IFA 2026 : Jackery présente sa nouvelle gamme de stations d'énergie évolutives, FridgeGuard et d'autres innovations dans le domaine de l'énergie solaire

PARIS, 17 août 2026 /PRNewswire/ -- À l'occasion de l'IFA 2026 à Berlin, Jackery présentera son portefeuille élargi de produits, allant des solutions d'alimentation nomades aux systèmes énergétiques complets. Du 4 au 8 septembre 2026, l'entreprise dévoilera pour la première fois, dans le hall 2.2, stand 114, sa nouvelle génération de stations d'énergie extensibles ainsi que de nouveaux panneaux solaires. Les visiteurs pourront notamment découvrir les Explorer 1000 Plus v2, Explorer 2000 Plus v2 et Explorer 3600 Plus. Cette gamme évolutive a été conçue pour répondre à une grande variété de besoins énergétiques, aussi bien en déplacement qu'à la maison. Jackery présentera également plusieurs innovations destinées à optimiser l'utilisation de l'énergie dans et autour de l'habitat.

Jackery @ IFA 2026 - Hall 2.2, 114

Une gamme de stations d'énergie adaptée à différents besoins

Camping, travail nomade ou alimentation de secours à domicile : les besoins en matière d'énergie mobile peuvent varier considérablement. Avec sa nouvelle génération Plus, Jackery entend répondre à cette diversité d'usages. La gamme se décline en trois catégories de capacité, permettant à chacun de choisir la solution la mieux adaptée à ses besoins énergétiques spécifiques.

S'appuyant sur le succès de la série Plus, les Explorer 1000 Plus v2, Explorer 2000 Plus v2 et Explorer 3600 Plus offrent des capacités de stockage allant d'environ 1 à 3,5 kWh. Qu'il s'agisse d'un week-end en camping-car, d'un usage professionnel sur un chantier ou de l'alimentation d'appareils domestiques essentiels lors d'une coupure de courant, les utilisateurs peuvent choisir la puissance correspondant à leur situation. Si leurs besoins énergétiques augmentent par la suite, la capacité de stockage peut être étendue grâce à des batteries additionnelles. Le système peut ainsi évoluer en fonction des besoins.

En matière de performances également, Jackery privilégie une utilisation pratique au quotidien. L'Explorer 1000 Plus v2 délivre jusqu'à 1 800 W de puissance continue et peut ainsi alimenter différents appareils à forte consommation énergétique. Plusieurs options de connexion, dont des prises 230 V, un éclairage intégré, une fonction de recharge rapide, un design plus compact et la possibilité de recharger ces stations d'énergie durables équipées de batteries LiFePO4 à l'aide de panneaux solaires portables offrent une flexibilité accrue.

Du spécialiste de l'outdoor à un écosystème énergétique complet

Outre la nouvelle gamme Plus, Jackery présentera à l'IFA 2026 plusieurs solutions illustrant l'évolution de l'entreprise vers un fournisseur de solutions énergétiques intelligentes et complètes. Jackery exposera notamment son Home Energy Ecosystem, ainsi que les dernières évolutions de la série SolarVault 3, conçue pour le stockage et l'utilisation intelligente de l'énergie solaire à domicile.

Jackery présentera également ses tuiles solaires ainsi que son système de stockage d'énergie à grande échelle EnergyGuard Max. Ces solutions illustrent la manière dont Jackery étend son expertise énergétique à de nouveaux domaines d'application, tout en créant davantage de synergies entre les solutions énergétiques mobiles et stationnaires.

« L'IFA 2026 marque une étape importante dans le développement de Jackery », déclare Brady Sun, Head of Europe chez Jackery. « Nous passons de stations d'énergie portables individuelles à un écosystème énergétique intelligent, entièrement connecté, dans lequel la sécurité reste toujours notre priorité. Que nos clients partent à l'aventure hors réseau, se préparent à d'éventuelles coupures de courant ou souhaitent réduire leur dépendance au réseau électrique à domicile, Jackery propose des solutions énergétiques sûres, fiables et innovantes pour chaque situation. »

FridgeGuard : une alimentation sans interruption qui ne se limite pas au réfrigérateur

Avec FridgeGuard, Jackery inaugure une nouvelle catégorie de produits. Ce système de secours particulièrement fin protège les réfrigérateurs ainsi que d'autres appareils électriques sensibles en cas de coupure de courant ou de fluctuation de tension, grâce à une alimentation sans interruption (UPS) intégrée offrant un temps de commutation inférieur à dix millisecondes.

Avec une capacité de stockage de 1 024 Wh, le système peut fournir, selon la consommation énergétique, jusqu'à 15 heures d'alimentation de secours à un réfrigérateur moyen. Sa puissance de sortie de 800 W, pouvant atteindre 1 600 W en crête, permet d'assurer le démarrage fiable des compresseurs de réfrigérateur. Grâce à sa conception plug-and-play, l'installation est particulièrement simple.

Découvrez Jackery à l'IFA 2026

Les visiteurs de l'IFA 2026 pourront découvrir de près la nouvelle génération Plus ainsi que les autres innovations de Jackery du 4 au 8 septembre, sur le stand 114, hall 2.2, à Berlin.

Lors du Jackery Product Launch Event, le 4 septembre à 15h00, l'entreprise dévoilera officiellement sa nouvelle gamme de stations d'énergie sur son stand. Jackery présentera également les dernières avancées de ses solutions énergétiques intelligentes, conçues aussi bien pour une utilisation nomade qu'à domicile.

Demandes des médias: Jiatong Li, [email protected], +4915223970329