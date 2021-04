Kavalan voittaa Icons of Whiskyn, WWA 2021

Kyseessä on kolmas kerta, kun Kavalanin tislaamo on nimetty Iconin 2021 Visitor Attractioniksi. Tämän vuoden palkinto antaa tunnustusta Kavalan -viskin tarinan kertomiselle omistautuneen tislaamon innovaatiolle. Vuonna 2020 kyseinen tislaamo sai valmiiksi "Kavalan Garden Hallinsa" sisällyttämällä siihen upean saari -cocktailbaarin, uudelleensuunnitellun tee-se-itse -Whiskey Labin sekä maisteluhuoneen, jossa tarjolla on kokonaisvaltainen Kavalan -valikoima ja tislaamoeksklusiivsia cask-to-glass -viskejä. Garden Hallin tavoitteena on korostaa tislaamon luonnollista ympäristöä ja tarjota vieraille mukaansatempaava tila Kavalan -tuotemerkin kokemiseen.