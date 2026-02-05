HIZENERGY organiseert delegatie op hoog niveau van Benelux Chamber of Commerce om samenwerking op Europese energieopslagmarkt te verkennen

HEFEI, China, 5 februari 2026 /PRNewswire/ -- HIZENERGY was gastheer voor een hoge delegatie van de Benelux Chamber of Commerce, onder leiding van vicevoorzitter Pierre Mirochnikoff, tijdens een tweedaags bezoek aan het hoofdkantoor en de productiefaciliteiten van het bedrijf in Hefei. Het bezoek was gericht op het verkennen van mogelijkheden voor HIZENERGY om zijn aanwezigheid op de Europese energieopslagmarkt uit te breiden. De delegatie bezocht HIZENERGY's nieuwe hoofdkantoorcampus van veertien miljoen euro, die R&D, productie en bedrijfsvoering integreert. De afgevaardigden observeerden ook de geautomatiseerde productielijnen van het bedrijf voor energieopslagsystemen op utiliteitsschaal en zijn 24/7 wereldwijde servicecentrum, waardoor ze uit de eerste hand inzicht kregen in de technische mogelijkheden en kwaliteitsborgingsprocessen.

De besprekingen tijdens het bezoek waren gericht op drie belangrijke gebieden: het begrijpen van markttoetredingspaden naar de Benelux-landen, het verkennen van potentiële lokale energieopslagprojectmogelijkheden en het uitwisselen van standpunten over beleidskaders die grensoverschrijdende innovatie op het gebied van schone energie ondersteunen. Deze gesprekken hadden tot doel op één lijn te komen op het gebied van wettelijke en marktvereisten voor energieopslagoplossingen in Europa, evenals de duurzaamheids- en koolstofvrijstellingsdoelstellingen van de regio. Deze betrokkenheid weerspiegelt HIZENERGY's toewijding aan het bouwen van zinvolle verbindingen in heel Europa en zijn focus op het leveren van op maat gemaakte, duurzame energieopslagoplossingen die de reis van het continent naar een netto-nul toekomst ondersteunen.

Over HIZENERGY

HIZENERGY is gespecialiseerd in het leveren van energieopslagsystemen voor commerciële en industriële (C&I) toepassingen, met Power Conversion Systems (PCS) als kern. Het bedrijf streeft ernaar de belangrijkste uitdagingen en behoeften in verband met energieopslag in deze sectoren aan te pakken. HIZENERGY omarmt de missie van "Flexibele Energie voor Iedereen" en streeft ernaar efficiënte, intelligente, veilige en betrouwbare energieopslagoplossingen te leveren voor zijn C&I-klanten.

