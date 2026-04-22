Jaarresultaten en jaarverslag 2025 van New Amsterdam Invest N.V.

22 apr, 2026, 15:40 GMT

AMSTERDAM, 22 april 2026 /PRNewswire/ -- New Amsterdam Invest N.V. (het "Bedrijf", of "New Amsterdam Invest", of "NAI"), een Nederlands commercieel vastgoedbedrijf genoteerd aan Euronext Amsterdam, maakt vandaag haar jaarresultaten en jaarverslag voor het boekjaar 2025 bekend.

Aren van Dam, CEO van New Amsterdam Invest, gaf commentaar:
"Met bescheiden trots rapporteren wij over de resultaten van New Amsterdam Invest 2025. Het boekjaar 2025 markeerde opnieuw een belangrijk jaar voor New Amsterdam Invest N.V., waarin het bedrijf zijn activiteiten verder ontwikkelde om onze strategie van zowel stabiele groei als het behouden van een evenwichtige portefeuille van waarde voor onze aandeelhouders te realiseren."

Voor het boekjaar 2025 behaalden we een operationeel resultaat van € 9,4 miljoen. De netto huurinkomsten voor hetzelfde boekjaar bedroegen € 11,9 miljoen, wat resulteerde in een winst van € 3,9 miljoen na belasting, waarvan € 2,5 miljoen aan onze aandeelhouders toegeschreven is. Tijdens het boekjaar konden we opnieuw een dividend van € 0,45 per aandeel aan onze aandeelhouders uitkeren, wat resulteert in een totale uitkering van € 2,4 miljoen aan onze aandeelhouders.

Aan het einde van het jaar bedroeg de totale getaxeerde waarde van de vastgoedportefeuille van NAI € 118 miljoen.  Deze investeringen worden gefinancierd via aandelenkapitaal, bankleningen van € 58 miljoen en kredieten van aanverwante partijen van € 7 miljoen. De kaspositie op de balansdatum bedroeg € 13,5 miljoen. Dit moet worden gezien in relatie tot de € 11,0 miljoen aan tweejarige leningen die aan het einde van het boekjaar 2025 van investeerders zijn verkregen.

Het bedrijf opereert in een uitdagende omgeving met risico's op aanzienlijke koersverschillen, deels door de huidige turbulente geopolitieke en economische omstandigheden. Wij geloven dat de langetermijnfocus van onze strategie en onze operaties onze kracht is.

New Amsterdam Invest wil zich positioneren als dividendaandeel. Daarom streven we ernaar om aan onze financiële en kwantitatieve parameters te voldoen, waaronder een jaarlijkse dividenduitkering. Als management zijn we ervan overtuigd dat we NAI verder zullen ontwikkelen en goed op koers zijn om de geformuleerde financiële doelstellingen van het bedrijf te bereiken.

Financiële Hoogtepunten[1]

  • Huurinkomsten 2025: € 18,5 miljoen
  • Netto huurinkomsten 2025: € 11,9 miljoen
  • Resultaat 2025 na niet-controlerend belang: € 2,5 miljoen
  • Winst per gewone aandeel: € 0,47
  • Totaal beleggingsvastgoed 2025YE: € 118,0 miljoen
  • Totaal eigen vermogen 2025YE: € 51,4 miljoen; vóór het niet-controlerende belang € 43,0 miljoen
  • Kasgegenereerde kaswaarden uit de bedrijfsvoering 2025: € 9,3 miljoen
  • Solvabiliteit 2025YE: 37,7%

Strategische hoogtepunten 
Op 30 september 2025 kondigde New Amsterdam Invest N.V een nieuw financieringsinitiatief aan ter ondersteuning van de aankoop van beleggingspanden. Het bedrijf bood aan om €10 miljoen aan leningen uit te geven aan marktpartijen tegen een jaarlijkse rente van 5% en een looptijd van twee jaar, met een minimale inschrijving per partij van € 100.000. Rente wordt jaarlijks achterstallig betaald. Deze tweejarige lening is door 60 investeerders afgesloten voor een totaal bedrag van € 10.970.000.

In lijn met haar strategie tekende het bedrijf in november 2025 een voorlopige aankoopovereenkomst om Fairfax Center over te nemen. De totale koopsom bedraagt ongeveer 11 miljoen dollar. Fairfax Center werd gebouwd in 1988 en gerenoveerd in 2020. Het verhuurbare oppervlakte is 55.891 vierkante voet, waarvan 1.813 vierkante voet leeg staand. De bezettingsgraad is daarom 97%. De huurinkomsten voor 2026 worden geschat op € 1,6 miljoen. Deze transactie is niet opgenomen in de financiële cijfers van 2025, aangezien de afwikkeling plaatsvond op 15 januari 2026.

Om de aandelenpositie van Somerset Park Holding UK te versterken, heeft het bestuur van het bedrijf besloten zowel de lening die New Amsterdam Invest N.V. aan Somerset Park B.V. verstrekte als de lening die Somerset Park B.V. aan Somerset Park Holding UK Ltd verstrekte, gedeeltelijk om te zetten in aandelenpremie per 1 oktober 2025. 

Vooruitzicht 2026
De netto huurinkomsten voor 2026 voor het bedrijf worden naar verwachting ongeveer € 13,7 miljoen bedragen. Voor 2026 verwacht het bedrijf een operationele winst vóór belasting van € 6,8 miljoen. Dit resultaat omvat Fairfax Center, maar omvat geen waarderingsverschillen, transactiekosten en/of wisselverschillen.

Bedrijfsoverzicht 2025
De resultaten van 2025 van groepsbedrijven zijn opgenomen in de resultaten van het bedrijf. De netto huurinkomsten bedroegen € 11,9 miljoen (vorig jaar € 7,7 miljoen). Het resultaat vóór belasting voor het boekjaar 2025 bedraagt een winst van € 4,8 miljoen (vorig jaar € 6,2 miljoen). In deze winst zijn de negatieve waarderingsverschillen voor 2025 inbegrepen ter waarde van € 0,4 miljoen (vorig jaar € 2,8 miljoen positief).

In het boekjaar 2025 werd besloten om de boekhoudkundige behandeling van bepaalde contractuele huurvoordelen in de taxatierapporten voor onze Amerikaanse panden te wijzigen.  Als gevolg hiervan zijn er wijzigingen aangebracht in de vergelijkende cijfers in het jaarverslag 2025 om een fout in de vorige periode met betrekking tot de waardering van de beleggingspanden te corrigeren. Het bovenstaande heeft invloed op het geconsolideerde nettoresultaat 2024 van min € 470k en op het groepsvermogen per 31 december 2024 van min € 500k. Deze aangepaste behandeling wordt toegepast in de jaarrekeningen van 2025.

Verder merken wij op dat het verwachte verlies op de btw-vorderingen ter waarde van € 330.000, zoals inbegrepen in de algemene en andere kosten, is belast op het resultaat in het boekjaar 2023 en volledig is vrijgegeven in 2024, als gevolg van een positieve beslissing van de belastingautoriteit.

Vastgoedportefeuille

De verdeling van de investeringen per woning aan het einde van het jaar is als volgt:

In €1.000

2025

2024

Interra Remington, Houston

43,157

48,111

Somerset House, Birmingham

18,004

18,490

Travelodge, Edinburgh

14,634

13,907

One Park Tien, Houston

13,289

16,547

Blythswood Square, Glasgow

9,645

10,557

Sutherland House, Glasgow

8,325

9,190

Forthstone, Edinburgh

10,898

10,738

Totale beleggingen tegen reële waarde

117,952

127,540

Van de totale netto huurinkomsten van € 11,9 miljoen in 2025 werd 59% gegenereerd in de VS en 41% in het VK.

Kasstroom en kaspositie 

De volgende tabel geeft de belangrijkste posten van de geconsolideerde kasstroomoverzichten van het bedrijf voor de boekjaren 2025 en 2024 weer.

(*€1.000)

2025

2024

Kasstromen uit operationele activiteiten

4,645

3,124

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

-3,643

-1,339

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

8,069

-2,166

Netto beweging in contant geld en contante equivalenten

9,071

-381

Impact van wisselverschillen op contant geld en contante equivalenten

-683

-12

Totale beweging in contanten en contante equivalenten

8,388

-393

De kasstroom uit investeringsactiviteiten in 2025 heeft voornamelijk betrekking op investeringen in verbeteringen aan de huur. De kasstroom uit financieringsactiviteiten in 2025 heeft voornamelijk betrekking op de opbrengsten van de tweejarige lening die is ontvangen van externe investeerders. Deze fondsen werden ingezameld ter ondersteuning van de aankoop die begin 2026 van het Fairfax Center werd afgerond.

Aandelenkapitaal en aandelenkoers

          Aantal aandelen

Type aandelen

%

31 december 2025




Gewone aandelen uitgegeven aan investeerders, beursgang en handel

74,6

3,910,250

Gewone aandelen uitgegeven aan de Promoters (Cornerstone Investment), toegelaten tot notering en handel

24,0

1,257,789

Promotoraandelen

1,4

73,653

Prioriteitsaandelen uitgegeven aan Sichting Prioriteit New Amsterdam Invest

0,0

5


100,0

5,241,697

Gewone aandelen in bezit van de Vennootschap (Treasury Shares)

943,558

Aandelen in totaal

6,185,255

Aandelenkapitaal op €0,04 per aandeel (€ * 1.000)

247

De gewone aandelenkoers van Euronext Amsterdam sloot op 31 december 2025 op € 8,75 (31 december 2024: € 9,00)

Gebeurtenissen na de balansdatum

Op 15 januari 2026 voltooide het bedrijf de aankoop van het kantoorgebouw in Fairfax Center via haar nieuw opgerichte dochteronderneming, Somerset Fairfax LLC. De overname werd uitgevoerd volgens de voorwaarden van een voorlopige koop- en verkoopovereenkomst die oorspronkelijk op 7 november 2025 was gesloten. Aangezien de transactie pas in 2026 werd afgerond, heeft dit geen invloed op de financiële overzichten van het jaar eindigend op 31 december 2025. De totale bedrag, inclusief aankoopprijs, transactiekosten en verbeteringen aan huurders, bedroeg 11 miljoen dollar.

Algemene Vergadering gepland voor 5 juni 2026 DV

De samenroeping, verklarende notities, schriftelijke volmacht en verdere documentatie voor de ALV

zal beschikbaar zijn in het Nederlands en Engels. Alle relevante documenten zijn beschikbaar in het downloadgedeelte van de website van NAI https://www.newamsterdaminvest.nl/#downloads.

De agenda voor de ALV bevat diverse punten, onder andere de vaststelling van de jaarrekening zoals vandaag gepubliceerd en de herbenoeming van BDO Audit & Assurance B.V. als externe onafhankelijke accountant van NAI voor het boekjaar eindigend op 31 december 2026. Alle details van alle stemitems zijn gepubliceerd op de website van NAI. Het jaarverslag van NAI met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2025, gepubliceerd op 22 april 2026, inclusief de jaarrekeningen, de rapporten van de raad van bestuur en de raad van commissarissen en het beloningsrapport, zijn ook op de website van het bedrijf gepubliceerd.

Financiële Kalender

  • 22 april 2026, publicatie Jaarverslag 2025.
  • 22 april 2026, publicatie Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 6 juni 2026 DV.
  • 28 augustus 2026, publicatie van de tussentijdse financiële resultaten van DV 2026.

Winst- en verliesrekening en balans New Amsterdam Invest 2025

Een overzicht van de belangrijkste financiële overzichten van New Amsterdam Invest in 2025 is te vinden in de volgende tabellen die bij dit persbericht zijn gevoegd; voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar het jaarverslag 2025 zoals gepubliceerd op de NAI-website.

  1. Staat van de geconsolideerde financiële positie per 31 december 2025 (2024)
  2. Staat van geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar 2025 (2024)
  3. Staat van de geconsolideerde totalenwinst voor het jaar 2025 (2024)
  4. Geconsolideerde kasstroomoverzicht voor het jaar eindigend op 31 december 2025 (2024)
  5. Verklaring van wijzigingen in eigen vermogen voor het jaar eindigend op 31 december 2025 (2024)

Over New Amsterdam Invest

New Amsterdam Invest N.V. is een Nederlands commercieel vastgoedbedrijf dat genoteerd is aan Euronext Amsterdam met operationele bedrijven in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Het hoofddoel van New Amsterdam Invest is het uitvoeren van commerciële activiteiten, waaronder het bezitten, (her)ontwikkelen, verwerven, afstoten, onderhouden, verhuren en/of anderszins exploiteren van commercieel vastgoed, allemaal in de breedste zin.

Alle informatie over New Amsterdam Invest is te vinden op de bedrijfswebsite: www.newamsterdaminvest.com

Disclaimer

Elementen van dit persbericht bevatten of kunnen informatie bevatten over New Amsterdam Invest N.V. in de zin van artikel 7(1) tot (4) van de EU-verordening voor marktmisbruik.

Dit persbericht kan verklaringen bevatten, inclusief de financiële en operationele middellangetermijndoelstellingen van NAI die 'toekomstgerichte verklaringen' zijn, of kunnen worden beschouwd als. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, waaronder de termen 'gelooft', 'schattingen', 'plannen', 'projecten', 'anticipeert', 'verwacht', 'bedoelt', 'mag', 'wil wel' of 'moet' of, in elk geval, hun negatieve of andere variaties of vergelijkbare terminologie, of door discussies over strategie, plannen, doelstellingen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties.

Toekomstgerichte verklaringen kunnen en doen vaak wezenlijk verschillen van de werkelijke resultaten. Toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen de huidige visie van NAI met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico's met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en andere risico's, onzekerheden en aannames met betrekking tot NAI's bedrijf, bedrijfsresultaten, financiële positie, liquiditeit, vooruitzichten, groei of strategieën. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop ze zijn afgelegd.

N.B. In het geval er afwijkingen zijn tussen de Engelse tekst en de Nederlandse vertaling is de Engelse tekst leidend.

   

 

 

Verklaring van de geconsolideerde financiële positie
per 31 december 2025 




(*€1.000)

31 december
2025

31 december
2024

 

Activa


 

Niet-oplopende activa


Beleggingspand

117,952

127,540

Eigendommen, installaties en apparatuur

1

3

Uitgestelde belastingactiva

347

402

Andere niet-lopende activa

3,647

926

Totale niet-vlotactiva

121,947

128,871




 

Huidige activa


Debiteuren

556

769

Btw-vorderingen

52

360

Overige activa en vooruitbetaalde uitgaven

213

612

Contant geld en contante equivalenten

13,485

5,097

Totale vlottende activa

14,306

6,838




Totale activa

136,253

135,709





Verklaring van de geconsolideerde financiële positie

per 31 december 2025


(*€ 1.000)

31 december 2025

31 december 2024

 

Eigen vermogen en passiva






Aandelen




Aandelenkapitaal

247

247

Aandelenpremie

49,172

49,172

Valutavertalreserve

-1,101

1,646

Wettelijke reserves

2,254

868

Algemene reserves

-7,590

-6,293

Toegeschreven aan eigenaren van de
moedermaatschappij

42,982

45,641

Niet-controlerend belang

8,417

8,606

Totale eigen waarde

51,399

54,247




 

Onmiddelbare verplichtingen


Leningenbank

57,847

63,720

Leningengerelateerde partij VS


6,613

5,072

Leningen particuliere investeerders

10,970

-

Uitgestelde belastingverplichting

886

1,139

Totale niet-korte verplichtingen

76,317

69,931

 

Kortlopende verplichtingen


Betaalbare handelsrekeningen

670

425

Belastingverplichtingen


1,711

2,049

Aan de lopende rekening gerelateerde partij

886

337

Uitgestelde huurinkomsten

2,083

1,179

Leningenbank

443

408

Leningengerelateerde partij VS


-

2,340

Andere kortlopende verplichtingen

2,744

4,793

Totale kortlopende verplichtingen

8,537

11,531




Totale verplichtingen

84,854

81,462




Totaal eigen vermogen en passiva

136,253

135,709





   

 

 

 

 

 

Verklaring van geconsolideerde winst of verlies[2]
voor het jaar eindigend op 31 december 2025




(*€1.000)

2025

2024




Huurinkomsten

18,465

11,262

Direct gerelateerde kosten

-6,585

-3,560

Netto huurinkomsten

11,880

7,702




Herwaardering van beleggingspand

-347

2,787




Juridische en professionele kosten

354

322

Personeelskosten

825

826

Administratieve en overheadkosten

649

488

Algemene kosten

319

298

Overige kosten

16

-276

Totale kosten

2,163

1,658




Bedrijfsresultaat

9,371

8,831

Financiële inkomsten en uitgaven

-4,620

-2,633

Resultaat vóór belasting

4,751

6,198

Inkomstenbelasting

-859

-1,511

Resultaat voor deze periode

3,892

4,687




Resultaat toe te schrijven aan:


Aandeelhouders

2,446

2,344

Niet-controlerend belang

1,446

2,343

Resultaat voor deze periode

3,892

4,687








Basiswinst per aandeel (*€1)

0.47

0.45

Verwaterde winst per aandeel (*€1)

0.47

0.45

Staat van geconsolideerde totale winst
voor het jaar eindigend op 31 december 2025




(*€1.000)

2025

2024




Resultaat voor deze periode

3,892

4,687




Items die kunnen worden gerecycled tot winst- of
verliesrekening (netto belasting)


Koerswisselverschillen

-3,483

2,644




Totaal totaalinkomen

409

7,331








Toe te schrijven aan:


Aandeelhouders

-301

4,600

Niet-controlerend belang 


709

2,731

Totaal totaalinkomen

409

7,331

Staat van geconsolideerde kasstromen
voor het jaar eindigend op 31 december 2025 




(*€1.000)

2025

2024

 

Operationele activiteiten


Resultaat vóór belasting

4,751

6,198




Aanpassingen


Afschrijving

-1

5

Niet-gerealiseerde valutaverlies / (winst)

363

-

Aanpassing van huurinkomsten

23

-150

Terugkering van de onwaardigheid op btw-
vorderingen

-

-330

Herwaardering van beleggingspand

347

-2,787

Rente-inkomsten en uitgaven

4,218

2,795

Totale aanpassingen

4,949

-467




Veranderingen in werkkapitaal


Toename van de kortlopende verplichtingen

-2,216

44

Afname/(toename) van de omgezette
activa exclusief contanten en kasequivalenten

1,008

-610

Verhoging/(afname) van de betaalbare transacties

793

518

Totale veranderingen in werkkapitaal

-415

-48




Inkomsten gegenereerd uit/(gebruikt in)
operaties

9,285

5,683




Betaalde rente

-4,282

-2,637

Ontvangen rente

54

78

Betaalde inkomstenbelasting

-412

-




Kasstroom uit operationele activiteiten

4,645

3,124




Investeringsactiviteiten


Investeringen in beleggingsvastgoed, netto
verworven contanten

-1,618

-980

Investeringen in verbeteringen aan huurders

-2,025

-358

Investeringen in vastgoed, installaties en
apparatuur

-

-1

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-3,643

-1,339




Financieringsactiviteiten




Opbrengsten uit leningen


11,334

530

Terugbetaling van leningen

-374

-261

Uitgekeerde dividenden

-1,993

-2,019

Uitkering aan niet-controlerend belang

-899

-415

Kasstroom uit financieringsactiviteiten


8,069

-2,166




Kasstroommutatie en contante equivalenten

9,071

-381




Contant geld en contante equivalenten per 1
januari

5,097

5,490

Koerswisselverschillen

-683

-12

Contanten en kasequivalenten per 31 – 12  

13,485

5,097
Overzicht van geconsolideerde wijzigingen in eigen vermogen

voor het jaar eindigend op 31 december 2025

 

 

(*€1.000)

Aandelenk
apitaal

Aandele
npremi
e

Valutaver
talingsres
erve

Wettelij
ke reserve
s

Algeme
ne reserve

Totaal toe
te rekenen
aan aandeelhou
ders

Niet-
controler
end
belang

Totale
eigen
waard
e

247

49,172

1,646

 

868

 

-6,293

45,641

8,606

54,247

Saldo op 31 december 2024

Resultaat van het
jaar

-

-

-

-

2,446

2,446

1,446

3,892

Overige totaalinkomsten

-

-

-2,747

-

-

-2,747

-736

-3,483

Totaal totaalinkomen

-

-

-2,747

-

2,446

-301

709

409









Overplaatsing
naar wettelijke
reservaten

-

-

-

1,386

-1,386

-

-

-

Dividend

-

-

-

-

-2,359

-2,359

-

-2,359

Uitkering aan
niet-controlerend
belang

-

-

-

-

-

-

-899

-899









Saldo op 31
december 2025

247

49,172

-1,101

2,254

-7,591

42,982

8,417

51,399










Overzicht van geconsolideerde wijzigingen in eigen vermogen

voor het jaar eindigend op 31 december 2024

 

(*€1.000)

Aandelenk
apitaal

Aandelen
premi
e

Valutaver
talingsres
erve

Wettelij
ke reserve
s

Algeme
ne reserve

Totaal toe
te rekenen
aan aandeelhou
ders

Niet-
controler
end
belang

Totale
eigen
waard
e

247

49,762

-610

-5,970

43,430

840

44,270

Saldo op 31 december 2023

-

Resultaat van het
jaar

-

-

-

-

2,344

2,344

2,343

4,687

Overige
totaalinkomsten

-

-

2,256

-

-

2,256

388

2,644

Totaal
totaalinkomen

-

-

2,256

-

2,344

4,600

2,731

7,331









Niet-controlerend belang verworven

-

-

-

-

-

-

4,015

4,015

Overplaatsing
naar wettelijke
reservaten

-

-

-

868

-868

-

-

-

Dividend

-

-590

-

-

-1,769

-2,359

-

-2,359

Aandelengebaseer
de betaling

-

-

-

-

-

-

1,436

1,436

Uitkering aan
niet-controlerend
belang

-

-

-

-

-

-

-415

-415

Overig

-

-

-

-

-30

-30

-

-30









Saldo op 31
december 2024

247

49,172

1,646

868

-6,293

45,641

8,606

54,247










[2] Let op: de stijging van huurinkomsten en uitgaven is voornamelijk te danken aan het feit dat Remington House is opgenomen in de cijfers voor 2,5 maand in 2024 (het hele boekjaar 2025).

