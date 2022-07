Quebec City organiseert SuperFrancoFête!

Met deze eerste editie wil SISMYK eer betonen aan het evenement van 1974, dat duizenden francofonen uit de hele wereld bijeenbracht en geschiedenis schreef met de voorstelling "J'ai vu le loup, le renard, le lion" (Ik zag de wolf, de vos, de leeuw), en Félix Leclerc, Gilles Vigneault en Robert Charlebois samen op het podium bracht. Aan de vooravond van de 50e verjaardag van dit mythische evenement belooft La SuperFrancoFête een avond met artiesten uit alle lagen van de bevolking die originele nummers en originele muzikale ontmoetingen zullen brengen in duo's, trio's en groepen. Ongeveer 30 zangers zullen hun liefde voor de taal van Molière verenigen om een eerbetoon te brengen aan oude en nieuwe Franstalige muziek uit de hele wereld - van oost tot west en van noord tot zuid. Door de mix van traditie en moderniteit, culturen en eigenzinnige klanken is dit een gouden kans om de Franstalige muziek te ontdekken met zijn verschillende troeven en gezichten, allemaal verzameld op hetzelfde podium!

Het zit in het DNA van SISMYK om gepassioneerd te zijn door muziek en zijn liefde voor de Franse taal te tonen. Met het draaiboek en de geschiedenis van SISMYK, met Parijs-Quebec sinds 2008, is deze missie voor ons een logische volgende stap om onze taal te verspreiden, onszelf te positioneren als leiders en onszelf via het SuperFrancoFête te definiëren als een natuurlijk trefpunt voor francofonen en francofielen van over de hele wereld.

- Sylvain Parent-Bédard, Voorzitter en Chief Executive Officer SISMYK

La SuperFrancoFête verwelkomt niet alleen enkele van de grootste namen uit de Franstalige wereld, maar laat ons ook kennismaken met de meest veelbelovende talenten uit verschillende landen! De eerste doelstelling van dit festival, dat hopelijk een jaarlijks evenement zal worden, is om gedurende één avond ruimte te geven aan de viering van muziek, aan de talenten van de artiesten en aan de verscheidenheid van muzikale praktijken van allerlei aard, dit alles onder de muzikale leiding van Scott Price, begeleid door een twintigtal muzikanten en koorzangers.

Deze televisie-uitzending van ons eerste SuperFrancoFête was bedoeld om ontmoetingen tussen verschillende generaties en landen aan te moedigen. Op het feest komen verschillende muziekstijlen aan bod, die alle onderdeel zijn van het Franse muzikale mozaïek! Artiesten uit verschillende landen komen hun francofone trots bezingen en maken ons deelgenoot van de verscheidenheid van de kleuren van de francofonie! Een concert dat bestaat uit zowel grote klassiekers als nieuwe ontdekkingen!

- Isabelle Viviers, Development and Content Producer SISMYK

Quebec, l'accent d'Amérique, via een wereldwijde televisie-uitzending

La SuperFrancoFête vindt plaats in de Agora in Quebec City, tegen de achtergrond van een adembenemend uitzicht op Old Quebec aan de oevers van de majestueuze rivier Sint-Laurens. Het podium zal voor de gelegenheid worden omgetoverd in een nog nooit eerder gebruikte vorm. In overeenstemming met de wens om Quebec City, l'Accent d'Amérique, te promoten, zal de avond het onderwerp zijn van een groots opgezette televisieproductie. Dit evenement is een uitstekende gelegenheid om onze mooie provincie in de hele wereld te laten schitteren door de show uit te zenden naar miljoenen huizen over de hele wereld! Dit is een mooie manier voor de burgers om hun trotse lidmaatschap van de internationale francofonie in de verf te zetten en de diversiteit van de Franse taal te tonen door middel van een inclusief en feestelijk evenement!

Op 1 september zullen de verschillende accenten van de Franse taal uit de hele wereld weerklinken in Quebec City. Dit evenement is bedoeld om mensen samen te brengen en een natuurlijke vriendschap tussen de verschillende continenten te tonen. Onze taal is een onverbrekelijke band. Het voorbereidend werk met verschillende sprekers uit Franstalige landen brengt één punt naar de voorgrond:

Het maakt niet uit waar we vandaan komen, als we met elkaar praten, begrijpen we elkaar.

- Jean-François Blais, Creative & Content VP SISMY

Programmering en details volgen nog

Met een budget van 3 miljoen dollar belooft La SuperFrancoFête een symbolisch evenement te worden dat onvergetelijke momenten van muzikaal vermaak zal bieden. De bijzonder vernieuwende programmering voor het evenement van 1 september zal over enkele weken worden onthuld tijdens een persconferentie in Quebec City. Aangezien de capaciteit van de locatie beperkt is, zullen de voorwaarden voor toegang tot het evenement op dat moment ook worden bekendgemaakt. Meer details zijn te vinden op www.sismyk.com

Over SISMYK

SISMYK, de muziekafdeling van ComediHa!, is een productiemaatschappij die gespecialiseerd is in de creatie, productie, promotie en uitzending op meerdere platformen van verschillende soorten inhoud: festivals, vernieuwende en unieke shows van verschillende muziekgenres, tournees, televisieproducties, tv-series, documentaires, variétéshows en vele andere. Sinds 2008 heeft SISMYK grote nationale en internationale evenementen geproduceerd, samen met internationale sterren, zoals Madonna, The M.D.N.A Tour, Diana Krall in het Grand-Théâtre, maar ook Paris-Québec sous les étoiles, waaronder talrijke Nationale Feestdagen (2016 tot 2021), Patrick Bruel met het OSQ, en natuurlijk Céline Dion sur les Plaines. Deze evenementen werden wereldwijd op de televisie uitgezonden. De missie van SISMYK is de cultuur van Quebec en de prachtige regio's van Quebec te promoten. Het team van bijna 100 voltijdse medewerkers heeft meer dan 20 jaar ervaring en geniet een benijdenswaardige reputatie in de culturele gemeenschap, zowel plaatselijk als internationaal.

