevend wereldwijd Web3-technologiebedrijf en cryptobeurs, publiceerde vandaag zijn 16e maandelijkse PoR-rapport (Bewijs van Reserves). Dit rapport vermeldt primaire assets ter waarde van 17.7 miljard USD, met een gemiddelde reserveratio van 104% aan primaire assets.





Het PoR-rapport van OKX biedt een uitgebreid overzicht van de reserveratio's voor enkele van de meest verhandelde assets op het platform: BTC, ETH, USDT, USDC, XRP, DOGE, SOL, OKB, APT, DOT, ELF, EOS, ETC, FIL, LINK, LTC, OKT, PEOPLE, TON, TRX, UNI en BCH. OKX nam in januari 2024 voor het eerst Bitcoin Cash (BCH) op in zijn PoR-rapport.



In het 16e maandelijkse PoR-rapport van OKX wordt opnieuw de consistentie van eerdere verslagen benadrukt. Het onthult reserveratio's van meer dan 100% voor al deze assets, wat de garantie biedt dat gebruikersfondsen op een 1:1-basis worden ondersteund.



De huidige reserveratio's voor de primaire assets van OKX zijn als volgt:

BTC: 103%

ETH: 104%

USDT: 105%

USDC: 104%

OKX Global Chief Commercial Officer Lennix Lai zei het volgende: "Terwijl we ons een weg banen door het dynamische cryptolandschap, streven we ernaar dat onze toewijding aan transparantie en de bescherming van onze gebruikers hun assets ons blijft onderscheiden. De 16e versie van ons PoR-rapport getuigt van onze voortdurende inspanningen om deze normen hoog te houden en stimuleert ons verlangen om voortdurend te streven naar verbetering."



Sinds de start van het programma heeft OKX op basis van gebruikersfeedback verschillende updates en verbeteringen in zijn PoR geïntegreerd. In 2023 integreerde OKX de Zero-Knowledge Scalable Transparent Argument of Knowledge-technologie (zk-STARK) in zijn PoR-proces. Deze technologie stelt gebruikers in staat om onafhankelijk de solvabiliteit van de beurs te verifiëren, terwijl tegelijkertijd de dekking van hun assets door de reserves wordt gegarandeerd, zonder concessies te doen aan privacy.



Gebruikers kunnen het meest recente PoR-rapport van OKX, de reserveratio's en de solvabiliteit van de beurs hier bekijken.



