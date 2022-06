Kavalan lança nova embalagem do "King Car Conductor"

Lançado pela primeira vez em 2011, o King Car Conductor é o primeiro uísque lançado pela Kavalan que presta homenagem a sua matriz, o King Car Group. Maduro e envelhecido em diferentes barris de carvalho, essa expressão oferece notas delicadas de mamão, banana e maçã verde com complexidades ricas e florais. O design da etiqueta apresenta "King Car Conductor" escrito em um estilo caligráfico chinês semicursivo em ouro, juntamente com linhas fluidas que fazem referência à montanha de neve de onde a Kavalan tira sua água de degelo rica em minerais.

A 22ª SFWSC contou com cerca de cinco mil destilados de mais de 40 países, que foram avaliados por 70 juízes, tornando-se a maior competição da SFWSC até hoje.

Resultados da Kavalan na SFWSC 2022:

Ouro duplo

King Car Conductor Single Malt Whisky

Kavalan Podium Single Malt Whisky

Kavalan Solist ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength Single Malt Whisky

Ouro

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Kavalan Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Brandy Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Ouro duplo histórico ou resultados mais altos do King Car Conductor Single Malt Whisky na SFWSC:

Ouro duplo 2015

Ouro duplo 2018 e Melhor Outro Single Malt

Ouro duplo 2021

Ouro duplo 2022

Sobre a Destilaria Kavalan

A destilaria Kavalan, no condado de Yilan, é pioneira na arte do uísque puro malte em Taiwan desde 2005. Nosso uísque, envelhecido em intensa umidade e calor, tem como fonte a água derretida da Montanha de Neve e é realçado pelo mar e pela brisa das montanhas. Tudo isso se une para criar a cremosidade que é a assinatura da Kavalan. Utilizando o antigo nome do Condado de Yilan, nossa destilaria está respaldada por cerca de 40 anos de experiência na fabricação de bebidas por sua empresa matriz, o King Car Group. Já ganhamos mais de 650 prêmios na categoria ouro ou superior nas competições mais disputadas do setor. Acesse www.kavalanwhisky.com

Consultas da imprensa:

Kaitlyn Tsai

Sandra Tsai

