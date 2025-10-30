HYXiPOWER startet „Installers Award 2025" bei exklusivem Installateurstreffen in Amsterdam

AMSTERDAM, 31. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- HYXiPOWER veranstaltete in Zusammenarbeit mit BM Energy einen exklusiven Installateurstisch in Amsterdam, wo das Unternehmen offiziell den „Installers Award 2025" vorstellte – eine neue Initiative zur Würdigung herausragender Installateure, die die Energiewende in den Niederlanden vorantreiben.

Die Veranstaltung brachte Fachleute aus den Bereichen Solarenergie und Energiespeicherung zu interaktiven Präsentationen, offenen Diskussionen und entspanntem Networking in einer warmen Herbstatmosphäre zusammen.

HYXiPOWER Installer’s Table

Installers Award 2025

Das Programm ermutigt zertifizierte HYXiPOWER-Installateure, Projekte zu teilen, die Haushalte und Gemeinden mit Strom versorgen, und dabei exklusive Preise zu gewinnen.

Je mehr Projekte Installateure abschließen, desto höher steigen sie in der Rangliste und desto größer sind ihre Belohnungen:

Gold Award (1 Gewinner) : Leapmotor T03 EV (im Wert von 19.000 €)

Leapmotor T03 EV (im Wert von 19.000 €) Silver Award (2 Gewinner) : E-Bike (im Wert von 2.500 €)

E-Bike (im Wert von 2.500 €) Bronze Award (7 Gewinner) : KNIPEX Elektrowerkzeug-Set (Wert: 1.000 €)

Dauer der Kampagne: 1. Oktober - 31. Dezember 2025.

Einreichung von Projekten: www.hyxipower.com/nl/InstallersEvent

Offen für alle HYXiPOWER-zertifizierten Installateure in den Niederlanden.

Noch nicht zertifiziert? Kontakt: [email protected] .

All-in-one-Batterie

Während der Veranstaltung stellte HYXiPOWER seine innovative All-in-One-Batterie vor, die die Installation vereinfachen, die Sicherheit erhöhen und die Flexibilität optimieren soll.

„Meine Freunde nennen sie eine Spülmaschinentablette, weil sie alles enthält, was man braucht", sagte Tim Roggeveen, Account Manager bei HYXiPOWER Netherlands. „Installateure lieben sie, weil sie kompakt, modular und einfach zu installieren ist."

Der Hybrid-Wechselrichter im Basismodul passt sich automatisch an Kapazitätsänderungen an. Kunden können klein anfangen und später erweitern, während Installateure nur zwei Produkte auf Lager haben müssen: die Basis- und Batteriemodule.

Jedes Batteriemodul verfügt über ein eigenes BMS und integrierte Temperatursensoren, die maximale Zuverlässigkeit gewährleisten. Mit der Schutzart IP67 funktioniert das System sowohl im Innen- als auch im Außenbereich bei Temperaturen von -20 °C bis +50 °C einwandfrei.

Unterstützung für Installateure

Der Installer's Table hob auch das Engagement von HYXiPOWER hervor, sein Installateur-Netzwerk zu unterstützen und die Installation zu vereinfachen.

Han Yin, Präsident von HYXiPOWER Europe, hob das HYXiONE-Label hervor: „Mit unserem europäischen Hauptsitz in den Niederlanden sind wir gut positioniert, um Installateure zu unterstützen. Wenn ein Problem Unterstützung erfordert, kann unser Serviceteam innerhalb von drei Stunden mit Ersatzteilen vor Ort sein."

Yin betonte die Forschungs- und Entwicklungskompetenz von HYXiPOWER im Automobilbereich: „Nur drei Unternehmen weltweit können Batterien sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für Energiespeichersysteme herstellen – Tesla, BYD und HYXiPOWER. Das macht unsere Position wirklich außergewöhnlich."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2807976/HYXiPOWER_Installer_s_Table.jpg