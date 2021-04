Kavalan vinner stort i Icons of Whisky, WWA 2021

Kavalan Distillery ble for tredje gang utpekt til Icons besøksattraksjon 2021. Årets pris hedrer kreativiteten til et destilleri viet til å fortelle historien om Kavalan whisky. I 2020 vil destilleriet fullføre sin "Kavalan Garden Hall", som inkluderer en vakker øy-cocktailbar, et renovert DIY Whisky Lab og et smaksrom som tilbyr hele Kavalan-sortimentet samt destilleri-eksklusiv fat-til-glass-whisky . Garden Hall tar sikte på å markere destilleriets naturlige miljø og samtidig gi besøkende et oppslukende rom for å oppleve Kavalan-merket.

Icons of Whisky's 2021 World Whisky Brand Ambassador [Verdens ambassadør for whiskymerkevare] -pris i 2021 anerkjenner Kaitlyn Tsais unike evner når det gjelder å støtte ikke bare Kavalan, men også landet den kommer fra. Kaitlyn beskriver i sine mesterklasser og intervjuer hvordan den naturlige skjønnheten i Yilan County danner en whisky kjent for sin kompleksitet, dybde og glatthet. Kaitlyns kjærlighet til taiwansk whisky kanaliseres gang på gang til å skape et uforglemmelig portrett av en bemerkelsesverdig whisky.

Kavalan tok også med seg en rekke toppmedaljer på World Whiskys Awards i 2021. (WWA). Prisen for "Best Taiwanese Single Cask Single Malt" gikk til Kavalan's Solist Oloroso Sherry, og prisen for "Best Taiwanese Single Cask Single Malt [Beste taiwanske enkelt fat single malt]" gikk til Kavalan Podium, andre gang Podium har vunnet denne prisen siden den vant den i 2016.

Dommere om solisten Oloroso Sherry:

"På nesen er det en ekte sherrybombe med en sterk Pedro Ximénez-effekt. Abrikos-, sultana- og kirsebærkompottnotater, med et snev av tre. Det er blomster, fruktig og sherried i smak, med rosiner, fersken, plommer, mørk sjokolade og elegante blandede krydder. "

Og på pallen:

"En malt nese med milde krydder, vanilje, karamell, tørket frukt og et snev av tobakk." Maltheten bæres over til ganen, der den får selskap av klassiske eiketoner, honning, vanilje, ristede hasselnøtter og et snev av røyk. Finishen er stikkende med hint av pepper og røyk. Ekstremt rent, godt balansert og komplekst."

