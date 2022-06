Hogere rente tegen inflatie: DeFi-FinTech Kudona ontwikkelt digitaal spaarboekje

- 3,8 procent rente met de modernste Krypto-technologie

- Wereldwijd unieke verzekering voor het geld van klanten

- Dagelijkse rente op spaargeld en te allen tijde uit te betalen

- Offerte voor particuliere en zakelijke klanten in heel Europa

VILNIUS, Litouwen en HAMBURG, Duitsland, 31 mei 2022 /PRNewswire/ -- Met een gratis spaar-app met internettoepassing wil het Litouwse bedrijf FinTech Kudona, een dochteronderneming van het Duitse rubarb GmbH, spaarders in de hele Europese zone de deur naar een wereld van gedecentraliseerde financiële markten (kortweg: DeFi) openen. Het doel: ook investeerders zonder grote achtergrondkennis moeten vandaag al kunnen profiteren van de financiële technologieën en ook in tijden van negatieve rente en inflatie rente kunnen verdienen. De doelgroep omvat zowel particulieren als ondernemers die bijzonder getroffen zijn door negatieve rente. De toepassing zal gemakkelijk te bedienen zijn en legt een sterke nadruk op de veiligheid van het geld van de klant.

Dagelijkse rente op spaargeld en altijd uit te betalen

Het gebruikersplatform van de Kudona-app doet denken aan een gewoon spaarboekje. Gebruikers kunnen per overschrijving te allen tijde flexibel bedragen vanaf 500 euro inleggen of een permanent bedrag op hun eigen bankrekening zetten. Over het ingelegde geld krijgen ze actueel jaarlijks 3,8 procent rente. Dit genereert het Kudona-team doordat het het spaargeld in digitale Amerikaanse dollars (zog. "Stablecoins") verandert en daarna naar DeFi-protcollen met een aantrekkelijke rente (via Lending, Staking of Liquidity Mining) als krediet overzet. Met de overtollige rente dekt Kudona de administratieve kosten.

U kunt uw spaargeld te allen tijde uit laten betalen. De rente wordt meerdere keren per dag op de rekening van de klant meegerekend. Het concept lijkt dus op dat van een spaarrekening, maar levert aanzienlijk hogere rente op. Om de klant te beschermen tegen diefstal, foutieve technologie, waardeschommelingen van de dollar ten opzichte van de euro, of uitval van de Stablecoins, werkt Kudona samen met wereldwijd toonaangevende aanbieders voor FX-hedging en met verzekeringsmaatschappijen. "Een dergelijke beveiliging en verzekering van het geld van de klant op het gebied van innovatieve financiële technologieën is wereldwijd uniek. Zo willen wij onze klanten van zoveel mogelijk zorgen bevrijden", zegt Kudona-oprichter Fabian Scholz.

