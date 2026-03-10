Jackery presenteert SolarVault 3 Series op Solar Solutions Amsterdam 2026

AMSTERDAM, 10 maart 2026 /PRNewswire/ -- Jackery, wereldwijd marktleider op het gebied van draagbare energieoplossingen en schone energie, maakt zijn eerste optreden op Solar Solutions Amsterdam 2026, dat plaatsvindt van 10 tot en met 12 maart in Expo Greater Amsterdam. Op stand J6 introduceert het bedrijf zijn nieuwste plug-in zonne-energieopslagsysteem, de Jackery SolarVault 3 Series, op de Nederlandse markt.

Als een van Europa's toonaangevende vakbeurzen voor zonne-energie en slimme energiesystemen onderstreept het evenement Jackery's groeiende aanwezigheid in Nederland en de focus op plug-in thuisbatterijen en energieopslagoplossingen voor residentieel gebruik.

"Solar Solutions Amsterdam is een belangrijk ontmoetingspunt voor de Nederlandse zonne-energiesector," aldus Jeff Shen, Head of Sales bij Jackery Europe. "De Nederlandse markt laat een sterke groei zien in het segment van plug-in thuisbatterijen en energieopslag. Met de SolarVault 3 Series introduceren wij een praktische en schaalbare oplossing die inspeelt op deze groeiende vraag en huishoudens meer flexibiliteit biedt in hun energiegebruik."



Introductie van de Jackery SolarVault 3 Series

De SolarVault 3 Series, met de SolarVault 3 Pro als kernmodel, ondersteunt tot 4.000 W PV-input met vier onafhankelijke MPPT's en biedt een uitbreidbare opslagcapaciteit van 2,52 kWh tot 15,12 kWh. Het Pro-model levert 1.200 W netgekoppeld vermogen, tot 2.300 W bypass-vermogen en schakelt bij stroomuitval binnen 20 milliseconden over op batterijvoeding.

Voor huishoudens met een hogere energiebehoefte biedt de SolarVault 3 Pro Max verbeterde prestaties met 2.500 W netgekoppeld vermogen en tot 3.680 W bypass-vermogen, waardoor het systeem geschikt is voor meerdere apparaten met een hoog vermogen.

De SolarVault 3 Pro Max AC is bijzonder relevant voor Nederland, waar de salderingsregeling vanaf 2027 wordt afgebouwd. Met 2.500 W AC-koppeling kan het systeem eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande PV-installaties om overtollige zonne-energie of voordelige stroom tijdens daluren op te slaan. Wanneer de elektriciteitsprijzen stijgen of de vraag in de avond toeneemt, wordt de opgeslagen energie automatisch ingezet voor huishoudelijk gebruik.

Dankzij AI-gestuurd energiemanagement optimaliseert de serie het laden en ontladen op basis van realtime opwekking, huishoudelijk verbruik en dynamische energietarieven. Geïntegreerde veiligheidsfuncties, waaronder temperatuurmonitoring op aansluitpunten en aerosol-brandonderdrukking, zorgen voor een betrouwbare werking. Het all-in-one plug-and-play ontwerp maakt bovendien een eenvoudige installatie en gebruiksvriendelijke bediening mogelijk.

Bezoek Jackery op Solar Solutions Amsterdam

Jackery nodigt bezoekers uit om de SolarVault 3 Series te ontdekken op stand J6 tijdens Solar Solutions Amsterdam 2026. Meer informatie is beschikbaar via de officiële Nederlandse website van Jackery.

Mediavragen: Jiatong Li, [email protected], +4915223970329

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2926070/Jackery_Amsterdam.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2854547/5836181/Jackery.jpg