New Amsterdam Invest N.V. annual general meeting results
Nieuws verzorgd doorNew Amsterdam Invest N.V.
05 jun, 2026, 13:02 GMT
AMSTERDAM, 5 juni 2026 /PRNewswire/ -- NAI N.V. genoteerd aan Euronext Amsterdam, maakt bekend dat op haar jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, vandaag gehouden in Van der Valk Hotel Utrecht, Nederland ("AVA"), alle besluiten zijn aangenomen. De resultaten van alle stempunten staan hieronder vermeld.
Alle besluiten aangenomen in de AvA
De AvA heeft de volgende punten aangenomen inclusief de uitgebrachte stemmen.
Tijdens de AVA konden in totaal 5.241.697 stemmen geldig worden uitgebracht. Het totale aantal aandelen waarvoor in de AVA geldige stemmen zijn uitgebracht, bedraagt 1.780.357, ofwel 33,97% van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van NAI.
De uitslag van de stemming over de voorstellen die in de AvA zijn besproken als volgt:
|
Agenda item
|
For
|
%
|
Against
|
%
|
Abstain
|
%
|
5
|
Adoption of annual accounts NAI for FY 2025
|
1,780,357
|
100.0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6
|
Advisory vote on the remuneration report of
FY 2025
|
1,780,357
|
100.0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7
|
Discharge of each of the members of the Management Board
i. Aren van Dam
ii. Arie Johannes Maarten van Dam
iii. Cornelis Martinus Verkade
iv. Elisha Sjemtov Evers
|
i. 1,780,357
ii. 1,780,357
iii. 1,760.357
iv. 1,780,357
|
100.0
100.0
98.9
100.0
|
i. 0
ii. 0
iii. 0
iv. 0
|
0
0
0
0
|
i. 0
ii. 0
iii. 20.000
iv. 0
|
0
0
1.1
0
|
8
|
Discharge of each of the members of
i. Jan Louis Burggraaf
ii. Paulus Johannes Steman
iii. Elbert Dijkgraaf
|
i. 1,780,357
ii. 1,780,357
iii. 1,780,357
|
100.0
100.0
100.0
|
i. 0
ii. 0
iii.0
|
0
0
0
|
i. 0
ii. 0
iii.0
|
0
0
0
|
9
|
Authorisation of the Board of Directors to acquire
|
1,780,357
|
100.0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10
|
Designation of the Management Board as the body
|
1,660,893
|
93.3
|
29,464
|
1.7
|
90,000
|
5.0
|
11
|
Designation of the Management Board as the body
|
1,730,357
|
97.2
|
0
|
0
|
50,000
|
2.8
|
12
|
Re-appointment of BDO Audit & Assurance B.V. as external
|
1,780,357
|
100.0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13
|
Decision on dividend distribution for the financial year 2025.
|
1,759,357
|
98.8
|
0
|
0
|
21,000
|
1.2
About New Amsterdam Invest
New Amsterdam Invest N.V. is een Nederlandse commerciële vastgoedonderneming genoteerd aan Euronext Amsterdam met werkmaatschappijen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De belangrijkste doelstelling van New Amsterdam Invest is het uitvoeren van commerciële activiteiten, waaronder het in eigendom hebben, (her)ontwikkelen, verwerven, afstoten, onderhouden, verhuren en/of anderszins exploiteren van commercieel vastgoed, alles in de breedst mogelijke zin.
Alle informatie over New Amsterdam Invest is te vinden op de website van het bedrijf: www.newamsterdaminvest.com
N.B. In het geval er afwijkingen zijn tussen de Engelse tekst van het persbericht en de Nederlandse vertaling hiervan is de Engelse tekst leidend.
Disclaimer
Onderdelen van dit persbericht bevatten of kunnen informatie bevatten over New Amsterdam Invest N.V. in de zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van de EU Marktmisbruik Verordening.
Dit persbericht kan uitspraken bevatten, waaronder NAI's financiële en operationele middellangetermijndoelstellingen die ''toekomstgerichte uitspraken'' zijn of geacht kunnen worden te zijn. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie, waaronder de termen ''gelooft'', ''schat'', ''plant'', ''projecteert'', ''anticipeert', ''verwacht'', ''is van plan'', ''kan'', ''zal'' of ''zou moeten'' of, in elk geval, hun negatieve of andere variaties of vergelijkbare terminologie, of door discussies over strategie, plannen, doelstellingen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties.
Toekomstgerichte verklaringen kunnen en zullen vaak wezenlijk verschillen van de werkelijke resultaten. Toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen NAI's huidige visie op toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico's met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en andere risico's, onzekerheden en aannames met betrekking tot NAI's bedrijf, bedrijfsresultaten, financiële positie, liquiditeit, vooruitzichten, groei of strategieën. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop ze worden gedaan.
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