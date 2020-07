Kavalan ontvangt verrassende eerbetuiging door Japanse Whisky-elite

In het eindklassement bekleedde Kavalan als eerste, tweede en derde plaats.

TWSC2020 Best of the Best Top 10 Single Malts

Kavalan Solist Vinho Barrique (Best of the Best) Kavalan Solist Ex-Bourbon Cask Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask The Essence of Suntory Whisky Yamazaki Distillery Refill Sherry Cask Komagatake 1991 28 Years Old Single Cask No.160 The Essence of Suntory Whisky Yamazaki Distillery Montilla Wine Cask Tomatin 30 Years Old Kavalan Solist Fino Sherry Glenfiddich 21 Years Old Glenfiddich 18 Years Old Small Batch Reserve

Daarnaast verkreeg Kavalan ook de onderscheiding voor "World Distillery of the Year" en "World Single Malt - NAS" voor zijn Solist Oloroso Sherry.

CEO Mr Y.T. Lee zei dat het verkrijgen van deze resultaten een nederige ervaring was en volledig onverwacht.

"We zijn vereerd dat we op deze manier beoordeeld zijn door de prestigieuze Japanse whisky-industrie," aldus de heer Lee.

Mamoru Tsuchiya, voorzitter van het TWSC Uitvoerend Comité, zei: "De resultaten van dit jaar vertegenwoordigen opnieuw een sterke aanwezigheid uit Taiwan, zoals Kavalan ... Taiwan heeft aangetoond dat zij het vermogen heeft om whisky te produceren."

Kavalan ontving de meeste Superior Golds voor individuele whisky's, waarbij het drie van de acht binnenhaalde.

Best of the Best

Kavalan Solist Vinho Barrique

Best World Distillery of the Year

Kavalan Distillery

World Single Malt Whisky Winnaar Categorie - NAS

Kavalan Solist Oloroso Sherry

3 Superior Gold

Kavalan Solist Vinho Barrique

Kavalan Solist Ex-Bourbon

Kavalan Solist Oloroso Sherry

8 Gold

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish

Kavalan Concertmaster Sherry Finish

Distillery Reserve Peaty Cask

Distillery Reserve Rum Cask

Kavalan King Car Conductor

Kavalan Oloroso Sherry Oak

Kavalan Solist Fino Sherry

Kavalan Solist Port

De jury werd geselecteerd uit een elitegroep, bestaande uit Masters of Whisky, Whisky-instructeurs, beroemde barmannen uit Japan, importeurs van gedistilleerde dranken, verkopers, makers en journalisten.

Over Kavalan Distillery

Kavalan Distillery in Yilan County pioniert reeds sinds 2005 met de kunst van het produceren van single malt whisky in Taiwan. Onze whisky wordt gerijpt in een omgeving met een intense vochtigheid en warmte, wordt vervaardigd met behulp van het smeltwater van de Snow Mountain en wordt verbeterd door zee- en bergwinden. Gezamenlijk creëert dit het kenmerkende romige karakter van Kavalan. De distilleerderij heeft de oude naam van Yilan County aangenomen en wordt door de moedermaatschappij, de King Car Group, ondersteund door ongeveer 40 jaar ervaring op het gebied van drankenproductie. We hebben meer dan 400 gouden of hogere onderscheidingen ontvangen in het kader van de meest competitieve wedstrijden in de branche. Breng een bezoek aan www.kavalanwhisky.com

Contact:

Kaitlyn Tsai

+886(0)39 229 000#7164

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1212438/Kavalan.jpg

Gerelateerde links

http://www.kavalanwhisky.com/



SOURCE Kavalan