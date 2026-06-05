New Amsterdam Invest N.V. annual general meeting results

AMSTERDAM, 5 juni 2026 /PRNewswire/ -- NAI N.V. genoteerd aan Euronext Amsterdam, maakt bekend dat op haar jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, vandaag gehouden in Van der Valk Hotel Utrecht, Nederland ("AVA"), alle besluiten zijn aangenomen. De resultaten van alle stempunten staan hieronder vermeld.

Alle besluiten aangenomen in de AvA

De AvA heeft de volgende punten aangenomen inclusief de uitgebrachte stemmen.

Tijdens de AVA konden in totaal 5.241.697 stemmen geldig worden uitgebracht. Het totale aantal aandelen waarvoor in de AVA geldige stemmen zijn uitgebracht, bedraagt 1.780.357, ofwel 33,97% van het geplaatste en uitstaande aandelenkapitaal van NAI.

De uitslag van de stemming over de voorstellen die in de AvA zijn besproken als volgt:



Agenda item For % Against % Abstain %















5 Adoption of annual accounts NAI for FY 2025 1,780,357 100.0 0 0 0 0 6 Advisory vote on the remuneration report of FY 2025 1,780,357 100.0 0 0 0 0 7 Discharge of each of the members of the Management Board i. Aren van Dam ii. Arie Johannes Maarten van Dam iii. Cornelis Martinus Verkade iv. Elisha Sjemtov Evers i. 1,780,357 ii. 1,780,357 iii. 1,760.357 iv. 1,780,357 100.0 100.0 98.9 100.0 i. 0 ii. 0 iii. 0 iv. 0 0 0 0 0 i. 0 ii. 0 iii. 20.000 iv. 0 0 0 1.1 0 8 Discharge of each of the members of

the Supervisory Board i. Jan Louis Burggraaf ii. Paulus Johannes Steman iii. Elbert Dijkgraaf i. 1,780,357 ii. 1,780,357 iii. 1,780,357 100.0 100.0 100.0 i. 0 ii. 0 iii.0 0 0 0 i. 0 ii. 0 iii.0 0 0 0 9 Authorisation of the Board of Directors to acquire

fully paid-up ordinary shares or depositary receipt

for shares in NAI's own capital. 1,780,357 100.0 0 0 0 0 10 Designation of the Management Board as the body

authorized to issue ordinary shares in the capital of NAI 1,660,893 93.3 29,464 1.7 90,000 5.0 11 Designation of the Management Board as the body

authorized to limit or exclude the statutory pre-emptive

right upon the issue of ordinary shares in the capital of NAI 1,730,357 97.2 0 0 50,000 2.8 12 Re-appointment of BDO Audit & Assurance B.V. as external

independent auditor for the year ending 31 December 2026 1,780,357 100.0 0 0 0 0 13 Decision on dividend distribution for the financial year 2025.

With the approval of the Supervisory Board and of the

meeting of holders of priority shares, the Management

Board proposes not to distribute any further dividend for

the financial year 2025. The final dividend is nil 1,759,357 98.8 0 0 21,000 1.2

About New Amsterdam Invest

New Amsterdam Invest N.V. is een Nederlandse commerciële vastgoedonderneming genoteerd aan Euronext Amsterdam met werkmaatschappijen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De belangrijkste doelstelling van New Amsterdam Invest is het uitvoeren van commerciële activiteiten, waaronder het in eigendom hebben, (her)ontwikkelen, verwerven, afstoten, onderhouden, verhuren en/of anderszins exploiteren van commercieel vastgoed, alles in de breedst mogelijke zin.

Alle informatie over New Amsterdam Invest is te vinden op de website van het bedrijf: www.newamsterdaminvest.com

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