IFA 2026: Jackery presenteert nieuwe reeks schaalbare powerstations, FridgeGuard en andere innovaties op het gebied van zonne-energie

Belangrijkste highlights:

Jackery presenteert tijdens IFA 2026 zijn nieuwe generatie uitbreidbare powerstations: de Explorer 1000 Plus v2, Explorer 2000 Plus v2 en Explorer 3600 Plus.

De schaalbare Plus-serie is ontwikkeld voor uiteenlopende toepassingen, van kamperen en mobiel werken tot noodstroomvoorziening in huis.

Naast mobiele energieoplossingen toont Jackery zijn Home Energy Ecosystem, uitbreidingen rond de SolarVault 3-serie, zonnedakpannen en de EnergyGuard Max.

Met de nieuwe Fridge Guard introduceert Jackery een compact back-upsysteem voor koelkasten en andere gevoelige elektrische apparaten.

Bezoekers kunnen de innovaties van 4 tot en met 8 september ervaren op stand 114 in hal 2.2 tijdens IFA 2026 in Berlijn.

Tijdens het Jackery Product Launch Event op 4 september om 15.00 uur wordt de nieuwe powerstationfamilie officieel onthuld.

AMSTERDAM, 17 augustus 2026 /PRNewswire/ -- Jackery presenteert tijdens IFA 2026 in Berlijn zijn uitgebreide productportfolio, met nieuwe producten variërend van mobiele stroomoplossingen tot complete energiesystemen. Van 4 tot en met 8 september 2026 toont het bedrijf in hal 2.2, stand 114, voor het eerst zijn nieuwe generatie uitbreidbare powerstations en nieuwe zonnepanelen. Bezoekers maken daar kennis met onder meer de Explorer 1000 Plus v2, Explorer 2000 Plus v2 en Explorer 3600 Plus. De schaalbare productfamilie is ontwikkeld voor uiteenlopende mobiele en huishoudelijke energiebehoeften. Daarnaast presenteert Jackery verschillende innovaties voor energiegebruik in en rond het huis.

Jackery @ IFA 2026 - Hall 2.2, 114

Een powerstationfamilie voor verschillende energiebehoeften

Of het nu gaat om kamperen, mobiel werken of noodstroomvoorziening thuis: de behoeften rond mobiele stroomvoorziening lopen sterk uiteen. Met de nieuwe Plus-generatie speelt Jackery hierop in. De productfamilie bestaat uit drie capaciteitsklassen, zodat gebruikers een oplossing kunnen kiezen die aansluit bij hun specifieke energiebehoefte.

Voortbouwend op het succes van de Plus-serie biedt Jackery met de Explorer 1000 Plus v2, Explorer 2000 Plus v2 en Explorer 3600 Plus opslagcapaciteiten van ongeveer één tot drieënhalve kWh. Van een weekendtrip met de camper en professioneel gebruik op de bouwplaats tot het van stroom voorzien van belangrijke huishoudelijke apparaten tijdens een stroomuitval: gebruikers kunnen de vermogensklasse kiezen die bij hun situatie past. Wanneer de energiebehoefte later toeneemt, kan de opslagcapaciteit worden uitgebreid met extra Battery Packs. Zo kan het systeem meegroeien met veranderende energiebehoeften.

Ook op het gebied van prestaties richt Jackery zich op praktisch dagelijks gebruik. De Explorer 1000 Plus v2 levert al tot 1.800 W continu vermogen en is daarmee geschikt voor verschillende apparaten met een hoger energieverbruik. Verschillende aansluitmogelijkheden, waaronder 230V-stopcontacten, geïntegreerde verlichting, een snellaadfunctie, een compacter ontwerp en de mogelijkheid om de duurzame LiFePO4-powerstations via draagbare zonnepanelen op te laden, zorgen voor extra flexibiliteit.

Van outdoorspecialist naar compleet energie-ecosysteem

Naast de nieuwe Plus-familie presenteert Jackery tijdens IFA 2026 verschillende oplossingen die laten zien hoe het bedrijf zich verder ontwikkelt tot aanbieder van complete slimme energieoplossingen. Zo toont Jackery op de beurs ook zijn Home Energy Ecosystem en de nieuwste uitbreidingen van de SolarVault 3-serie voor de opslag en het slimme gebruik van zonne-energie in huis.

Daarnaast presenteert Jackery zonnedakpannen en het grootschalige EnergyGuard Max-energieopslagsysteem. Deze oplossingen onderstrepen hoe Jackery zijn expertise op het gebied van energie uitbreidt naar nieuwe toepassingsgebieden en mobiele en stationaire energieoplossingen steeds meer met elkaar verbindt.

"IFA 2026 vormt een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van Jackery," zegt Brady Sun, Head of Europe bij Jackery. "We maken de stap van losse draagbare powerstations naar een volledig verbonden, slim energie-ecosysteem, waarbij veiligheid altijd vooropstaat. Of onze klanten nu off-grid op pad gaan, zich voorbereiden op stroomuitval of thuis minder afhankelijk willen worden van het energienet, Jackery biedt veilige, betrouwbare en innovatieve energieoplossingen voor iedere situatie."

Fridge Guard: UPS voor meer dan alleen de koelkast

Met de Fridge Guard introduceert Jackery een nieuwe productcategorie. Dit bijzonder slanke back-upsysteem beschermt koelkasten en andere gevoelige elektrische apparaten tijdens stroomuitval of spanningsschommelingen dankzij een geïntegreerde ononderbroken stroomvoorziening (UPS) met een omschakeltijd van minder dan tien milliseconden.

Met een opslagcapaciteit van 1.024 Wh biedt het systeem, afhankelijk van het energieverbruik, tot 15 uur noodstroom voor een gemiddelde koelkast. Het uitgangsvermogen van 800 W en een piekvermogen van 1.600 W zorgen ervoor dat koelkastcompressoren betrouwbaar kunnen opstarten. Dankzij het plug-and-play-ontwerp is de installatie eenvoudig.

Ervaar Jackery tijdens IFA 2026

Bezoekers van IFA 2026 kunnen de nieuwe Plus-generatie en andere productinnovaties van 4 tot en met 8 september van dichtbij ervaren op stand 114 in hal 2.2 in Berlijn.

Tijdens het Jackery Product Launch Event op 4 september om 15.00 uur onthult het bedrijf de nieuwe powerstationfamilie officieel op de eigen stand. Daarnaast deelt Jackery meer over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van slimme energieoplossingen voor onderweg en thuis.

Mediavragen: Jiatong Li, [email protected], +4915223970329