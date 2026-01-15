New Amsterdam Invest N.V. blijft commercieel vastgoed verwerven.

AMSTERDAM, 15 januari 2026 /PRNewswire/ -- New Amsterdam Invest N.V. (het "Bedrijf", of "New Amsterdam Invest", of "NAI"), een commercieel vastgoedbedrijf genoteerd aan Euronext Amsterdam, kondigt de overname aan van Fairfax Center, een commercieel pand gevestigd in Fort Myers, Florida, VS.

Fairfax Center werd gebouwd in 1988 en gerenoveerd in 2020. De verhuurbare oppervlakte bedraagt 55.891 vierkante voet, waarvan 1.813 vierkante voet leeg staat. De bezettingsgraad is daarom 97%. Het gebouw bestaat uit drie verdiepingen en wordt verhuurd aan tien bedrijven. De grootste huurder, de Internal Revenue Service, huurt 20.909 vierkante voet of 37% van het totaal, met een brutohuur van USD 667.000 of 43% van het totaal. Dit huurcontract loopt tot eind 2034. De totale jaarlijkse huur van het pand in 2026, inclusief servicekosten, bedraagt USD 1.560k.

De totale vergoeding voor deze overname, inclusief transactiekosten, belastingen en afgesproken huurdersverbeteringen, bedraagt ongeveer USD 10.950k. De IRS-huurderverbetering van USD 1.150k is verschuldigd en is op verzoek beschikbaar. Deze investering wordt volledig gefinancierd met leningen die van investeerders zijn verkregen.

Aren van Dam, CEO van New Amsterdam Invest, zei: "We blijven onze portefeuille uitbreiden en realiseren kansen die we in de huidige markt zien voor het exploiteren van hoogwaardig commercieel vastgoed met solide rendementen voor onze aandeelhouders."

