Kavalanille yllätystunnustus Japanin viskieliitiltä

Lopulta Kavalan vei niin ensimmäisen, toisen kuin kolmannenkin sijan.

TWSC2020-kilpailun Best of the Best -sarjan 10 parasta single malt -viskiä

Kavalan Solist Vinho Barrique (Best of the Best) Kavalan Solist Ex-Bourbon Cask Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask The Essence of Suntory Whisky Yamazaki Distillery Refill Sherry Cask Komagatake 1991 28 Years Old Single Cask No.160 The Essence of Suntory Whisky Yamazaki Distillery Montilla Wine Cask Tomatin 30 Years Old Kavalan Solist Fino Sherry Glenfiddich 21 Years Old Glenfiddich 18 Years Old Small Batch Reserve

Lisäksi Kavalanin Solist Oloroso Sherry voitti vuoden parhaan tislaamon ja parhaan ikämerkinnättömän viskin (NAS) palkinnot.

Toimitusjohtaja Y.T. Lee sanoo, että täysin odottamattomat tulokset tekevät nöyräksi.

"Meille on kunnia saada tällainen arvio Japanin arvovaltaiselta viskiteollisuudelta", sanoo Lee.

TWSC:n johtokunnan puheenjohtaja Mamoru Tsuchiya sanoo: "Tämän vuoden tulokset osoittavat taas, että Taiwanissa on vahvaa, Kavalanin kaltaista osaamista ... Taiwan on näyttänyt viskinvalmistustaitonsa."

Kavalan sai eniten yksittäisille viskeille myönnettyjä Superior Gold -tunnustuksia. Se vei kahdeksasta tunnustuksesta kolme.

Best of the Best

Kavalan Solist Vinho Barrique

Vuoden paras tislaamo

Kavalan-tislaamo

Maailman paras single malt -viski - NAS

Kavalan Solist Oloroso Sherry

3 Superior Gold -tunnustusta

Kavalan Solist Vinho Barrique

Kavalan Solist Ex-Bourbon

Kavalan Solist Oloroso Sherry

8 Gold-tunnustusta:

Kavalan Concertmaster Port Cask Finish

Kavalan Concertmaster Sherry Finish

Distillery Reserve Peaty Cask

Distillery Reserve Rum Cask

Kavalan King Car Conductor

Kavalan Oloroso Sherry Oak

Kavalan Solist Fino Sherry

Kavalan Solist Port

Tuomarit valittiin eliitin joukosta: viskimestareista, viskikouluttajista, kuuluisista baarimestareista eri puolilta Japania, alkoholijuomateollisuuden maahantuojista, myyjistä, valmistajista ja toimittajista.

Tietoa Kavalan-tislaamosta

Yilanin kunnassa sijaitseva Kavalanin viskitislaamo on uurtanut uraa single malt -viskien saralla Taiwanissa vuodesta 2005 asti. Kavalan kypsytetään korkeassa kosteudessa ja lämpötilassa, ja se saa osansa myös meren ja vuoriston tuulista sekä Xueshan-vuoren sulamisvesistä. Yhdistyessään nämä tekijät synnyttävät Kavalanin tunnusomaisen kermaisuuden. Tislaamo saa nimensä kotipaikkansa Yilanin maakunnan alkuperäisnimestä, ja sen taustalla on noin 40 vuotta juomanvalmistusta sen emoyhtiön King Car Groupin osana. Olemme keränneet yli 400 kultamitalia tai sitä arvokkaampaa palkintoa alan arvostetuimmista kilpailuista. Käy osoitteessa www.kavalanwhisky.com

Lisätietoja:

Kaitlyn Tsai

+886(0)39 229 000#7164

[email protected]

Valokuva - https://mma.prnewswire.com/media/1212438/Kavalan.jpg



