Jackery lanceert de SolarVault 3-serie als plug-in thuisbatterij voor zonne-energieopslag en slim energiebeheer

Krachtige plug-in thuisbatterij met tot 4.000 W PV-ingang, 2,52–15,12 kWh opslagcapaciteit, instelbare netinvoeding en AI-gestuurd energiebeheer

AMSTERDAM, 9 maart 2026 /PRNewswire/ -- Jackery breidt zijn productportfolio uit met de SolarVault 3-serie — een nieuwe generatie modulaire plug-in thuisbatterijen met geïntegreerde omvormer. De productlijn omvat de SolarVault 3 Pro, SolarVault 3 Pro Max en SolarVault 3 Pro Max AC, geschikt voor uiteenlopende toepassingen: van 600 W plug-in zonnepaneelsystemen tot intelligente opslagoplossingen voor grotere residentiële PV-installaties.

Dankzij AI-gestuurd energiebeheer dat zonneopbrengst, verbruik en dynamische elektriciteitstarieven in realtime analyseert, functioneren de systemen als actieve energiemanagers in huis. Ze laden tijdens periodes met lage stroomprijzen, ontladen tijdens piektarieven en optimaliseren automatisch zowel kostenbesparing als zelfverbruik. Met uitbreidbare opslagcapaciteit, AC-koppeling en ultrasnelle noodstroomomschakeling biedt de SolarVault 3-serie een schaalbare oplossing voor uiteenlopende installatiescenario's.

Hoge prestaties, modulaire architectuur en flexibele integratie

Met tot 4.000 W PV-ingang en vier onafhankelijke MPPT-trackers maximaliseert de SolarVault 3 Pro de zonneopbrengst gedurende de dag. Paneelgroepen kunnen afzonderlijk worden geoptimaliseerd — ook bij verschillende oriëntaties (bijv. oost–zuid–west) of gedeeltelijke schaduw.

Het modulaire systeem start met een opslagcapaciteit van 2,52 kWh en kan worden uitgebreid tot 15,12 kWh met extra batterijmodules.

Als alles-in-één plug-in thuisbatterij met geïntegreerde omvormer en LiFePO₄-accu levert de SolarVault 3 Pro tot 1.200 W netuitgangsvermogen, instelbaar tot 600 W conform de Nederlandse regelgeving voor plug-in zonnepaneelsystemen. De SolarVault 3 Pro Max verhoogt het uitgangsvermogen tot 2.500 W en is daarmee geschikt voor huishoudens met een hogere energiebehoefte.

Een geïntegreerde bypass-functie maakt directe netdoorvoer mogelijk naar aangesloten apparaten — tot 2.300 W voor de Pro en 3.680 W voor de Pro Max — zodat apparaten met een hoog vermogen kunnen functioneren zonder de batterij extra te belasten. Bij stroomuitval schakelt het systeem binnen minder dan 20 milliseconden over naar noodstroommodus.

Flexibele retrofit voor bestaande PV-systemen

De SolarVault 3-serie is ontworpen voor eenvoudige integratie in bestaande PV-installaties, zonder dat panelen of omvormers vervangen hoeven te worden. De SolarVault 3 Pro ondersteunt 1.200 W AC-koppeling, terwijl de SolarVault 3 Pro Max dit uitbreidt tot 2.500 W AC-koppeling, waardoor grotere hoeveelheden overtollige zonne-energie via het huishoudnet kunnen worden opgeslagen.

Met het oog op de afbouw van de salderingsregeling wordt het voor Nederlandse huishoudens steeds belangrijker om opgewekte zonne-energie direct zelf te benutten in plaats van terug te leveren aan het net. In combinatie met een slimme meter of de Jackery Smart Meter P1 Reader kan overtollige zonne-energie automatisch worden opgeslagen, wat het zelfverbruik verhoogt en de afhankelijkheid van terugleververgoedingen vermindert — zonder aanpassingen aan het bestaande systeem.

De SolarVault 3 Pro Max AC is uitgevoerd als een dedicated opslagoplossing zonder eigen PV-ingang en ondersteunt eveneens tot 2.500 W uitgangsvermogen en AC-koppeling, wat flexibele uitbreiding van residentiële zonne-energiesystemen mogelijk maakt.

AI-gestuurd energiebeheer, geavanceerde veiligheid en intuïtieve bediening

De kern van de SolarVault 3-serie is een AI-gebaseerd energiebeheersysteem dat zonneproductie, verbruik, batterijstatus en elektriciteitsprijzen in realtime analyseert en automatisch de meest kostenefficiënte strategie selecteert.

Via integratie met dynamische energietarieven — waaronder platforms zoals Nordpool, Tibber en Rabot — laadt het systeem bij lage tarieven en ontlaadt het bij hoge tarieven, wat zowel zelfverbruik als totale energiekosten optimaliseert. In combinatie met een slimme meter kunnen tot vier slimme stekkers gericht worden aangestuurd om piekbelasting te verschuiven.

Voor maximale veiligheid beschikt het systeem over continue temperatuurbewaking bij PV- en netaansluitingen, een geïntegreerd aerosol-brandblussysteem, IP65-bescherming en een bedrijfstemperatuurbereik van –20 °C tot 55 °C. LFP-batterijcellen, meer dan 100 beschermingsmechanismen en meer dan 1.000 betrouwbaarheidstests garanderen langdurige en veilige werking.

Het plug-and-play ontwerp maakt installatie binnen enkele minuten mogelijk zonder bouwkundige aanpassingen. De Jackery-app biedt realtime monitoring, zonnevoorspelling en energiebesparingsmodi, ook offline via Bluetooth. Met een geluidsniveau van ≤30 dB en optionele Ethernet-connectiviteit werkt het systeem stil en betrouwbaar in de dagelijkse woonomgeving.

Beursintroductie en marktintroductie

Jackery presenteert de nieuwe SolarVault 3-serie tijdens Solar Solutions Amsterdam van 10 tot en met 12 maart. Bezoekers en mediavertegenwoordigers zijn welkom om het systeem ter plaatse te ervaren en meer te ontdekken over de belangrijkste functies.

De SolarVault 3-serie is vanaf 25 maart beschikbaar voor pre-order en wordt geleverd met tien jaar garantie. Van 9 maart tot 24 maart 2026 ontvangen klanten die zich voor het eerst registreren of een bestelling plaatsen via de officiële Jackery-webwinkel een tegoedbon van € 100, geldig voor de aankoop van een bundel bestaande uit een SolarVault 3-hoofdunit en zonnepanelen. De tegoedbon kan worden gecombineerd met de Early Bird-aanbieding.

Meer informatie is te vinden op de officiële Jackery Nederland-website.

