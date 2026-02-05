HIZENERGY accueille une délégation de haut niveau de la Chambre de commerce du Benelux pour envisager une collaboration dans le marché européen du stockage de l'énergie

HEFEI, Chine, 5 février 2026 /PRNewswire/ -- HIZENERGY a accueilli une délégation de haut niveau de la Chambre de commerce du Benelux, dirigée par le vice-président Pierre Mirochnikoff, au cours d'une visite de deux jours au siège social et dans les sites de production de l'entreprise à Hefei. Le motif de la visite était l'étude des possibilités pour HIZENERGY d'étendre sa présence sur le marché européen du stockage de l'énergie. La délégation a visité le nouveau siège social de HIZENERGY, d'une valeur de 14 millions d'euros, qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et les opérations de l'entreprise. Les délégués ont également pu observer les lignes de production automatisées de l'entreprise pour les systèmes de stockage d'énergie à grande échelle et son centre d'après-vente mondial fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui leur a permis d'avoir un aperçu direct de ses capacités techniques et de ses processus d'assurance qualité.

Les discussions au cours de la visite ont porté sur trois domaines clés : comprendre les voies d'accès au marché dans les pays du Benelux, explorer les possibilités de projets de stockage d'énergie localisés et échanger des points de vue sur les cadres politiques soutenant l'innovation transfrontalière en matière d'énergie propre. Ces conversations visaient à aligner les exigences réglementaires et commerciales des solutions de stockage d'énergie en Europe, ainsi que les objectifs de durabilité et de décarbonisation de la région. Cet engagement reflète la volonté de HIZENERGY à établir des liens significatifs en Europe et son désir de fournir des solutions de stockage d'énergie sur mesure et durables qui soutiennent le voyage du continent vers un avenir net-zéro.

À propos de HIZENERGY

HIZENERGY est spécialisé dans la fourniture de solutions de stockage d'énergie pour les applications commerciales et industrielles, avec des systèmes de conversion d'énergie (PCS) au cœur de ses activités. L'entreprise s'est engagée à relever les principaux défis et à répondre aux besoins liés au stockage de l'énergie dans ces secteurs. S'inspirant de la mission « Une énergie flexible pour tous », HIZENERGY vise à fournir des solutions de stockage d'énergie efficaces, intelligentes, sûres et fiables à ses clients commerciaux et industriels.

Contact :

