Irlands Wild Atlantic Way ist 10!

Diese epische Route, die sich durch neun Küstengrafschaften schlängelt, ist gespickt mit Buchten und Klippen, Höhlen und zerklüfteten Felsformationen, die alle im Laufe der Jahrtausende vom Meer und den Naturgewalten geformt wurden. Mit ihrer filmischen Schönheit und den unwirklichen Landschaften hat die Region auch die Aufmerksamkeit einiger der weltbesten Filmemacher und Fernsehproduzenten auf sich gezogen: Ryans Tochter, Star Wars, The Banshees of Inisherin und Normal People wurden hier unter anderem gedreht.

Der Wild Atlantic Way kann zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Auto erkundet werden, und zwar in jedem Zeitrahmen. Ob man die Nachmittage an einem der 63 Strände verbringt oder sich in einem der fünf Nationalparks entlang der Strecke mit der Natur verbindet – es ist eie Route mit endlosen Abenteuern, mit 26 bewohnten und Hunderten von unbewohnten Inseln, weltberühmten Golfplätzen, zwei Dark-Sky-Reservaten und der UNESCO-Welterbestätte Skellig Michael.

Der Kern des Erfolgs dieser herrlichen Landschaft mit Meerespanorama als Reiseziel sind die Menschen und ihre berühmte Gastfreundschaft. Von den herzzerreißenden Beats einer traditionellen Musiksession bis hin zu superfrischen Meeresfrüchten – der Wild Atlantic Way bietet für jeden Geschmack das richtige.

Es gibt preisgekrönte Whiskey-Brennereien und hervorragende Unterkünfte von Leuchttürmen bis hin zu Schlössern. Es gibt Restaurants, die mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet sind, und traditionelle, reetgedeckte Cottage-Cafés, in denen man sich für lokale Produkte einsetzt. Und wenn es um Pubs geht, bietet der Wild Atlantic Way mit den traditionellen Pubs von Dingle, den lebhaften Musikkneipen von Westport und zahllosen Schönheiten am Meer entlang des Weges alles, was das Herz begehrt.

Wohin soll es gehen?

Grafschaften Cork und Kerry

Cork und Kerry sind die südlichsten Grafschaften des Wild Atlantic Way und bieten zerklüftete Halbinseln, die mit beeindruckenden Bergen und kristallklaren Seen in bewaldeten Tälern in den Ozean ragen.

Kinsale in der Grafschaft Cork markiert den Beginn des Wild Atlantic Way und ist ein reizvoller Einstieg in die spektakuläre Küstenlinie von Cork mit ihren wunderschönen kleinen Dörfern und dramatischen Orten wie der Mizen Head Signal Station, Irlands südwestlichstem Punkt, der für seine Brücke über eine dramatisch aufgewühlte Meereslandschaft bekannt ist.

Die Grafschaft Kerry ist berühmt für ihre beeindruckenden Attraktionen wie den Ring of Kerry und die Dingle-Halbinsel – und auch für den dramatischen Skellig Michael, eine Klosteranlage aus dem 6. Jahrhundert und Star-Wars-Film-Location.

Grafschaften Limerick und Clare

Die an der Flussmündung des Shannon verlaufende Straße N69 führt zum Foynes Flying Boat & Maritime Museum, dem Geburtsort des Irish Coffee! In Limerick gibt es eine der schönsten normannischen Burgen der Welt, King John's Castle, sowie lebhafte Pubs am Flussufer.

In Clare angekommen, ändert sich die Landschaft dramatisch: Die Halbinsel Loop Head bietet eine Straßenfront am Rande der Welt und schwindelerregende Aussichten. Als Nächstes kommen die Cliffs of Moher, goliathartige Felsformationen, die sich über den Atlantik erheben. Das malerische Dorf Doolin in der Nähe ist das Tor zu den beliebten Aran-Inseln und zur Kalkstein-Karstlandschaft des Burren, einem besonderen Schutzgebiet. Clare ist auch für seine traditionelle Musikszene bekannt, die man in den lebhaften Dörfern Doolin, Ballyvaughan und Lisdoonvarna genießen kann.

Grafschaften Galway und Mayo

Kommen Sie in Galway City immer mit Appetit an, denn die Stadt ist ein beliebtes Ausflugsziel entlang des Wild Atlantic Way. Hinter der Stadt liegt Connemara, eine wilde, windgepeitschte Region, die Oscar Wilde einst als "wilde Schönheit" beschrieb. Besucher haben eine überwältigende Auswahl an Sehenswürdigkeiten, wie die märchenhafte Kylemore Abbey, die an einem glasklaren See liegt, und das hübsche, vom Meer umgebene Dorf Roundstone.

Eine der Hauptattraktionen der Grafschaft Mayo ist das quirlige Städtchen Westport an der Clew Bay. Matt Malloy's Pub, das einem der führenden Musiker Irlands gehört, ist immer für eine gute Trad-Session zu haben. Achill Island, eine der Kulissen für den Film The Banshees of Inisherin, ist spektakulär, und der Strand von Keem Bay ist eine der Hauptattraktionen. In Céide Fields, einer 6.000 Jahre alten neolithischen Stätte mit Blick auf eine 110 Meter hohe Klippe, können Sie in die Vergangenheit eintauchen.

Grafschaften Leitrim, Sligo und Donegal

Ben Bulben, der berühmte flache Berg, der in der Dichtung von William Butler Yeats und in der Fernsehserie Normal People eine Rolle spielt, läutet den Übergang der Route in den Nordwesten ein. Der Yeats-Weg verbindet Leitrim und Sligo miteinander, und der Küstenwanderweg führt vom kürzesten Küstenabschnitt des Wild Atlantic Way im County Leitrim bis zur Küste des County Sligo. Hier befindet sich Strandhill, die Heimat der nationalen Surfschule Irlands.

Die ungezähmte Landschaft Donegals wird von kilometerlangen, menschenleeren Stränden gesäumt, doch der absolute Höhepunkt sind die hoch aufragenden Klippen von Slieve League. Wer es lieber etwas bodenständiger mag, findet im Glenveagh Nationalpark Wälder, exotische Pflanzen und ein schlossartiges Herrenhaus mit einer faszinierenden Hintergrundgeschichte.

Tatsächlich erzählt der gesamte Wild Atlantic Way eine faszinierende Geschichte vor einer der schönsten Kulissen der Welt, und wer ihn besucht, verlässt ihn selten unverändert. JJ Abrams, der Regisseur von Star Wars: The Force Awakens, sagte während der Dreharbeiten in der Region: „Dieser Ort ist eine Art Wunder... wir könnten uns nicht mehr geehrt fühlen, hier zu sein."

