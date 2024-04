Ierlands Wild Atlantic Way is 10 jaar oud!

Deze epische route slingert door negen county's langs de kust en is bezaaid met inhammen en kliffen, grotten en grillige rotsformaties, die allemaal in de loop van duizenden jaren door de zee zijn gevormd. Met zijn cinematografische schoonheid en buitenaardse landschappen is het een plek die de aandacht heeft getrokken van de beste filmmakers en tv-producenten ter wereld. Ryan's Daughter, Star Wars, The Banshees of Inisherin en Normal People zijn hier allemaal opgenomen.

De Wild Atlantic Way kan te voet, op de fiets of met de auto en in elke gewenste periode worden verkend. Van een middag luieren op een van de 63 stranden tot verbinding maken met de natuur in een van de vijf nationale parken; het is een plek van eindeloos avontuur, met 26 bewoonde en honderden onbewoonde eilanden, wereldberoemde golfbanen, twee Dark Sky Reserves en het UNESCO-werelderfgoed Skellig Michael.



De kern van het succes van dit prachtige zeelandschap als reisbestemming wordt gevormd door de mensen en hun beroemde gastvrijheid. Van de hartkloppende beats van een traditionele muzieksessie tot borden gevuld met superverse zeevruchten, op de Wild Atlantic Way draait het allemaal om gezelligheid.

Er zijn bekroonde whiskeydistilleerderijen en adembenemende accommodaties, van vuurtorens tot kastelen. Er zijn restaurants met Michelinsterren en cafés in traditionele cottages met rieten daken, die allemaal door een toewijding aan lokale producten worden gedreven. En als het op pubs aankomt, levert de Wild Atlantic Way zijn waar; met de traditionele pubs in kruideniersstijl van Dingle, de bruisende muziekcafés van Westport en de talloze mooie plekjes langs de oceaan.

Waar naartoe

County's Cork en Kerry

Cork en Kerry zijn de meest zuidelijke county's van de Wild Atlantic Way en hebben grillige schiereilanden die uitsteken in de oceaan met kolossale bergen en kristalheldere meren in beboste valleien.

De Wild Atlantic Way begint in Kinsale in County Cork en is een charmante introductie tot de spectaculaire kustlijn van Cork, met zijn prachtige kleine dorpjes en dramatische locaties, zoals het Mizen Head Signal Station, Ierlands meest zuidwestelijke punt, bekend om zijn brug over een dramatisch kolkend zeegezicht.

County Kerry is beroemd om zijn indrukwekkende attracties, zoals de Ring of Kerry en het schiereiland Dingle, maar ook het dramatische Skellig Michael, een 6e-eeuwse kloosternederzetting en filmlocatie voor Star Wars.

County's Limerick en Clare

De aan de riviermonding gelegen N69 leidt naar het Foynes Flying Boat & Maritime Museum, de bakermat van de Ierse koffie! De stad Limerick heeft een van de mooiste Normandische kastelen ter wereld, King John's Castle, en levendige pubs aan de rivier.

Eenmaal in Clare verandert het landschap drastisch, met het schiereiland Loop Head dat duizelingwekkende uitzichten op de rand van de wereld biedt. Daarna komen de Cliffs of Moher, goliath-achtige rotsformaties die boven de Atlantische Oceaan uittorenen. Vlakbij ligt het schilderachtige dorpje Doolin, een toegangspoort tot de geliefde Aran Islands en het kalkstenen karstlandschap van de Burren, een speciaal natuurgebied. Clare staat ook bekend om zijn traditionele muziekscene, waarvan je kunt genieten in de levendige dorpen van Doolin, Ballyvaughan en Lisdoonvarna.

County's Galway en Mayo

Kom altijd met eetlust naar de stad Galway, want het is een topbestemming voor eten langs de Wild Atlantic Way. Voorbij de stad ligt Connemara, een wilde, door de wind geteisterde regio die ooit door Oscar Wilde werd beschreven als een "woeste schoonheid". Bezoekers hebben een overweldigende keuze aan bezienswaardigheden, zoals het sprookjesachtige Kylemore Abbey, gelegen aan een glazig meer, en het mooie aan de oceaan gelegen dorpje Roundstone.

Een van de sterattracties van County Mayo is het bruisende stadje Westport aan Clew Bay. Matt Malloy's Pub, eigendom van een van Ierlands meest vooraanstaande muzikanten, is altijd in voor een goede trad-sessie. Achill Island, een van de decors voor de film The Banshees of Inisherin, is spectaculair met Keem Bay als hoofdattractie. Of ga terug in het verleden in Céide Fields, een 6.000 jaar oude neolithische vindplaats met uitzicht over een 110 meter hoge klif.

County's Leitrim, Sligo en Donegal

Ben Bulben, de beroemde platte berg die voorkomt in de poëzie van William Butler Yeats en in de televisieserie Normal People, luidt de route in naar het noordwesten. Yeats' pad breit zowel Leitrim als Sligo aan elkaar en het kustpad gaat van het kortste stukje kustlijn op de Wild Atlantic Way in County Leitrim naar de kusten van County Sligo. Hier vind je Strandhill, waar een van de beste surfscholen van Ierland is gevestigd.

Het ongetemde landschap van Donegal wordt omgeven door kilometers verlaten stranden, maar de blikvangers hier zijn de torenhoge kliffen bij Slieve League. Voor degenen die het liever wat rustiger aan doen, biedt Glenveagh Nationaal park bossen, exotische planten en een kasteelachtig landhuis met een fascinerende geschiedenis.

In feite vertelt de hele Wild Atlantic Way een fascinerend verhaal met een van de mooiste achtergronden ter wereld en degenen die hier op bezoek komen, gaan zelden onveranderd weg. Zoals JJ Abrams, de regisseur van Star Wars: The Force Awakens, het verwoordde tijdens het filmen in de regio: "Deze plek is een soort wonder... we konden niet meer vereerd zijn om hier te zijn."

