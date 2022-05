Högre räntor mot inflation: DeFi-FinTech Kudona utvecklar digital bankbok

- 3,8 procents ränta med den senaste kryptoteknologin

- Världsomspännande unik försäkring för kundmedel

- Besparingarna förräntas dagligen och kan tas ut när som helst

- Erbjudande för privat- och företagskunder i hela Europa

VILNIUS, Litauen och HAMBURG, Tyskland, 31 maj, 2022 /PRNewswire/ -- Med en kostnadsfri spar-app med webbapplikation vill litauiska FinTech Kudona, dotterbolag till tyska rubarb GmbH, öppna dörren till en värld av decentraliserade finansmarknader (förkortat DeFi) för sparare i hela euroområdet. Målet är att även investerare utan goda finansiella bakgrundskunskaper redan idag ska kunna dra nytta av framtidens finansiella teknologier och få ränta i tider som präglas av negativa räntor och inflation. Målgruppen är både privatpersoner och företag, vilka särskilt drabbas av negativa räntor. Applikationen kommer att vara enkel att använda och har ett starkt fokus på säkerheten för klientmedlen.

Sparandet ger ränta dagligen och kan tas ut när som helst

Användargränssnittet i Kudona-appen påminner om en vanlig bankbok. Användarna kan när som helst sätta in belopp från 500 euro flexibelt via banköverföring eller lägga in en stående överföring på sitt eget bankkonto. De får för närvarande 3,8 procent årlig ränta på de insatta pengarna. Kudona-teamet genererar detta genom att omvandla besparingarna till digitala USA-dollar (så kallade "stablecoins") och sedan överföra dem till DeFi-protokoll (via lending, staking eller liquidity mining) med attraktiva räntor som ett lån. Med överräntan täcker Kudona alla driftskostnader.

Användarna kan när som helst få sina besparingar utbetalda. Räntan krediteras respektive kundkonto flera gånger om dagen. Konceptet liknar det för ett räntekonto – men ger för närvarande betydligt högre ränta. För att skydda sina kunder mot stöld, bristfällig teknik, valutafluktuationer i dollarn mot euron eller fallerande av stablecoin, samarbetar Kudona med såväl världsledande leverantörer av valutasäkring som stora försäkringsbolag. "Den här typen av skydd och försäkring av kundmedlen på området innovativ finansiell teknologi är världsunik. På så vis vill vi så långt möjligt bespara våra kunder oro", säger Kudonas grundare Fabian Scholz.

