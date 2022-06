Kavalan brengt nieuwe 'King Car Conductor'-verpakking uit

King Car Conductor, voor het eerst gelanceerd in 2011, is de eerste door Kavalan uitgebrachte whisky die een eerbetoon brengt aan moederbedrijf King Car Group. Gerijpt en bewaard in meerdere eiken vaten, bevat deze oplage delicate ondertonen van papaja, banaan en groene appel met een rijke en bloemige complexiteit. Het ontwerp van het etiket bevat de woorden 'King Car Conductor' in een semi-cursief Chinees kalligrafisch lettertype in goud, in combinatie met vloeiende lijnen die verwijzen naar Snow Mountain, waar Kavalan zijn mineraalrijke smeltwater vandaan haalt.

De 22ste SFWSC trok zo'n 5.000 sterke dranken uit meer dan 40 landen, die werden beoordeeld door 70 juryleden, waardoor het tot nu toe de grootste SFWSC-wedstrijd was.

Resultaten Kavalan SFWSC 2022:

Dubbel goud

King Car Conductor Single Malt Whisky

Kavalan Podium Single Malt Whisky

Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Goud

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Brandy Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

King Car Conductor Single Malt Whisky met een historisch dubbel goud of een hoger resultaat in SFWSC:

2015 dubbel goud

2018 dubbel goud en beste andere single malt

2021 dubbel goud

2022 dubbel goud

Over Kavalan Distillery

Kavalan Distillery in Yilan County is sinds 2005 pionier in het produceren van single malt whisky in Taiwan. Onze whisky, gerijpt in intense vochtigheid en hitte, wordt gemaakt met het kristalheldere smeltwater van Snow Mountain en versterkt door zee- en bergbriesjes. Dit alles zorgt voor de kenmerkende romigheid van Kavalan. Met de oude naam van Yilan County, wordt onze distilleerderij ondersteund door ongeveer 40 jaar drankproductie onder het moederbedrijf, King Car Group. We hebben meer dan 650 gouden onderscheidingen of hoger ontvangen in de meest competitieve uitreikingen in de branche. Bezoek www.kavalanwhisky.com

