Kutch Copper sluit zich aan bij de International Copper Association

WASHINGTON, 16 januari 2025 /PRNewswire/ -- Kutch Copper Ltd. (KCL), onderdeel van Adani Group, is als nieuwste lid toegetreden tot de International Copper Association (ICA). ICA is een handelsvereniging zonder winstoogmerk die de helft van de wereldwijde koperproductie vertegenwoordigt en die werkt aan de promotie van koper, de bescherming van kopermarkten en de verdediging van de vraag naar koper namens haar 34 leden.

Kutch Copper, gevestigd in Mundra, Gujarat, is een dochteronderneming van Adani Enterprises, het vlaggenschip van de groep. Adani Enterprises investeert $ 1,2 miljard in de bouw van een kopersmelterij met een initiële capaciteit van 0,5 miljoen ton per jaar. De ultramoderne fabriek van Kutch Copper gaat ook koperkathodes, -staven en andere bijproducten produceren. Met de geplande uitbreiding van de smelterij wordt de capaciteit verdubbeld, waardoor de fabriek een van de grootste op maat gemaakte kopersmelterijen ter wereld wordt.

Dr. Vinay Prakash, algemeen directeur van Kutch Copper, deelt zijn optimisme over zijn toetreding tot de ICA: "India is klaar om in de komende decennia een belangrijk centrum voor koper en koperproducten te worden. Wij geloven dat het lidmaatschap van Kutch Copper van de ICA ons in staat zal stellen om actief bij te dragen aan duurzaamheidsinitiatieven en innovatieve toepassingen en producten te ontwikkelen binnen de kopersector. We kijken ernaar uit om samen te werken met de wereldwijde kopergemeenschap om de waardeketen voor dit essentiële metaal te verbeteren, want koper heeft een essentiële rol in de overgang naar netto nul."

Juan Ignacio Díaz, president en CEO van ICA, toonde zich enthousiast over de samenwerking: "We zijn verheugd Adani Metals Kutch Copper Ltd. in onze gemeenschap te verwelkomen. Haar inspanningen voor duurzame en innovatieve koperproductie versterken onze gezamenlijke missie om de essentiële rol van koper te promoten, beschermen en verdedigen bij het mogelijk maken van de technologieën en infrastructuren die nodig zijn voor het koolstofvrij maken van de wereld. Met KCL erbij, zijn we bijzonder enthousiast om de groei van koper te ondersteunen in regio's waar de belangrijkste toepassingen in ontwikkeling zijn."

Stephen Rowland van Glencore en ICA-bestuursvoorzitter, voegt hieraan toe: "Het KCL-lidmaatschap van ICA versterkt onze toewijding aan het promoten van duurzame praktijken en het ontwikkelen van nieuwe kopertoepassingen. We zijn verheugd om met KCL samen te werken en haar inspanningen om positieve veranderingen in de industrie te stimuleren te ondersteunen."

Over Kutch Copper Ltd.

Kutch Copper Ltd. (KCL), een dochteronderneming van Adani Enterprises, het paradepaardje van de Adani Group, is bezig met de bouw van een greenfield kopersmelterij en raffinagecomplex op maat. KCL is gepositioneerd om een belangrijke bijdrage aan de groene energie-infrastructuur van India te leveren en is vastbesloten om te voldoen aan de groeiende vraag naar koper in het land. Het bedrijf richt zich op duurzame en innovatieve productiepraktijken, in lijn met India's bredere visie op het stimuleren van economische groei en ontwikkeling. KCL is actief in de metaal- en materiaalsector, een van de vier grote bedrijfssegmenten van de Adani Group, naast energie & nutsbedrijven, transport & logistiek en consumentenproducten. www.adanimetals.com

Over de International Copper Association

De International Copper Association is de wereldwijde stem van koper, met 34 leden verspreid over 6 continenten. ICA heeft haar hoofdkantoor in Washington D.C. en is actief in de VS, Europa, Azië en Latijns-Amerika. ICA en haar leden zetten zich in voor het bevorderen van verantwoorde productiepraktijken en het stimuleren van de toekomst van menselijke ontwikkeling voor een duurzame toekomst. internationalcopper.org.