La SuperFrancoFête à Québec!

Avec l'organisation de cette première édition, SISMYK souhaite faire un clin d'œil à l'événement de 1974, qui avait rassemblé des milliers de francophones du monde entier et avait notamment marqué l'histoire avec le spectacle J'ai vu le loup, le renard, le lion, et avait réuni sur scène Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Robert Charlebois. À l'aube du 50e anniversaire de cet événement devenu mythique, La SuperFrancoFête promet une soirée avec des artistes de tous les horizons qui présenteront des numéros originaux, des rencontres musicales inédites en duos, en trios et en groupes. Une trentaine de chanteurs uniront leur amour de la langue de Molière pour rendre hommage à la chanson francophone de partout (d'est en ouest et du nord au sud), celle d'hier et d'aujourd'hui. Entre tradition et modernité, cultures et sonorités singulières, c'est une occasion en or de découvrir la chanson de langue française sous différents attraits et visages et ce, tous réunis sur une seule et même scène!

C'est dans l'ADN de SISMYK d'être passionnés de musique et amoureux de la langue française. Avec la feuille de route et l'historique de SISMYK depuis 2008 avec Paris-Québec, c'est une suite logique pour nous de poursuivre cette mission de faire rayonner notre langue, de nous positionner comme chef de file et se définir à travers la SuperFrancoFête comme point de rencontre naturel pour les francophones et francophiles du monde entier.

– Sylvain Parent-Bédard, président et chef de la direction SISMYK

En plus d'accueillir quelques-uns des plus grands noms de la francophonie, La SuperFrancoFête permettra également de découvrir les talents les plus prometteurs de différents pays! L'objectif initial de cette fête, qui souhaite devenir un rendez-vous annuel, est de laisser, le temps d'une soirée, toute la place à la célébration de la musique, aux talents des interprètes ainsi qu'à la diversité des pratiques musicales de tout genre, le tout sous la direction musicale de Scott Price, accompagné d'une vingtaine de musiciens, musiciennes et choristes.

Ce spectacle télévisuel de notre première SuperFrancoFête a été conçu en favorisant les rencontres entre les générations, entre les pays. La fête sera teintée de plusieurs styles musicaux, comme autant de carrés de la mosaïque musicale francophone! Des artistes de plusieurs pays viendront chanter leur fierté francophone et nous faire découvrir la diversité des couleurs de la francophonie! Un concert composé de grands classiques de la chanson et de nouvelles découvertes!

– Isabelle Viviers, productrice développement et contenu SISMYK

Québec, l ' accent d ' Amérique, via une télédiffusion mondiale

Avec comme toile de fond une vue imprenable sur le Vieux-Québec aux abords du majestueux fleuve St-Laurent, La SuperFrancoFête se tiendra à l'Agora de Québec. La scène sera pour l'occasion transformée sous une forme jamais exploitée auparavant. En cohérence avec sa volonté de faire rayonner la ville de Québec, l'accent d'Amérique, la soirée fera l'objet d'une production télévisuelle de grande envergure. Une opportunité parfaite pour cet événement qui permettra à notre belle province de rayonner dans le monde entier par la télédiffusion du spectacle dans plusieurs millions de foyers sur la planète! Une autre belle façon pour les citoyens de souligner leur fière appartenance à la francophonie internationale et de démontrer la diversité de la langue française au travers d'un événement intégrateur et festif!

Le 1er septembre, la ville de Québec vibrera aux différents accents de la langue française du monde entier. C'est un événement qui se veut rassembleur, qui démontre une amitié naturelle entre les différents continents. Notre langue est un lien indéfectible. Grâce au travail fait en amont avec plusieurs intervenants des pays francophones, un point de démarque :

Peu importe d'où on vient, quand on se parle, on se comprend.

– Jean-François Blais, VP création & contenu SISMYK

Programmation et détails à venir

Dotée d'un budget de 3 millions de dollars, La SuperFrancoFête se promet de devenir un rendez-vous emblématique qui permettra de vivre de grands moments de divertissements musicaux inoubliables. La programmation particulièrement novatrice de l'événement du 1er septembre prochain sera dévoilée d'ici quelques semaines lors d'une conférence de presse à Québec. La capacité d'accueil du site étant limitée, les modalités d'accès à l'événement y seront aussi dévoilées. Plus de détails à venir sur www.sismyk.com

À propos de SISMYK

SISMYK, la division musicale de ComediHa!, est une maison de production spécialisée dans la création, la production, la promotion et la diffusion multiplateformes de contenus de différentes envergures : festivals, spectacles innovateurs et uniques de différents genres musicaux, tournées, captations, productions télévisuelles, séries télé, documentaires, variétés et bien d'autres. Depuis 2008, SISMYK a réalisé de grands événements majeurs nationaux et internationaux de grand ampleur tels que Madonna, The M.D.N.A Tour ou Diana Krall au Grand-Théâtre mais aussi Paris-Québec sous les étoiles, en passant par de nombreuses Fêtes nationales (2016 à 2021), Patrick Bruel avec l'OSQ et sans oublier Céline Dion sur les Plaines télédiffusé partout dans le monde. SISMYK a pour mission le rayonnement de la culture québécoise et des magnifiques régions du Québec. Près de 100 employés à temps plein composent l'équipe qui compte déjà plus d'une vingtaine d'années d'expertises et qui bénéficie d'une réputation enviable dans le milieu culturel, tant auprès des intervenants locaux qu'internationaux.

