José Mourinho prépare son équipe pour l'UEFA EURO 2024™

MADRID et LONDRES, 16 février 2024 /PRNewswire/ -- À quatre mois du match d'ouverture de l'UEFA EURO 2024™, les préparatifs du tournoi battent leur plein. Non seulement dans le pays hôte, l'Allemagne, mais aussi dans les bureaux de Fanatics Collectibles - qui abrite la marque de cartes à collectionner haut de gamme TOPPS. Et en plein cœur de l'action : L'ambassadeur de TOPPS, le célèbre manager José Mourinho.

José Mourinho prepares his team for UEFA EURO 2024™

Après que la légende du coaching a créé une énorme hype de mèmes sur TikTok juste après avoir annoncé le partenariat avec Fanatics Collectibles de l'UEFA ("Je suis José Mourinho"), "The Special One" utilise maintenant toutes ses compétences en motivation et sa personnalité charismatique pour pousser les employés de Topps à atteindre leur plein potentiel. Cela se voit dans le tout nouveau clip humoristique de l'agence créative Jung von Matt SPORTS, qui est diffusé sur diverses plateformes de médias sociaux depuis aujourd'hui, et a été réalisé par la société de production cinématographique 27km (réalisateur : Peter Lydon).

Aux côtés de Mourinho, des créateurs de contenu internationaux bien connus tels que Jeremy Lynch des F2 (Royaume-Uni), Omar Amoum (Italie), Knossi, Aaron Troschke et PushDich TCG (tous d'Allemagne) font également de brèves apparitions. Le clip est l'un des trois films qui seront publiés dans les semaines à venir. Après que Mourinho ait enthousiasmé l'équipe TOPPS pour l'UEFA EURO 2024™ dans la première partie, les deuxième et troisième films se concentrent sur les produits phares de TOPPS : l'album de stickers légendaire et les cartes Match Attax.

Patrick Rausch, Chief Marketing Officer EMEA de Fanatics Collectibles : "Avec cette campagne, l'anticipation pour l'UEFA EURO 2024™ augmente énormément pour nous en tant que partenaire officiel. Une fois de plus, José Mourinho nous montre pourquoi il est appelé « The Special One » et pourquoi il est le choix parfait pour nous en tant qu'ambassadeur de marque et chef de produit. Après que le premier film avec le José autodérisoire ait immédiatement atteint le statut de culte, je suis assez sûr que les clips à venir, mettant en vedette plusieurs influenceurs bien connus, conquerront également les cœurs des fans de football européens."

Felix Appelfeller, Responsable du sponsoring chez Jung von Matt SPORTS : "En collaboration avec TOPPS et José Mourinho, nous sommes ravis de lancer le prochain chapitre de notre stratégie triennale sur la route de l'UEFA EURO 2024™. Après notre annonce de partenariat emblématique en 2022 et l'engouement pour le mème TikTok 'Je suis José Mourinho', nous franchissons maintenant la prochaine étape en mettant davantage l'accent sur les produits de collection et sur TOPPS en tant qu'entreprise, avec Mourinho comme meneur de jeu et quelques créateurs de contenu internationaux. En même temps, nous travaillons déjà sur le prochain temps fort, qui sera publié en parallèle avec les produits finaux de l'EURO."

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2341747/Topps_Jose_Mourinho_UEFA_EURO_2024.jpg