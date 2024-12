JAS Worldwide signe un accord d'achat d'actions avec International Airfreight Associates B.V.

ATLANTA, 24 décembre 2024 /PRNewswire/ -- JAS Worldwide, un leader mondial des solutions logistiques et de la chaîne d'approvisionnement, et International Airfreight Associates (IAA) B.V., un chef de file des services complets de fret aérien et maritime dont le siège se trouve aux Pays-Bas, sont fiers d'annoncer la signature d'un accord d'achat d'actions. Cet accord marque une étape importante vers l'acquisition d'IAA par JAS Worldwide qui, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2025.

« Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de nos objectifs stratégiques et renforce notre capacité à fournir des solutions logistiques complètes à nos clients. Nous attendons avec impatience la finalisation de cet accord et nous nous réjouissons d'accueillir la talentueuse équipe de services aériens et océaniques d'IAA au sein de la famille JAS », déclare Marco Rebuffi, CEO, JAS Worldwide.

« Nous avons trouvé en JAS Worldwide le partenaire idéal pour réaliser nos ambitions de croissance et garantir un environnement de travail agréable à nos employés. En unissant nos forces, nous pouvons également offrir un service encore plus large à nos clients actuels. Nous envisageons donc l'avenir avec confiance », déclare Jur de Graaf, directeur général, International Airfreight Associates.

IAA traite des marchandises générales multimodales et se spécialise dans le transport de denrées périssables. La société a son siège aux Pays-Bas et une opération en Allemagne. Cette acquisition renforcera la présence de JAS sur des marchés clés et augmentera son expertise dans la gestion des expéditions de denrées périssables sensibles au facteur temps.

Les forces combinées de JAS Worldwide et d'IAA apporteront une valeur ajoutée aux clients grâce à des offres de services améliorées et à un réseau mondial plus vaste.

À propos de JAS Worldwide

JAS Worldwide, leader mondial des solutions logistiques et de la chaîne d'approvisionnement, a été fondé à Milan, en Italie, en 1978. Basée à Atlanta, en Géorgie, et soutenue par plus de 7 000 membres d'équipe dans plus de 100 pays, la société se concentre sur la création de solutions innovantes, durables et adaptées aux besoins de chaque client. Au cœur de son succès se trouve son personnel, qui s'engage à apporter de la valeur au client. En tant qu'entreprise privée, JAS s'engage à créer sans relâche des opportunités de développement pour ses communautés, clients et collègues. Travaillons ensemble.

À propos d'International Airfreight Associates B.V.

International Airfreight Associates B.V. est un fournisseur de confiance de services logistiques de fret aérien dont le siège se trouve aux Pays-Bas et qui exerce des activités supplémentaires en Allemagne. Avec près de 100 employés répartis sur quatre sites, à savoir Amsterdam, Aalsmeer, Rotterdam et Francfort, l'entreprise est spécialisée dans le transport de denrées périssables et la fourniture de solutions logistiques sur mesure pour un large éventail de clients.