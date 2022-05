Une augmentation des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation : la fintech DeFi Kudona développe un livret d'épargne numérique

- 3,8 pour cent d'intérêt grâce à la toute dernière technologie en matière de crypto-monnaie

- Assurance unique à l'échelle internationale pour les dépôts des clients

- Épargne rémunérée chaque jour et disponible à tout moment

- Offre pour les particuliers et les entreprises dans toute l'Europe

VILNIUS, Lituanie et HAMBOURG, Allemagne, 31 mai 2022 /PRNewswire/ -- Grâce à une application d'épargne gratuite sur le Web, la fintech lituanienne Kudona, filiale de la société allemande rubarb GmbH, ouvre les portes des marchés financiers décentralisés (abrégés : DeFi) aux épargnants du continent européen. Objectif : faire profiter également les investisseurs amateurs des technologies du futur du secteur financier et leur permettre de toucher des intérêts en cette période marqué par des taux d'intérêt négatifs et l'inflation. Cela vise autant les particuliers que les entreprises, ces dernières étant particulièrement impactées par les taux d'intérêt négatifs. L'application sera simple d'utilisation et attachera beaucoup d'importance à la sécurité des dépôts des clients.

L'interface utilisateur de l'appli Kudona rappelle un livret d'épargne tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Les utilisateurs peuvent à tout moment verser des montants de manière flexible à partir de 500 euros par virement ou définir un ordre de virement permanent sur leur compte bancaire. À l'heure actuelle, l'argent versé est rémunéré à un taux de 3,8 pour cent par an. Ce taux est généré par l'équipe de Kudona en convertissant l'argent épargné en dollars US numériques (appelés « stablecoins ») pour ensuite le transposer en protocoles DeFi à la rémunération attractive ( via des prêts, des intérêts ou le liquidity mining) sous forme de prêt. L'intérêt excédentaire permet à Kudona de couvrir l'ensemble des coûts opérationnels.

Les utilisateurs peuvent à tout moment récupérer leur épargne. Les intérêts sont crédités plusieurs fois par jour sur le compte client concerné. Le concept s'apparente ainsi à un compte au jours le jour, à la différence que les intérêts sont actuellement considérablement plus élevés. Afin de protéger ses clients contre le vol, une défaillance technologique, les fluctuations du dollar par rapport à l'euro ou la chute des stablecoins, Kudona travaille avec des prestataires de renommée mondiale spécialistes du FX hedging ainsi qu'avec de grandes compagnies d'assurance. « Dans le domaine des technologies innovantes du secteur financier, une telle protection des dépôts des clients est unique au monde. Nous souhaitons ainsi éviter tout problème à nos clients », déclare Fabian Scholz, fondateur de Kudona.

