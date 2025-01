Kutch Copper adhère à l'Association internationale du cuivre

WASHINGTON, 16 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Kutch Copper Ltd. (KCL), qui fait partie du groupe Adani, a rejoint l'Association internationale du cuivre (ICA) en tant que nouveau membre. L'ICA est une association commerciale à but non lucratif qui représente la moitié de la production mondiale de cuivre et qui œuvre à la promotion du cuivre, à la protection des marchés du cuivre et à la défense de la demande de cuivre au nom de ses 34 membres.

Située à Mundra, dans l'État du Gujarat, Kutch Copper est une filiale de l'incubateur phare du groupe, Adani Enterprises, qui investit 1,2 milliard de dollars dans la création d'une fonderie de cuivre d'une capacité initiale de 0,5 million de tonnes par an. L'installation ultramoderne de Kutch Copper produira également des cathodes et des barres de cuivre, ainsi que d'autres sous-produits. Une extension prévue de la fonderie permettra de doubler sa capacité, ce qui fera de l'installation l'une des plus grandes fonderies de cuivre à façon à site unique au monde.

Vinay Prakash, directeur général de Kutch Copper, a fait part de son optimisme à l'idée de rejoindre l'ICA. Il a déclaré : "L'Inde est en passe de devenir une plaque tournante importante pour le cuivre et ses produits dans les décennies à venir. Nous pensons que l'adhésion de Kutch Copper à l'ICA nous permettra de contribuer activement aux initiatives de développement durable et de développer des applications et des produits innovants dans le secteur du cuivre. Nous sommes impatients de collaborer avec la communauté mondiale du cuivre pour améliorer la chaîne de valeur de ce métal essentiel, qui joue un rôle vital dans la transition vers le "zéro net".

Juan Ignacio Díaz, président-directeur général de l'ICA, a fait part de son enthousiasme pour ce partenariat : "Nous sommes ravis d'accueillir Adani Metals Kutch Copper Ltd. au sein de notre communauté. Leurs efforts pour promouvoir une production de cuivre durable et innovante renforcent notre mission collective de promotion, de protection et de défense du rôle essentiel du cuivre dans la mise en place des technologies et des infrastructures nécessaires à la décarbonisation de la planète. Grâce à leur présence, nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de soutenir la croissance du cuivre dans les régions où ses principales applications se développent."

Stephen Rowland, président du conseil d'administration de l'ICA, a ajouté : "L'adhésion de KCL à l'ICA renforce notre engagement à promouvoir des pratiques durables et à développer de nouvelles applications pour le cuivre. Nous sommes ravis de collaborer avec eux et de soutenir leurs efforts pour susciter des changements positifs dans le secteur."

À propos de Kutch Copper Ltd.

Kutch Copper Ltd. (KCL), une filiale d'Adani Enterprises, l'incubateur phare du groupe Adani, est en train d'établir un complexe de fusion et d'affinage de cuivre à façon entièrement nouveau. Positionnée pour devenir un contributeur clé à l'infrastructure énergétique verte de l'Inde, KCL s'est engagée à répondre à la demande croissante de cuivre du pays. L'entreprise se concentre sur des pratiques de production durables et innovantes, en accord avec la vision plus large de l'Inde qui consiste à favoriser la croissance économique et le développement. KCL opère dans le secteur vertical des métaux et des matériaux, l'un des quatre principaux secteurs d'activité du groupe Adani, aux côtés des secteurs verticaux de l'énergie et des services publics, du transport et de la logistique, et de la consommation. www.adanimetals.com

À propos de l'Association internationale du cuivre

L'International Copper Association est la voix mondiale du cuivre, avec 34 membres répartis sur 6 continents. L'ICA, dont le siège se trouve à Washington, D.C., opère aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine. L'ICA et ses membres s'engagent à promouvoir des pratiques de production responsables et à faire progresser le développement humain pour un avenir durable. internationalcopper.org.