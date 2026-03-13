HIZENERGY presenteert innovatieve C&I-energieopslagoplossingen op Solar Solutions Amsterdam 2026

AMSTERDAM, 13 maart 2026 /PRNewswire/ -- Na de succesvolle afsluiting van Solar Solutions Amsterdam 2026 was HIZENERGY, een toonaangevende leverancier van energieopslagoplossingen voor commerciële en industriële toepassingen (C&I), prominent aanwezig op de beurs. Het bedrijf presenteerde zijn zelfontwikkelde PCS-serie en op maat gemaakte C&I-energieopslagsystemen aan Europese klanten, distributeurs en industriële partners.

Als specialist in C&I-energieopslag toonde HIZENERGY zijn zelfstandig ontwikkelde PCS-serie, die specifiek is ontworpen voor commerciële en industriële toepassingen. Dankzij een modulair ontwerp, een compacte structuur en een hoge IP65-beschermingsgraad biedt de PCS-serie flexibele configuratiemogelijkheden, verhoogde veiligheid en stabiele werking. Hierdoor worden zowel de energie-efficiëntie als de economische voordelen voor eindgebruikers verbeterd.

Het bedrijf presenteerde ook zijn vlaggenschipproducten voor C&I-energieopslag (ESS): de EnerBox ES125kW-261kWh-LE en ES125kW-313kWh-LE, met onder meer de volgende kernvoordelen:

Hoge efficiëntie en uitbreidbaarheid: tot 98,5% conversierendement met flexibele parallelle uitbreiding, waardoor hoge prestaties en systeem­schaalbaarheid optimaal in balans worden gebracht.

Uiterst eenvoudige installatie: installatie ter plaatse kan in slechts 2 uur worden voltooid met een oppervlakte van slechts 1,7 m²voorsnelle projectoplevering en korte terugverdientijden.

Maximale veiligheidsarchitectuur: brandbestendigheid tot 1,5 uur en een brandblussysteem op pack-niveau, ondersteund door meerdere veiligheidsmechanismen.

Aanpassing aan uiteenlopende toepassingen: een temperatuurbereik voor gebruik van -30 °C tot 50 °C en IP55-bescherming, geschikt voor diverse en veeleisende omgevingsomstandigheden in heel Europa.

Om zijn lokale servicecapaciteiten in Europa verder te versterken, heeft HIZENERGY meerdere after-sales servicepunten in de regio opgezet, onder meer in Duitsland, België, Nederland, Zweden, Roemenië en Polen. Deze locaties maken een 24/7 snelle respons en professionele ondersteuning op locatie voor klanten mogelijk. Daarnaast beschikt het bedrijf over een speciaal lokaal magazijn in Nederland, waar het volledige productportfolio van HIZENERGY op voorraad ligt. Dit garandeert snelle levering en ondersteunt de belofte van het bedrijf om installaties binnen twee uur op locatie te kunnen uitvoeren.

HIZENERGY specialiseert zich in end-to-end energieopslagsysteemoplossingen voor commerciële en industriële toepassingen, met hoogwaardige Power Conversion Systems (PCS) als kerntechnologie. Met de missie "Flexible Energy for All" zet het bedrijf zich in om de belangrijkste uitdagingen en veranderende behoeften in de C&I-energieopslagsector aan te pakken en betrouwbare, efficiënte en betaalbare energie toegankelijk te maken.

Door deel te nemen aan Solar Solutions Amsterdam 2026 heeft HIZENERGY zijn marktpositie in Europa verder versterkt en strategische samenwerkingen met lokale distributiepartners en systeemintegratoren verdiept. In de toekomst zal het bedrijf blijven werken aan betrouwbare, efficiënte en gebruikersgerichte C&I-energieopslagproducten en -oplossingen om zo de koolstofarme transitie en duurzame ontwikkeling van Europese commerciële en industriële klanten te ondersteunen.

