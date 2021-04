Kavalan boekt zege op Icons of Whisky WWA 2021

Kavalan Distillery werd voor de derde keer uitgeroepen tot Visitor Attraction op Icons 2021. De prijs van dit jaar is een erkenning voor de innovatie van een distilleerderij die zich toelegt op het vertellen van het verhaal van Kavalan-whisky. In 2020 heeft de distilleerderij haar "Kavalan Garden Hall" voltooid met een prachtige eilandcocktailbar, een nieuw ontworpen DIY Whisky Lab en een proeflokaal waar het volledige Kavalan-assortiment en exclusieve cask-to-glass whisky's van de distilleerderij worden aangeboden. Garden Hall wil de natuurlijke omgeving van de distilleerderij benadrukken en bezoekers een meeslepende ruimte bieden om het merk Kavalan te ervaren.

De World Whisky Brand Ambassador Award van Icons of Whisky 2021 viert Kaitlyn Tsai's unieke vaardigheden in het promoten van niet alleen Kavalan, maar ook het land waar het vandaan komt. In Kaitlyns masterclasses en interviews legt ze op eloquente wijze uit hoe de natuurlijke schoonheid van Yilan County vorm geeft aan een whisky die bekend staat om zijn complexiteit, diepte en zachtheid. Telkens weer kanaliseert Kaitlyn haar passie voor Taiwanese whisky om een onvergetelijk beeld te schetsen van een opmerkelijke whisky.

Kavalan scoorde ook een aantal topmedailles bij de 2021 World Whiskies Awards (WWA). "Best Taiwanese Single Cask Single Malt" ging naar Kavalan's Solist Oloroso Sherry, en "Best Taiwan Single Malt" ging naar Kavalan Podium, waardoor het de tweede keer is dat Podium deze prijs wint na de overwinning in 2016.

Juryleden over Solist Oloroso Sherry:

"Een echte sherrybom op de neus met intense invloed van Pedro Ximénez. Tonen van abrikoos, sultanarozijnen en kersencompote met een lichte houttoets. In de mond is hij bloemig, fruitig en gesherried, met rozijnen, perziken, pruimen, pure chocolade en elegante gemengde specerijen."

En over Podium:

"Een zeer moutige neus met zachte specerijen, vanille, karamel, gedroogd fruit en een zweem van tabak. De moutigheid zet zich voort in de mond, waar ze samenkomt met klassieke eikentonen, honing, vanille, geroosterde hazelnoten en een vleugje rook. De afdronk is stekelig en licht peperig en rokerig. Zeer zuiver, evenwichtig en complex."

