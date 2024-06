La plateforme multicanale néerlandaise Channable acquiert la société danoise de gestion de flux WakeupData

UTRECHT, Pays-Bas, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- La société danoise de gestion de flux WakeupData a été acquise par la plateforme multicanale néerlandaise e-commerce Channable. Avec cette acquisition, Channable, déjà leader sur le marché du Benelux, vise à devenir le plus grand acteur des pays nordiques dans le domaine de la gestion des flux de produits et du marketing digital.

Tous les employés qui travaillent actuellement chez WakeupData continueront à travailler pour Channable dans la nouvelle succursale danoise. Après l'acquisition, ils feront partie des plus de 260 employés qui travaillent aujourd'hui dans les bureaux de Channable à Utrecht, aux Pays-Bas, à Berlin, en Allemagne et à New York, aux États-Unis.

Le nouveau département nordique, dont le bureau se trouve à Aarhus, deviendra le premier bureau physique dans les pays nordiques.

Chez WakeupData, on attend avec impatience la fusion qui, selon le PDG et associé Steffen L. Jørgensen, a été préparée pendant six mois.

« Grâce à la solide plateforme et aux ressources de Channable, nous sommes bien placés pour renforcer notre position de leader sur le marché au Danemark, en Norvège, en Suède et en Finlande, a déclaré Steffen L. Jørgensen, PDG de WakeupData.

Avant d'ajouter :

« En combinant l'expertise locale et le service personnalisé de WakeupData avec la technologie de pointe et la portée internationale de Channable, tout le monde y gagne ! »

WakeupData et son acquéreur Channable proposent des services de gestion des flux aux vendeurs en ligne en optimisant la qualité de leurs données et en facilitant les liens entre les e-commerçants et les canaux de commercialisation pertinents tels que eBay, Amazon, Google et Meta.

Grâce à Channable, les détaillants et les marques en ligne peuvent faire la publicité de millions de produits sur plus de 2 500 plateformes numériques, plateformes publicitaires et sites de comparaison de prix auxquels Channable donne accès.

Cette acquisition profitera également aux clients existants de WakeupData puisqu'ils pourront utiliser la plateforme et les outils de Channable à l'avenir, tout en conservant le lien direct et la relation qui ont déjà été établis avec l'équipe du support technique local de WakeupData.

Channable s'attend à ce que cette acquisition renforce sa position déjà solide dans les pays nordiques et lui donne l'occasion de développer sa gamme de produits et de devenir le plus grand acteur incontesté des pays nordiques.

« Une chose a été particulièrement remarquable dans ce processus d'acquisition. Il était clair que même si nous avions une compétition amicale depuis plusieurs années, notre processus pour y parvenir semblait naturel », a déclaré Rob van Nuenen, PDG de Channable.

Outre la fusion de la clientèle des deux entreprises, M. van Nuenen se réjouit tout particulièrement de réunir les équipes qui ont une connaissance combinée du marché de près de vingt ans.

« Après les premières conversations avec l'équipe de WakeupData, il est devenu très clair que les deux entreprises ont pris des décisions très similaires et que les deux entreprises sont animées par les mêmes visions et les mêmes valeurs et ont construit leur succès sur une culture d'entreprise saine dotée d'équipes d'une grande diversité », déclare Rob van Nuenen.

À propos de Channable

Channable est la plateforme multicanale e-commerce qui permet aux marques, aux détaillants et aux agences d'accélérer leur croissance e-commerce enfacilitant l'optimisation des données de produits sur les différents canaux, en facilitant la vente multicanale et en améliorant les taux de conversion grâce à des recherches ciblées et à des annonces de produits performantes.