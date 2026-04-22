Jaarresultaten en jaarverslag 2025 van New Amsterdam Invest N.V.
22 apr, 2026, 15:40 GMT
AMSTERDAM, 22 april 2026 /PRNewswire/ -- New Amsterdam Invest N.V. (het "Bedrijf", of "New Amsterdam Invest", of "NAI"), een Nederlands commercieel vastgoedbedrijf genoteerd aan Euronext Amsterdam, maakt vandaag haar jaarresultaten en jaarverslag voor het boekjaar 2025 bekend.
Aren van Dam, CEO van New Amsterdam Invest, gaf commentaar:
"Met bescheiden trots rapporteren wij over de resultaten van New Amsterdam Invest 2025. Het boekjaar 2025 markeerde opnieuw een belangrijk jaar voor New Amsterdam Invest N.V., waarin het bedrijf zijn activiteiten verder ontwikkelde om onze strategie van zowel stabiele groei als het behouden van een evenwichtige portefeuille van waarde voor onze aandeelhouders te realiseren."
Voor het boekjaar 2025 behaalden we een operationeel resultaat van € 9,4 miljoen. De netto huurinkomsten voor hetzelfde boekjaar bedroegen € 11,9 miljoen, wat resulteerde in een winst van € 3,9 miljoen na belasting, waarvan € 2,5 miljoen aan onze aandeelhouders toegeschreven is. Tijdens het boekjaar konden we opnieuw een dividend van € 0,45 per aandeel aan onze aandeelhouders uitkeren, wat resulteert in een totale uitkering van € 2,4 miljoen aan onze aandeelhouders.
Aan het einde van het jaar bedroeg de totale getaxeerde waarde van de vastgoedportefeuille van NAI € 118 miljoen. Deze investeringen worden gefinancierd via aandelenkapitaal, bankleningen van € 58 miljoen en kredieten van aanverwante partijen van € 7 miljoen. De kaspositie op de balansdatum bedroeg € 13,5 miljoen. Dit moet worden gezien in relatie tot de € 11,0 miljoen aan tweejarige leningen die aan het einde van het boekjaar 2025 van investeerders zijn verkregen.
Het bedrijf opereert in een uitdagende omgeving met risico's op aanzienlijke koersverschillen, deels door de huidige turbulente geopolitieke en economische omstandigheden. Wij geloven dat de langetermijnfocus van onze strategie en onze operaties onze kracht is.
New Amsterdam Invest wil zich positioneren als dividendaandeel. Daarom streven we ernaar om aan onze financiële en kwantitatieve parameters te voldoen, waaronder een jaarlijkse dividenduitkering. Als management zijn we ervan overtuigd dat we NAI verder zullen ontwikkelen en goed op koers zijn om de geformuleerde financiële doelstellingen van het bedrijf te bereiken.
Financiële Hoogtepunten[1]
- Huurinkomsten 2025: € 18,5 miljoen
- Netto huurinkomsten 2025: € 11,9 miljoen
- Resultaat 2025 na niet-controlerend belang: € 2,5 miljoen
- Winst per gewone aandeel: € 0,47
- Totaal beleggingsvastgoed 2025YE: € 118,0 miljoen
- Totaal eigen vermogen 2025YE: € 51,4 miljoen; vóór het niet-controlerende belang € 43,0 miljoen
- Kasgegenereerde kaswaarden uit de bedrijfsvoering 2025: € 9,3 miljoen
- Solvabiliteit 2025YE: 37,7%
Strategische hoogtepunten
Op 30 september 2025 kondigde New Amsterdam Invest N.V een nieuw financieringsinitiatief aan ter ondersteuning van de aankoop van beleggingspanden. Het bedrijf bood aan om €10 miljoen aan leningen uit te geven aan marktpartijen tegen een jaarlijkse rente van 5% en een looptijd van twee jaar, met een minimale inschrijving per partij van € 100.000. Rente wordt jaarlijks achterstallig betaald. Deze tweejarige lening is door 60 investeerders afgesloten voor een totaal bedrag van € 10.970.000.
In lijn met haar strategie tekende het bedrijf in november 2025 een voorlopige aankoopovereenkomst om Fairfax Center over te nemen. De totale koopsom bedraagt ongeveer 11 miljoen dollar. Fairfax Center werd gebouwd in 1988 en gerenoveerd in 2020. Het verhuurbare oppervlakte is 55.891 vierkante voet, waarvan 1.813 vierkante voet leeg staand. De bezettingsgraad is daarom 97%. De huurinkomsten voor 2026 worden geschat op € 1,6 miljoen. Deze transactie is niet opgenomen in de financiële cijfers van 2025, aangezien de afwikkeling plaatsvond op 15 januari 2026.
Om de aandelenpositie van Somerset Park Holding UK te versterken, heeft het bestuur van het bedrijf besloten zowel de lening die New Amsterdam Invest N.V. aan Somerset Park B.V. verstrekte als de lening die Somerset Park B.V. aan Somerset Park Holding UK Ltd verstrekte, gedeeltelijk om te zetten in aandelenpremie per 1 oktober 2025.
Vooruitzicht 2026
De netto huurinkomsten voor 2026 voor het bedrijf worden naar verwachting ongeveer € 13,7 miljoen bedragen. Voor 2026 verwacht het bedrijf een operationele winst vóór belasting van € 6,8 miljoen. Dit resultaat omvat Fairfax Center, maar omvat geen waarderingsverschillen, transactiekosten en/of wisselverschillen.
Bedrijfsoverzicht 2025
De resultaten van 2025 van groepsbedrijven zijn opgenomen in de resultaten van het bedrijf. De netto huurinkomsten bedroegen € 11,9 miljoen (vorig jaar € 7,7 miljoen). Het resultaat vóór belasting voor het boekjaar 2025 bedraagt een winst van € 4,8 miljoen (vorig jaar € 6,2 miljoen). In deze winst zijn de negatieve waarderingsverschillen voor 2025 inbegrepen ter waarde van € 0,4 miljoen (vorig jaar € 2,8 miljoen positief).
In het boekjaar 2025 werd besloten om de boekhoudkundige behandeling van bepaalde contractuele huurvoordelen in de taxatierapporten voor onze Amerikaanse panden te wijzigen. Als gevolg hiervan zijn er wijzigingen aangebracht in de vergelijkende cijfers in het jaarverslag 2025 om een fout in de vorige periode met betrekking tot de waardering van de beleggingspanden te corrigeren. Het bovenstaande heeft invloed op het geconsolideerde nettoresultaat 2024 van min € 470k en op het groepsvermogen per 31 december 2024 van min € 500k. Deze aangepaste behandeling wordt toegepast in de jaarrekeningen van 2025.
Verder merken wij op dat het verwachte verlies op de btw-vorderingen ter waarde van € 330.000, zoals inbegrepen in de algemene en andere kosten, is belast op het resultaat in het boekjaar 2023 en volledig is vrijgegeven in 2024, als gevolg van een positieve beslissing van de belastingautoriteit.
Vastgoedportefeuille
|
In €1.000
|
2025
|
2024
|
Interra Remington, Houston
|
43,157
|
48,111
|
Somerset House, Birmingham
|
18,004
|
18,490
|
Travelodge, Edinburgh
|
14,634
|
13,907
|
One Park Tien, Houston
|
13,289
|
16,547
|
Blythswood Square, Glasgow
|
9,645
|
10,557
|
Sutherland House, Glasgow
|
8,325
|
9,190
|
Forthstone, Edinburgh
|
10,898
|
10,738
|
Totale beleggingen tegen reële waarde
|
117,952
|
127,540
Van de totale netto huurinkomsten van € 11,9 miljoen in 2025 werd 59% gegenereerd in de VS en 41% in het VK.
Kasstroom en kaspositie
De volgende tabel geeft de belangrijkste posten van de geconsolideerde kasstroomoverzichten van het bedrijf voor de boekjaren 2025 en 2024 weer.
|
(*€1.000)
|
2025
|
2024
|
Kasstromen uit operationele activiteiten
|
4,645
|
3,124
|
Kasstromen uit investeringsactiviteiten
|
-3,643
|
-1,339
|
Kasstromen uit financieringsactiviteiten
|
8,069
|
-2,166
|
Netto beweging in contant geld en contante equivalenten
|
9,071
|
-381
|
Impact van wisselverschillen op contant geld en contante equivalenten
|
-683
|
-12
|
Totale beweging in contanten en contante equivalenten
|
8,388
|
-393
De kasstroom uit investeringsactiviteiten in 2025 heeft voornamelijk betrekking op investeringen in verbeteringen aan de huur. De kasstroom uit financieringsactiviteiten in 2025 heeft voornamelijk betrekking op de opbrengsten van de tweejarige lening die is ontvangen van externe investeerders. Deze fondsen werden ingezameld ter ondersteuning van de aankoop die begin 2026 van het Fairfax Center werd afgerond.
Aandelenkapitaal en aandelenkoers
|
Aantal aandelen
|
Type aandelen
|
%
|
31 december 2025
|
Gewone aandelen uitgegeven aan investeerders, beursgang en handel
|
74,6
|
3,910,250
|
Gewone aandelen uitgegeven aan de Promoters (Cornerstone Investment), toegelaten tot notering en handel
|
24,0
|
1,257,789
|
Promotoraandelen
|
1,4
|
73,653
|
Prioriteitsaandelen uitgegeven aan Sichting Prioriteit New Amsterdam Invest
|
0,0
|
5
|
100,0
|
5,241,697
|
Gewone aandelen in bezit van de Vennootschap (Treasury Shares)
|
943,558
|
Aandelen in totaal
|
6,185,255
|
Aandelenkapitaal op €0,04 per aandeel (€ * 1.000)
|
247
De gewone aandelenkoers van Euronext Amsterdam sloot op 31 december 2025 op € 8,75 (31 december 2024: € 9,00)
Gebeurtenissen na de balansdatum
Op 15 januari 2026 voltooide het bedrijf de aankoop van het kantoorgebouw in Fairfax Center via haar nieuw opgerichte dochteronderneming, Somerset Fairfax LLC. De overname werd uitgevoerd volgens de voorwaarden van een voorlopige koop- en verkoopovereenkomst die oorspronkelijk op 7 november 2025 was gesloten. Aangezien de transactie pas in 2026 werd afgerond, heeft dit geen invloed op de financiële overzichten van het jaar eindigend op 31 december 2025. De totale bedrag, inclusief aankoopprijs, transactiekosten en verbeteringen aan huurders, bedroeg 11 miljoen dollar.
Algemene Vergadering gepland voor 5 juni 2026 DV
De samenroeping, verklarende notities, schriftelijke volmacht en verdere documentatie voor de ALV
zal beschikbaar zijn in het Nederlands en Engels. Alle relevante documenten zijn beschikbaar in het downloadgedeelte van de website van NAI https://www.newamsterdaminvest.nl/#downloads.
De agenda voor de ALV bevat diverse punten, onder andere de vaststelling van de jaarrekening zoals vandaag gepubliceerd en de herbenoeming van BDO Audit & Assurance B.V. als externe onafhankelijke accountant van NAI voor het boekjaar eindigend op 31 december 2026. Alle details van alle stemitems zijn gepubliceerd op de website van NAI. Het jaarverslag van NAI met betrekking tot het boekjaar eindigend op 31 december 2025, gepubliceerd op 22 april 2026, inclusief de jaarrekeningen, de rapporten van de raad van bestuur en de raad van commissarissen en het beloningsrapport, zijn ook op de website van het bedrijf gepubliceerd.
Financiële Kalender
- 22 april 2026, publicatie Jaarverslag 2025.
- 22 april 2026, publicatie Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 6 juni 2026 DV.
- 28 augustus 2026, publicatie van de tussentijdse financiële resultaten van DV 2026.
Winst- en verliesrekening en balans New Amsterdam Invest 2025
Een overzicht van de belangrijkste financiële overzichten van New Amsterdam Invest in 2025 is te vinden in de volgende tabellen die bij dit persbericht zijn gevoegd; voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij naar het jaarverslag 2025 zoals gepubliceerd op de NAI-website.
- Staat van de geconsolideerde financiële positie per 31 december 2025 (2024)
- Staat van geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar 2025 (2024)
- Staat van de geconsolideerde totalenwinst voor het jaar 2025 (2024)
- Geconsolideerde kasstroomoverzicht voor het jaar eindigend op 31 december 2025 (2024)
- Verklaring van wijzigingen in eigen vermogen voor het jaar eindigend op 31 december 2025 (2024)
Over New Amsterdam Invest
New Amsterdam Invest N.V. is een Nederlands commercieel vastgoedbedrijf dat genoteerd is aan Euronext Amsterdam met operationele bedrijven in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.
Het hoofddoel van New Amsterdam Invest is het uitvoeren van commerciële activiteiten, waaronder het bezitten, (her)ontwikkelen, verwerven, afstoten, onderhouden, verhuren en/of anderszins exploiteren van commercieel vastgoed, allemaal in de breedste zin.
Alle informatie over New Amsterdam Invest is te vinden op de bedrijfswebsite: www.newamsterdaminvest.com
Disclaimer
Elementen van dit persbericht bevatten of kunnen informatie bevatten over New Amsterdam Invest N.V. in de zin van artikel 7(1) tot (4) van de EU-verordening voor marktmisbruik.
Dit persbericht kan verklaringen bevatten, inclusief de financiële en operationele middellangetermijndoelstellingen van NAI die 'toekomstgerichte verklaringen' zijn, of kunnen worden beschouwd als. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, waaronder de termen 'gelooft', 'schattingen', 'plannen', 'projecten', 'anticipeert', 'verwacht', 'bedoelt', 'mag', 'wil wel' of 'moet' of, in elk geval, hun negatieve of andere variaties of vergelijkbare terminologie, of door discussies over strategie, plannen, doelstellingen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties.
Toekomstgerichte verklaringen kunnen en doen vaak wezenlijk verschillen van de werkelijke resultaten. Toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen de huidige visie van NAI met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico's met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en andere risico's, onzekerheden en aannames met betrekking tot NAI's bedrijf, bedrijfsresultaten, financiële positie, liquiditeit, vooruitzichten, groei of strategieën. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop ze zijn afgelegd.
N.B. In het geval er afwijkingen zijn tussen de Engelse tekst en de Nederlandse vertaling is de Engelse tekst leidend.
|
Verklaring van de geconsolideerde financiële positie
per 31 december 2025
|
(*€1.000)
|
31 december
|
31 december
|
Activa
|
Niet-oplopende activa
|
Beleggingspand
|
117,952
|
127,540
|
Eigendommen, installaties en apparatuur
|
1
|
3
|
Uitgestelde belastingactiva
|
347
|
402
|
Andere niet-lopende activa
|
3,647
|
926
|
Totale niet-vlotactiva
|
121,947
|
128,871
|
Huidige activa
|
Debiteuren
|
556
|
769
|
Btw-vorderingen
|
52
|
360
|
Overige activa en vooruitbetaalde uitgaven
|
213
|
612
|
Contant geld en contante equivalenten
|
13,485
|
5,097
|
Totale vlottende activa
|
14,306
|
6,838
|
Totale activa
|
136,253
|
135,709
|
Verklaring van de geconsolideerde financiële positie
|
per 31 december 2025
|
(*€ 1.000)
|
31 december 2025
|
31 december 2024
|
Eigen vermogen en passiva
|
Aandelen
|
Aandelenkapitaal
|
247
|
247
|
Aandelenpremie
|
49,172
|
49,172
|
Valutavertalreserve
|
-1,101
|
1,646
|
Wettelijke reserves
|
2,254
|
868
|
Algemene reserves
|
-7,590
|
-6,293
|
Toegeschreven aan eigenaren van de
|
42,982
|
45,641
|
Niet-controlerend belang
|
8,417
|
8,606
|
Totale eigen waarde
|
51,399
|
54,247
|
Onmiddelbare verplichtingen
|
Leningenbank
|
57,847
|
63,720
|
Leningengerelateerde partij VS
|
6,613
|
5,072
|
Leningen particuliere investeerders
|
10,970
|
-
|
Uitgestelde belastingverplichting
|
886
|
1,139
|
Totale niet-korte verplichtingen
|
76,317
|
69,931
|
Kortlopende verplichtingen
|
Betaalbare handelsrekeningen
|
670
|
425
|
Belastingverplichtingen
|
1,711
|
2,049
|
Aan de lopende rekening gerelateerde partij
|
886
|
337
|
Uitgestelde huurinkomsten
|
2,083
|
1,179
|
Leningenbank
|
443
|
408
|
Leningengerelateerde partij VS
|
-
|
2,340
|
Andere kortlopende verplichtingen
|
2,744
|
4,793
|
Totale kortlopende verplichtingen
|
8,537
|
11,531
|
Totale verplichtingen
|
84,854
|
81,462
|
Totaal eigen vermogen en passiva
|
136,253
|
135,709
|
Verklaring van geconsolideerde winst of verlies[2]
voor het jaar eindigend op 31 december 2025
|
(*€1.000)
|
2025
|
2024
|
Huurinkomsten
|
18,465
|
11,262
|
Direct gerelateerde kosten
|
-6,585
|
-3,560
|
Netto huurinkomsten
|
11,880
|
7,702
|
Herwaardering van beleggingspand
|
-347
|
2,787
|
Juridische en professionele kosten
|
354
|
322
|
Personeelskosten
|
825
|
826
|
Administratieve en overheadkosten
|
649
|
488
|
Algemene kosten
|
319
|
298
|
Overige kosten
|
16
|
-276
|
Totale kosten
|
2,163
|
1,658
|
Bedrijfsresultaat
|
9,371
|
8,831
|
Financiële inkomsten en uitgaven
|
-4,620
|
-2,633
|
Resultaat vóór belasting
|
4,751
|
6,198
|
Inkomstenbelasting
|
-859
|
-1,511
|
Resultaat voor deze periode
|
3,892
|
4,687
|
Resultaat toe te schrijven aan:
|
Aandeelhouders
|
2,446
|
2,344
|
Niet-controlerend belang
|
1,446
|
2,343
|
Resultaat voor deze periode
|
3,892
|
4,687
|
Basiswinst per aandeel (*€1)
|
0.47
|
0.45
|
Verwaterde winst per aandeel (*€1)
|
0.47
|
0.45
|
Staat van geconsolideerde totale winst
|
(*€1.000)
|
2025
|
2024
|
Resultaat voor deze periode
|
3,892
|
4,687
|
Items die kunnen worden gerecycled tot winst- of
|
Koerswisselverschillen
|
-3,483
|
2,644
|
Totaal totaalinkomen
|
409
|
7,331
|
Toe te schrijven aan:
|
Aandeelhouders
|
-301
|
4,600
|
Niet-controlerend belang
|
709
|
2,731
|
Totaal totaalinkomen
|
409
|
7,331
|
Staat van geconsolideerde kasstromen
|
(*€1.000)
|
2025
|
2024
|
Operationele activiteiten
|
Resultaat vóór belasting
|
4,751
|
6,198
|
Aanpassingen
|
Afschrijving
|
-1
|
5
|
Niet-gerealiseerde valutaverlies / (winst)
|
363
|
-
|
Aanpassing van huurinkomsten
|
23
|
-150
|
Terugkering van de onwaardigheid op btw-
|
-
|
-330
|
Herwaardering van beleggingspand
|
347
|
-2,787
|
Rente-inkomsten en uitgaven
|
4,218
|
2,795
|
Totale aanpassingen
|
4,949
|
-467
|
Veranderingen in werkkapitaal
|
Toename van de kortlopende verplichtingen
|
-2,216
|
44
|
Afname/(toename) van de omgezette
|
1,008
|
-610
|
Verhoging/(afname) van de betaalbare transacties
|
793
|
518
|
Totale veranderingen in werkkapitaal
|
-415
|
-48
|
Inkomsten gegenereerd uit/(gebruikt in)
|
9,285
|
5,683
|
Betaalde rente
|
-4,282
|
-2,637
|
Ontvangen rente
|
54
|
78
|
Betaalde inkomstenbelasting
|
-412
|
-
|
Kasstroom uit operationele activiteiten
|
4,645
|
3,124
|
Investeringsactiviteiten
|
Investeringen in beleggingsvastgoed, netto
|
-1,618
|
-980
|
Investeringen in verbeteringen aan huurders
|
-2,025
|
-358
|
Investeringen in vastgoed, installaties en
|
-
|
-1
|
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
|
-3,643
|
-1,339
|
Financieringsactiviteiten
|
Opbrengsten uit leningen
|
11,334
|
530
|
Terugbetaling van leningen
|
-374
|
-261
|
Uitgekeerde dividenden
|
-1,993
|
-2,019
|
Uitkering aan niet-controlerend belang
|
-899
|
-415
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
|
8,069
|
-2,166
|
Kasstroommutatie en contante equivalenten
|
9,071
|
-381
|
Contant geld en contante equivalenten per 1
|
5,097
|
5,490
|
Koerswisselverschillen
|
-683
|
-12
|
Contanten en kasequivalenten per 31 – 12
|
13,485
|
5,097
|Overzicht van geconsolideerde wijzigingen in eigen vermogen
voor het jaar eindigend op 31 december 2025
|
(*€1.000)
|
Aandelenk
|
Aandele
|
Valutaver
|
Wettelij
|
Algeme
|
Totaal toe
|
Niet-
|
Totale
|
247
|
49,172
|
1,646
|
868
|
-6,293
|
45,641
|
8,606
|
54,247
|
Saldo op 31 december 2024
|
Resultaat van het
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,446
|
2,446
|
1,446
|
3,892
|
Overige totaalinkomsten
|
-
|
-
|
-2,747
|
-
|
-
|
-2,747
|
-736
|
-3,483
|
Totaal totaalinkomen
|
-
|
-
|
-2,747
|
-
|
2,446
|
-301
|
709
|
409
|
Overplaatsing
|
-
|
-
|
-
|
1,386
|
-1,386
|
-
|
-
|
-
|
Dividend
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2,359
|
-2,359
|
-
|
-2,359
|
Uitkering aan
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-899
|
-899
|
Saldo op 31
|
247
|
49,172
|
-1,101
|
2,254
|
-7,591
|
42,982
|
8,417
|
51,399
|Overzicht van geconsolideerde wijzigingen in eigen vermogen
voor het jaar eindigend op 31 december 2024
|
(*€1.000)
|
Aandelenk
|
Aandelen
|
Valutaver
|
Wettelij
|
Algeme
|
Totaal toe
|
Niet-
|
Totale
|
247
|
49,762
|
-610
|
-5,970
|
43,430
|
840
|
44,270
|
Saldo op 31 december 2023
|
-
|
Resultaat van het
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,344
|
2,344
|
2,343
|
4,687
|
Overige
|
-
|
-
|
2,256
|
-
|
-
|
2,256
|
388
|
2,644
|
Totaal
|
-
|
-
|
2,256
|
-
|
2,344
|
4,600
|
2,731
|
7,331
|
Niet-controlerend belang verworven
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,015
|
4,015
|
Overplaatsing
|
-
|
-
|
-
|
868
|
-868
|
-
|
-
|
-
|
Dividend
|
-
|
-590
|
-
|
-
|
-1,769
|
-2,359
|
-
|
-2,359
|
Aandelengebaseer
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1,436
|
1,436
|
Uitkering aan
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-415
|
-415
|
Overig
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-30
|
-30
|
-
|
-30
|
Saldo op 31
|
247
|
49,172
|
1,646
|
868
|
-6,293
|
45,641
|
8,606
|
54,247
[2] Let op: de stijging van huurinkomsten en uitgaven is voornamelijk te danken aan het feit dat Remington House is opgenomen in de cijfers voor 2,5 maand in 2024 (het hele boekjaar 2025).
