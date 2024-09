Les technologies innovantes de Changhong sont à l'honneur à l'IFA 2024, marquant une nouvelle étape dans la croissance mondiale

Le premier jour de l'événement, Changhong a dévoilé son premier téléviseur Canghai Intelligent Agent AI TV, ainsi que le grand modèle Changhong AI, leader du secteur, spécialement conçu pour les appareils électroménagers.

La nouvelle TV IA peut engager des conversations vocales avec les utilisateurs, penser de manière autonome et s'adapter grâce à l'apprentissage continu. Grâce à ses technologies avancées et à ses algorithmes multicanaux complexes, Changhong a considérablement amélioré la précision de la reconnaissance et de l'activation vocales.

Le Changhong AI Large Model peut être intégré de manière transparente dans des appareils ménagers tels que les réfrigérateurs, les machines à laver, les sèche-linge et les climatiseurs, améliorant ainsi la précision et l'efficacité. Par exemple, il adapte le refroidissement du réfrigérateur à des aliments spécifiques, ajuste les réglages du lave-linge et du sèche-linge en fonction du type de tissu et optimise les réglages du climatiseur en fonction de la consommation d'énergie et du confort. Grâce à ces intégrations, Changhong améliore les interactions quotidiennes avec les appareils ménagers.

Démontrer la force de la marque avec de multiples récompenses

Lors de la récente exposition, les projecteurs ont été braqués sur les Global Product Technology Innovation Awards, où la série Changhong CHiQ Xingbo a remporté le prix Extraordinary Audio-Visual Experiences Gold Award. Cette reconnaissance a été accordée pour ses performances techniques supérieures, illustrant l'expertise de Changhong en matière d'optimisation de l'expérience utilisateur. En outre, la marque haut de gamme de Changhong, CHiQ, a été récompensée par le prix de la marque d'appareils ménagers intelligents.

CHiQ a également reçu la déclaration de vérification relative aux gaz à effet de serre de TÜV SÜD, ainsi que la déclaration de vérification de l'empreinte carbone des produits pour les réfrigérateurs et les lave-linge de CHiQ. Ces distinctions soulignent l'engagement de Changhong en faveur de pratiques respectueuses de l'environnement, d'applications ménagères durables pionnières et d'une chaîne industrielle verte solide.

Exemplifier la vision internationale par le marketing sportif

Au cours de l'événement, CHiQ a marqué un moment important dans le marketing sportif avec une cérémonie de signature pour des projets de ski. La marque a annoncé la poursuite de son partenariat avec les épreuves de la Coupe du monde FIS et l'Association allemande de ski. Pour couronner le tout, le double champion olympique de saut à ski Andreas Wellinger a été nommé ambassadeur de la marque, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans les efforts de marketing de CHiQ.

James Wu, directeur général du Changhong International Brand Business Center, a souligné que le renouvellement de ces projets est crucial pour l'expansion mondiale. La marque vise à renforcer sa présence en Europe et sur les marchés clés, en s'appuyant sur des collaborations pour renforcer l'attrait de CHiQ et promouvoir le ski dans le monde entier.

Accélérer les étapes de performance pour renforcer l'empreinte mondiale

Face aux défis du marché mondial, Changhong a fait preuve de résilience en intégrant l'IA aux aspirations des consommateurs, en proposant des produits innovants, avancés et fonctionnels. De janvier à juillet 2024, le chiffre d'affaires des appareils électroménagers de Changhong à l'étranger a bondi de plus de 23 % en glissement annuel, atteignant des sommets de performance dans les gammes de téléviseurs, de réfrigérateurs, de machines à laver et de climatiseurs.

Ces dernières années, Changhong a accéléré son expansion mondiale en se concentrant sur la fourniture de produits et de services de qualité supérieure. Engagée en faveur de l'innovation, de la durabilité et de l'inclusion, l'entreprise prévoit d'intensifier ses investissements en R&D afin d'offrir un mode de vie intelligent à tous les ménages.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499195/AI.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499196/Global_Awards.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2499197/Ski_Signing.jpg