Nederlands multichannel platform Channable neemt Deense speler WakeupData over

UTRECHT, Nederland, 11 juni 2024 /PRNewswire/ -- Het Deense feedmanagementbedrijf WakeupData is overgenomen door het Nederlandse multichannelplatform voor e-commerce Channable. Met de overname wil Channable, dat al marktleider is in de Benelux, de grootste Scandinavische speler worden op het gebied van productfeedmanagement en digitale marketing.

Alle huidige medewerkers van WakeupData blijven voor Channable werken in de nieuwe Deense vestiging. Na de overname behoren ze tot de ruim 260 medewerkers die nu al actief zijn in Channable's kantoren in Nederland, Berlijn, Duitsland en New York City, VS.

De nieuwe Scandinavische afdeling met een kantoor in Aarhus wordt het eerste fysieke kantoor in Scandinavië.

Bij WakeupData kijken ze uit naar de fusie en volgens CEO en partner Steffen L. Jørgensen zijn ze er al zes maanden actief mee bezig.

"Met Channable's robuuste platform en middelen zijn we goed gepositioneerd om ons marktleiderschap in Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland te versterken," zegt WakeupData CEO Steffen L. Jørgensen.

Hij zegt verder:

"De lokale expertise en persoonlijke service van WakeupData combineren met de geavanceerde technologie en het internationale bereik van Channable, is een win-win voor iedereen!"

Zowel WakeupData als acquirer Channable leveren feedmanagementdiensten aan webwinkels door het optimaliseren van de datakwaliteit en het leggen van contacten tussen de eCommerce provider en relevante marketingkanalen zoals eBay, Amazon, Google en Meta.

Via Channable kunnen online retailers en merken miljoenen producten adverteren op meer dan 2.500 digitale marktplaatsen, advertentieplatforms en prijsvergelijkingssites waartoe Channable toegang biedt.

Ook bestaande klanten van WakeupData kunnen profiteren van de overname, omdat zij in de toekomst Channable's platform en tools kunnen gebruiken, met behoud van de directe verbinding en relatie die al is opgebouwd met het lokale ondersteuningsteam van WakeupData.

Bij Channable wordt verwacht dat met de overname de huidige solide positie in Scandinavië verder zal worden versterkt, waarbij de kans wordt geboden het productaanbod verder te ontwikkelen om van Channable de onbetwiste grootste speler in Scandinavië te maken.

"Eén ding was vooral opmerkelijk in dit proces naar de overname toe. Ondanks het feit dat we al een aantal jaren vriendschappelijke concurrenten zijn, leek ons proces een natuurlijke stap naar wat we nu zijn," zegt Rob van Nuenen, CEO van Channable.

Naast het samenvoegen van de klantenbestanden van de twee bedrijven, is Nuenen ook heel enthousiast om de teams met een gecombineerde marktkennis van bijna twee decennia samen te brengen.

"In de eerste gesprekken met het team van WakeupData kwam duidelijk naar voren dat beide bedrijven achter dezelfde beslissingen staan, gedreven door dezelfde visies en waarden. Beide ondernemingen hebben hun successen geboekt dankzij de opbouw van een gezonde bedrijfscultuur met behulp van teams met een grote diversiteit," zegt Rob van Nuenen.

Over Channable

Channable is het multichannel platform voor eCommerce. Het helpt merken, retailers en bureaus hun eCommerce groei te versnellen door geoptimaliseerde productgegevens via verschillende kanalen te stroomlijnen, multichannel verkoop te vergemakkelijken en conversiepercentages te verhogen met gerichte zoek- en productadvertenties.