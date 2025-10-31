HYXiPOWER lanceert "Installers Award 2025" tijdens exclusieve Installer's Table in Amsterdam

AMSTERDAM, 31 oktober 2025 /PRNewswire/ -- In samenwerking met BM Energy organiseerde HYXiPOWER een exclusieve Installer's Table in Amsterdam, waar het bedrijf officieel de "Installers Award 2025" onthulde — een nieuw initiatief als eerbetoon aan uitzonderlijke installateurs die de overgang naar schone energie in heel Nederland stimuleren.

Het evenement bracht professionals op gebied van zonne-energie en energieopslag bijeen voor interactieve presentaties, open discussies en ontspannen netwerken in een warme herfstsfeer.

HYXiPOWER Installer’s Table

Installers Award 2025

Het programma moedigt gecertificeerde HYXiPOWER-installateurs aan om projecten te delen die woningen en gemeenschappen van stroom voorzien en reikt exclusieve prijzen uit.

Hoe meer projecten installateurs voltooien, hoe hoger ze op de leaderboard klimmen en hoe groter hun beloning:

Gold Award (1 winnaar): Leapmotor T03 EV (ter waarde van € 19.000)

Leapmotor T03 EV (ter waarde van € 19.000) Silver Award (2 winnaars): E-bike (ter waarde van €2.500)

E-bike (ter waarde van €2.500) Bronze Award (7 winnaars): KNIPEX set elektrisch gereedschap (ter waarde van € 1.000)

Campagneperiode: 1 oktober - 31 december 2025.

Indiening van projecten: www.hyxipower.com/nl/InstallersEvent

Open voor alle gecertificeerde HYXiPOWER-installateurs in Nederland.

Nog niet gecertificeerd? Contact: [email protected].

Alles-in-één batterij

Tijdens het evenement demonstreerde HYXiPOWER haar innovatieve alles-in-één batterij, ontworpen om de installatie te vereenvoudigen, de veiligheid te verbeteren en de flexibiliteit te optimaliseren.

"Mijn vrienden noemen het een vaatwastablet omdat het alles heeft wat je nodig hebt," zegt Tim Roggeveen, Account Manager van HYXiPOWER Nederland. "Installateurs zijn er dol op omdat het compact, modulair en eenvoudig te installeren is."

De hybride omvormer in de basismodule past zich automatisch aan capaciteitsveranderingen aan. Klanten kunnen klein beginnen en later uitbreiden, terwijl installateurs slechts twee producten op voorraad hoeven te hebben: de basismodule en de batterijmodule.

Elke batterijmodule heeft een eigen BMS en geïntegreerde temperatuursensoren, voor maximale betrouwbaarheid. Met een IP67-beschermingsgraad presteert het systeem vlekkeloos van -20°C tot +50°C, zowel binnen als buiten.

Installateurs ondersteunen

De Installer's Table benadrukte ook de inzet van HYXiPOWER om het installateursnetwerk te ondersteunen en de installatie te vereenvoudigen.

Han Yin, voorzitter van HYXiPOWER Europe, benadrukt het HYXiONE-label: "Met ons Europese hoofdkantoor in Nederland zijn we goed gepositioneerd om installateurs te ondersteunen. Als er problemen zijn die ondersteuning vereisen, kan ons serviceteam binnen drie uur met reserveonderdelen ter plaatse zijn."

Yin benadrukt de R&D-expertise van HYXiPOWER voor de auto-industrie: "Slechts drie bedrijven ter wereld kunnen batterijen produceren voor zowel elektrische voertuigen als energieopslagsystemen — Tesla, BYD en HYXiPOWER. Dat maakt onze positie echt uitzonderlijk."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2807976/HYXiPOWER_Installer_s_Table.jpg