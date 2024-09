Innovatieve technologieën van Changhong staan centraal op IFA 2024 en markeren nieuwe mijlpalen in de wereldwijde groei

Op de eerste dag van het evenement, onthulde Changhong zijn eerste Canghai Intelligent Agent AI TV en het toonaangevende Changhong AI Large Model, speciaal ontwikkeld voor witgoed.

De nieuwe AI TV kan gesprekken voeren met gebruikers, zelfstandig denken en zich aanpassen door continu te leren. Met behulp van geavanceerde technologieën en complexe algoritmen via meerdere kanalen, heeft Changhong de precisie van stemherkenning en activering belangrijk verbeterd.

Het Changhong AI Large Model kan naadloos worden ingebouwd in huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, wasmachines, drogers en airconditioners, waardoor deze nauwkeuriger en efficiënter werken. Het stemt bijvoorbeeld de koeling van de koelkast af op specifieke voedingsmiddelen, past de instellingen van de wasmachine en droger aan op basis van het type stof en optimaliseert de instellingen van de airconditioner voor energieverbruik en comfort. Door deze integraties tilt Changhong de dagelijkse interactie met huishoudelijke apparaten naar een hoger niveau.

Meerdere prijzen ondersteunen een sterk merk

Tijdens de recente beurs stonden de Global Product Technology Innovation Awards in de schijnwerpers, waarbij de Changhong CHiQ Xingbo-serie de Extraordinary Audio-Visual Experience Gold Award in de wacht sleepte. Erkend werden de superieure technische prestaties, die Changhong's expertise in het verbeteren van consumentenervaringen illustreren. Daarnaast werd CHiQ, het topmerk van Changhong, bekroond met de Smart Home Appliance Brand Award.

Tijdens het evenement ontving CHiQ ook de Organizational Greenhouse Gas Verification Statement van TÜV SÜD, samen met de Product Carbon Footprint Verification Statement voor de koelkasten en wasmachines van CHiQ. Deze onderscheidingen benadrukken Changhong's inzet voor milieuvriendelijke praktijken, baanbrekende duurzame huishoudelijke toepassingen en een robuuste groene industriële keten.

Internationale visie uitdragen door sportmarketing

Tijdens het evenement markeerde CHiQ een belangrijk moment in sportmarketing met een ondertekeningsceremonie voor ski-projecten. Het merk kondigde aan te blijven samenwerken met de FIS World Cup Events en de Duitse Ski Vereniging. Om het nog spannender te maken werd tweevoudig Olympisch skikampioen Andreas Wellinger benoemd tot nieuwe merkambassadeur, waarmee een nieuw hoofdstuk werd geopend in de marketingactiviteiten van CHiQ.

James Wu, algemeen directeur van Changhong International Brand Business Center, verklaarde dat het vernieuwen van deze projecten cruciaal is voor wereldwijde expansie. Het merk wil zijn aanwezigheid in Europa en belangrijke markten versterken. Het doel is samenwerkingen aan te gaan om de aantrekkingskracht van CHiQ te vergroten en het skiën wereldwijd te promoten.

Prestatiemijlpalen versnellen om wereldwijde voetafdruk kracht bij te zetten

Temidden van de wereldwijde marktuitdagingen heeft Changhong veerkracht getoond door AI te integreren met de wensen van de consument en innovatieve, geavanceerde en functionele producten aan te bieden. Van januari tot juli 2024 stegen de overzeese inkomsten uit huishoudelijke apparaten van Changhong met meer dan 23% jaar op jaar, waarbij mijlpalen werden bereikt in tv's, koelkasten, wasmachines en airconditioninglijnen.

In de afgelopen jaren heeft Changhong zijn wereldwijde expansie versneld door zich te richten op het leveren van superieure producten en diensten. Het bedrijf zet zich in voor innovatie, duurzaamheid en inclusiviteit en is van plan de O&O-investeringen te intensiveren om een intelligente levensstijl voor elk huishouden te realiseren.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499195/AI.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499196/Global_Awards.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2499197/Ski_Signing.jpg