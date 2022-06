Kavalan lanserer ny innpakning til "King Car Conductor"

King Car Conductor ble lansert i 2011 og var den første Kavalan-whiskyen som ble sluppet som en hyllest til moderselskapet, King Car Group. Dette uttrykket, som er hentet fra og modnet i flere eikefat, byr på lekre toner av papaya, banan og grønt eple med fyldige og blomstrende kompleksiteter. Merkelappen presenterer «King Car Conductor», som er skrevet i et halvkursiv kinesisk kalligrafi i gull, kombinert med flytende linjer som refererer til Snow Mountain, der Kavalan henter sin mineralrike smeltevann.

Den 22. SFWSC trakk til seg 5000 spritvarianter fra over 40 land. Disse ble vurdert av 70 dommere. Dermed ble dette den største SFWSC-konkurransen til nå.

Resultater for Kavalan SFWSC 2022:

Dobbelt gull

King Car Conductor Single Malt Whisky

Kavalan Podium Single Malt Whisky

Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Gull

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Brandy Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

King Car Conductor Single Malt Whisky historisk dobbelt gull eller høyere resultater i SFWSC:

2015 dobbelt gull

2018 dobbelt gull og Best Other Single Malt

2021 dobbelt gull

2022 dobbelt gull

Om Kavalan Distillery

Destilleriet Kavalan Yilan County har vært en pioner innen single malt whisky i Taiwan siden 2005. Whiskyen vår, som modnes i intens fuktighet og varme, lages av smeltevannet fra Snow Mountain, og smakene forsterkes av brisene fra havet og fjellene. Alt dette går opp i en høyere enhet for å skape Kavalans kremaktige signatursmak. Destilleriet vårt er oppkalt etter det gamle navnet til Yilan-regionen, og gjennom moderselskapet vårt, King Car Group, har vi over 40 års erfaring fra drikkevareproduksjon. Vi har fått over 650 gullpriser eller høyere fra bransjens viktigste prisutdelinger. Besøk www.kavalanwhisky.com

