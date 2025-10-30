HYXiPOWER lance le Prix des installateurs 2025 au Tableau des installateurs exclusif à Amsterdam

AMSTERDAM, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- HYXiPOWER, en collaboration avec BM Energy, a organisé un Tableau des installateurs exclusif à Amsterdam, où la société a officiellement dévoilé le Prix des installateurs 2025, une nouvelle initiative célébrant les installateurs exceptionnels qui conduisent la transition vers l'énergie propre à travers les Pays-Bas.

L'événement a rassemblé des professionnels de l'énergie solaire et du stockage de l'énergie pour des présentations interactives, des discussions ouvertes et un réseautage détendu dans une atmosphère automnale chaleureuse.

HYXiPOWER Installer’s Table

Prix des installateurs 2025

Le programme encourage les installateurs certifiés HYXiPOWER à partager des projets qui alimentent les maisons et les communautés tout en débloquant des prix exclusifs.

Plus les installateurs réalisent de projets, plus ils grimpent dans le classement et plus ils sont récompensés :

Prix d'or (1 lauréat) : VE Leapmotor T03 (d'une valeur de 19 000 €)

VE Leapmotor T03 (d'une valeur de 19 000 €) Prix d'argent (deux lauréats) : E-bike (d'une valeur de 2 500 euros)

E-bike (d'une valeur de 2 500 euros) Prix de bronze (sept lauréats) : Ensemble d'outils électriques KNIPEX (d'une valeur de 1 000 €)

Période de campagne : 1er octobre - 31 décembre 2025.

Présentation du projet : www.hyxipower.com/nl/InstallersEvent

Ouvert à tous les installateurs certifiés HYXiPOWER aux Pays-Bas.

Pas encore certifié ? Contact : [email protected] .

Batterie tout-en-un

Au cours de l'événement, HYXiPOWER a présenté sa batterie innovante tout-en-un, conçue pour simplifier l'installation, améliorer la sécurité et optimiser la flexibilité.

« Mes amis l'appellent le couteau suisse parce qu'elle contient tout ce dont vous avez besoin », déclare Tim Roggeveen, Account Manager chez HYXiPOWER Netherlands. « Les installateurs l'apprécient parce qu'il est compact, modulaire et facile à installer.

L'onduleur hybride du module de base s'adapte automatiquement aux changements de capacité. Les clients peuvent commencer à petite échelle et s'agrandir par la suite, tandis que les installateurs n'ont besoin que de deux produits en stock : les modules de base et de batterie.

Chaque module de batterie dispose de son propre BMS et de capteurs de température intégrés, ce qui garantit une fiabilité maximale. Avec un indice de protection IP67, le système fonctionne parfaitement de -20°C à +50°C, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Responsabiliser les installateurs

Le Tableau des installateurs a également mis en évidence l'engagement de HYXiPOWER à soutenir son réseau d'installateurs et à simplifier l'installation.

Han Yin, président de HYXiPOWER Europe, a mis l'accent sur le label HYXiONE : « Avec notre siège européen aux Pays-Bas, nous sommes bien placés pour soutenir les installateurs. Si un problème nécessite une assistance, notre équipe de service peut être sur place avec des pièces de rechange dans les trois heures ».

Yin a souligné l'expertise de HYXiPOWER en matière de R&D dans le domaine de l'automobile : « Seules trois entreprises au monde peuvent produire des batteries pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie : Tesla, BYD et HYXiPOWER. C'est ce qui rend notre position vraiment exceptionnelle ».

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2807976/HYXiPOWER_Installer_s_Table.jpg