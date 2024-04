En Irlande, le Wild Atlantic Way fête ses 10 ans !

Traversant neuf comtés côtiers, cette route épique est parsemée de criques et de falaises, de grottes et de formations rocheuses escarpées, toutes sculptées par la mer au fil des millénaires. Avec sa beauté cinématographique et ses paysages d'un autre monde, c'est un endroit qui a attiré l'attention de certains des plus grands cinéastes et producteurs de télévision du monde, avec La fille de Ryan, Star Wars, The Banshees of Inisherin et Normal People qui ont tous été tournés sur place.

Le Wild Atlantic Way peut être exploré à pied, à vélo ou en voiture, à n'importe quel moment. Qu'il s'agisse de passer l'après-midi sur l'une de ses 63 plages ou de se rapprocher de la nature dans l'un de ses cinq parcs nationaux, c'est un lieu d'aventure sans fin, avec 26 îles habitées et des centaines d'îles inhabitées, des terrains de golf de renommée mondiale, deux réserves de ciel étoilé et le site de Skellig Michael, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.



Le succès touristique de cette magnifique région maritime repose sur ses habitants et leur célèbre hospitalité. Des rythmes endiablés d'une session de musique traditionnelle aux assiettes de fruits de mer ultra-frais, le Wild Atlantic Way est l'endroit parfait pour passer prendre du bon temps.

On y trouve des distilleries de whiskey primées et des hébergements exceptionnels allant des phares aux châteaux. On y rencontre aussi des restaurants étoilés Michelin et des cafés traditionnels au toit de chaume, animés par un engagement en faveur des produits locaux. Et pour ce qui est des pubs, le Wild Atlantic Way est à la hauteur avec les pubs traditionnels de Dingle, les pubs musicaux de Westport, ainsi que d'innombrables beautés le long de la route qui borde l'océan.

Où aller ?

Comtés de Cork et Kerry

Cork et Kerry sont les comtés les plus méridionaux du Wild Atlantic Way et offrent des péninsules déchiquetées qui s'avancent dans l'océan avec des montagnes colossales et des lacs cristallins dans des vallées boisées.

Kinsale, dans le comté de Cork, marque le début du Wild Atlantic Way et constitue une charmante introduction au spectaculaire littoral de Cork, avec ses magnifiques petits villages et ses sites à couper le souffle, tels que Mizen Head Signal Station, le point le plus au sud-ouest de l'Irlande, connu pour son pont vertigineux qui surplombe un paysage marin tourbillonnant.

Comtés de Limerick et de Clare

La route N69, qui longe l'estuaire, mène au Flying Boat & Maritime Museum de Foynes, berceau de l'Irish coffee ! La ville de Limerick possède l'un des plus beaux châteaux anglo-normands du monde, le King John's Castle, ainsi que des pubs animés au bord de la rivière.

Une fois dans le comté de Clare, le paysage change radicalement, avec la péninsule de Loop Head qui offre des panoramas vertigineux et des routes donnant le sentiment d'être aux confins du monde. Viennent ensuite les falaises de Moher, des formations rocheuses impressionnantes qui surplombent l'océan Atlantique. À proximité, le village pittoresque de Doolin est une porte d'entrée vers les bien-aimées îles d'Aran, ainsi que vers le paysage de karst calcaire du Burren, une zone spéciale de conservation. Le comté de Clare est également célèbre pour sa scène musicale traditionnelle, que l'on peut apprécier dans les villages animés de Doolin, Ballyvaughan et Lisdoonvarna.

Comtés de Galway et Mayo

Il faut toujours arriver à Galway avec de l'appétit, car c'est l'une des principales destinations gastronomiques le long du Wild Atlantic Way. Au-delà de la ville s'étend le Connemara, une région sauvage et balayée par les vents qu'Oscar Wilde a décrite comme étant d'une "beauté sauvage". Les visiteurs ont un choix éblouissant de sites à visiter, notamment la féerique Abbaye de Kylemore, située sur un lac vitreux, et le joli village balnéaire de Roundstone.

L'une des principales attractions du comté de Mayo est la ville animée de Westport, sur Clew Bay. Le Matt Malloy's Pub, qui appartient à l'un des plus grands musiciens d'Irlande, est toujours le lieu idéal pour une bonne session de musique traditionnelle. Achill Island, l'un des lieux de tournage du film The Banshees of Inisherin, est spectaculaire, avec Keem Bay en vedette. Vous pouvez aussi remonter le temps à Céide Fields, un site néolithique vieux de 6 000 ans qui surplombe une falaise de 110 mètres de haut.

Comtés de Leitrim, Sligo et Donegal

Ben Bulben, la célèbre montagne plate qui figure dans les poèmes de William Butler Yeats et qui apparaît aussi dans la série télévisée Normal People, marque le passage de la route dans le nord-ouest de l'Irlande. Le sentier de Yeats relie Leitrim et Sligo et la route côtière part de la plus courte portion de côte du Wild Atlantic Way, dans le comté de Leitrim, pour arriver sur les côtes du comté de Sligo. C'est là que se trouve Strandhill, qui abrite l'une des meilleures écoles de surf d'Irlande.

Le paysage sauvage du Donegal est bordé de kilomètres de plages désertes, mais ce sont les falaises imposantes de Slieve League qui attirent l'attention. Pour ceux qui préfèrent quelque chose d'un peu plus terre à terre, le parc national de Glenveagh offre des forêts, une flore exotique et un manoir à créneaux dont l'histoire est fascinante.

En fait, tout le Wild Atlantic Way raconte une histoire envoûtante avec l'un des plus beaux décors du monde, et ceux qui viennent la visiter en repartent rarement inchangés. Comme l'a dit JJ Abrams, le réalisateur de Star Wars : Le Réveil de la Force, lors du tournage dans la région : "C'est une sorte de miracle cet endroit... nous ne pourrions pas être plus honorés d'être ici."

