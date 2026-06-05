New Amsterdam Invest N.V. annual general meeting results

Nieuws verzorgd door

New Amsterdam Invest N.V.

05 jun, 2026, 13:02 GMT

AMSTERDAM, 5 juni 2026 /PRNewswire/ -- NAI N.V. genoteerd aan Euronext Amsterdam, maakt bekend dat op haar jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, vandaag gehouden in Van der Valk Hotel Utrecht, Nederland ("AVA"), alle besluiten zijn aangenomen. De resultaten van alle stempunten staan hieronder vermeld.

Alle besluiten aangenomen in de AvA

De AvA heeft de volgende punten aangenomen inclusief de uitgebrachte stemmen.

Tijdens de AVA konden in totaal 5.241.697 stemmen geldig worden uitgebracht. Het totale aantal aandelen waarvoor in de AVA geldige stemmen zijn uitgebracht, bedraagt 1.780.357, ofwel 33,97% van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van NAI.

De uitslag van de stemming over de voorstellen die in de AvA zijn besproken als volgt:

Agenda item

For

%

Against

%

Abstain

%








5

Adoption of annual accounts NAI for FY 2025

1,780,357

100.0

0

0

0

0

 

6

Advisory vote on the remuneration report of

FY 2025

1,780,357

100.0

0

0

0

0

 

7

Discharge of each of the members of the Management Board

i.  Aren van Dam

 

ii.  Arie Johannes Maarten van Dam

 

iii.  Cornelis Martinus Verkade

 

iv.  Elisha Sjemtov Evers

 

 

i.  1,780,357

 

ii. 1,780,357

 

 

iii. 1,760.357

 

 

iv. 1,780,357

 

 

 

100.0

 

100.0

 

 

98.9

 

 

100.0

 

 

 

 

i.  0

 

ii. 0

 

 

iii. 0

 

 

iv. 0

 

 

 

 

0

 

0

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

i.  0

 

ii. 0

 

 

iii. 20.000

 

 

iv. 0

 

 

 

 

0

 

0

 

 

1.1

 

 

0

 

 

8

Discharge of each of the members of
the Supervisory Board

i.  Jan Louis Burggraaf

 

ii.  Paulus Johannes Steman

 

iii.  Elbert Dijkgraaf

 

 

i. 1,780,357

 

ii. 1,780,357

 

iii. 1,780,357

 

 

 

 

100.0

 

100.0

 

100.0

 

 

 

 

i. 0

 

ii. 0

 

iii.0

 

 

 

 

0

 

0

 

0

 

 

 

 

i. 0

 

ii. 0

 

iii.0

 

 

 

 

0

 

0

 

0

 

9

Authorisation of the Board of Directors to acquire
fully paid-up ordinary shares or depositary receipt
for shares in NAI's own capital.

1,780,357

100.0

0

0

0

0

 

10

Designation of the Management Board as the body
authorized to issue ordinary shares in the capital of NAI

1,660,893

93.3

29,464

1.7

90,000

5.0

11

Designation of the Management Board as the body
authorized to limit or exclude the statutory pre-emptive
right upon the issue of ordinary shares in the capital of NAI

1,730,357

97.2

0

0

50,000

2.8

 

12

Re-appointment of BDO Audit & Assurance B.V. as external
independent auditor for the year ending 31 December 2026

1,780,357

100.0

0

0

0

0

 

13

Decision on dividend distribution for the financial year 2025.
With the approval of the  Supervisory Board and of the
meeting of holders of priority shares, the Management
Board proposes not to distribute any further dividend for
the financial year 2025. The final dividend is nil

1,759,357

98.8

0

0

21,000

1.2

About New Amsterdam Invest

New Amsterdam Invest N.V. is een Nederlandse commerciële vastgoedonderneming genoteerd aan Euronext Amsterdam met werkmaatschappijen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De belangrijkste doelstelling van New Amsterdam Invest is het uitvoeren van commerciële activiteiten, waaronder het in eigendom hebben, (her)ontwikkelen, verwerven, afstoten, onderhouden, verhuren en/of anderszins exploiteren van commercieel vastgoed, alles in de breedst mogelijke zin.

Alle informatie over New Amsterdam Invest is te vinden op de website van het bedrijf: www.newamsterdaminvest.com

N.B. In het geval er afwijkingen zijn tussen de Engelse tekst van het persbericht en de Nederlandse vertaling hiervan is de Engelse tekst leidend.

Disclaimer

Onderdelen van dit persbericht bevatten of kunnen informatie bevatten over New Amsterdam Invest N.V. in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van de EU Marktmisbruik Verordening.

Dit persbericht kan uitspraken bevatten, waaronder NAI's financiële en operationele middellangetermijndoelstellingen die ''toekomstgerichte uitspraken'' zijn of geacht kunnen worden te zijn. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie, waaronder de termen ''gelooft'', ''schat'', ''plant'', ''projecteert'', ''anticipeert', ''verwacht'', ''is van plan'', ''kan'', ''zal'' of ''zou moeten'' of, in elk geval, hun negatieve of andere variaties of vergelijkbare terminologie, of door discussies over strategie, plannen, doelstellingen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties.

Toekomstgerichte verklaringen kunnen en zullen vaak wezenlijk verschillen van de werkelijke resultaten. Toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen NAI's huidige visie op toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico's met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en andere risico's, onzekerheden en aannames met betrekking tot NAI's bedrijf, bedrijfsresultaten, financiële positie, liquiditeit, vooruitzichten, groei of strategieën. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop ze worden gedaan.

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