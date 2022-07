Quebec City celebra SuperFrancoFête!

Al acoger esta primera edición, SISMYK quiere reconocer el evento del año 1974, que reunió a miles de francófonos de todo el mundo e hizo historia con el espectáculo "J'aivu le loup, le renard, le lion" (Yo vi al lobo, el zorro, el león), y reunió en escena a Félix Leclerc, Gilles Vigneault y Robert Charlebois. En vísperas del 50 aniversario de este mítico evento, La SuperFrancoFête promete una velada con artistas de todos los ámbitos que presentarán números originales y encuentros musicales originales en dúos, tríos y grupos. Cerca de 30 cantantes unirán su amor por la lengua de Molière para rendir homenaje a la música francófona pasada y presente de todo el mundo - de este a oeste y de norte a sur. Entre tradición y modernidad, culturas y sonidos singulares, esta es una oportunidad de oro para descubrir la música francófona con sus diferentes atractivos y rostros, ¡todos reunidos en un mismo escenario!

Está en el ADN de SISMYK ser un apasionado de la música y demostrar su amor por el idioma francés. Con la hoja de ruta y la historia de SISMYK, con París-Quebec desde 2008, es una continuación lógica para nosotros continuar con esta misión de difundir nuestro idioma, posicionarnos como líderes y definirnos a través de la SuperFrancoFête como un punto de encuentro natural para francófonos y francófilos de todo el mundo.

– Sylvain Parent-Bédard, presidente y consejero delegado de SISMYK

¡Además de dar la bienvenida a algunos de los nombres más importantes del mundo francófono, La SuperFrancoFête también nos permitirá descubrir los talentos más prometedores de diferentes países! El objetivo inicial de este festival, que aspira a convertirse en un evento anual, es dar espacio, por una noche, a la celebración de la música, al talento de los intérpretes, así como a la diversidad de prácticas musicales de todo tipo, todo bajo la dirección musical de Scott Price, acompañado de una veintena de músicos y coristas.

Este programa televisado de nuestra primera SuperFrancoFête fue diseñado para fomentar el encuentro entre diferentes generaciones y países. ¡La fiesta contará con varios estilos musicales, como tantos cuadrados del mosaico musical francés! ¡Artistas de varios países vendrán a cantar su orgullo francófono y hacernos descubrir la diversidad de los colores de la Francofonía! ¡Un concierto compuesto tanto por grandes clásicos como por nuevos descubrimientos!

– Isabelle Viviers, productora de desarrollo y contenido de SISMYK

Québec, el acento de América, por medio de una emisión de televisión a nivel mundial

La SuperFrancoFête se llevará a cabo en el Ágora de la ciudad de Québec, con el telón de fondo de una vista impresionante del Viejo Québec a orillas del majestuoso río San Lorenzo. El escenario se transformará en una forma nunca antes utilizada para la ocasión. De acuerdo con su deseo de promover la ciudad de Québec, el acento de Estados Unidos, la velada será el tema de una producción televisiva a gran escala. ¡Una oportunidad perfecta para este evento que permitirá que nuestra hermosa provincia brille en todo el mundo al transmitir el programa a millones de hogares en todo el mundo! ¡Otra gran manera para que los ciudadanos destaquen su orgullosa pertenencia a la Francofonía internacional y demuestren la diversidad de la lengua francesa a través de un evento inclusivo y festivo!

El 1 de septiembre, la ciudad de Québec vibrará con los diferentes acentos de la lengua francesa de todo el mundo. Este evento pretende unir a las personas y demostrar una amistad natural entre los diferentes continentes. Nuestro idioma es un vínculo inquebrantable. Gracias al trabajo realizado a contracorriente con varios ponentes de países francófonos, se destaca un punto:

No importa de dónde vengamos, cuando hablemos entre nosotros nos entenderemos.

– Jean-François Blais, vicepresidente de creaciones y contenido de SISMYK

Programación y detalles venideros

Con un presupuesto de 3 millones de dólares, La SuperFrancoFête promete convertirse en un evento emblemático que brindará momentos inolvidables de entretenimiento musical. La programación particularmente innovadora para el evento del 1 de septiembre se dará a conocer en unas pocas semanas en una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Québec. Como la capacidad del sitio es limitada, las condiciones de acceso al evento también se darán a conocer en ese momento. Más detalles por venir en www.sismyk.com.

Acerca de SISMYK

SISMYK, la división musical de ComediHa!, es una productora especializada en la creación, producción, promoción y transmisión multiplataforma de diversos tipos de contenido: festivales, espectáculos innovadores y únicos de diferentes géneros musicales, giras, producciones televisivas, series de televisión, documentales, programas de variedades y muchos otros. Desde 2008, SISMYK ha producido importantes eventos nacionales e internacionales, junto con estrellas internacionales, como Madonna, The M.D.N.A Tour, Diana Krall en el Grand-Théâtre, así como París-Québec bajo las estrellas, incluidas numerosas Fiestas Nacionales (2016 a 2021), Patrick Bruel con la OSQ y, por supuesto, Céline Dion on the Plains televisado en todo el mundo. La misión de SISMYK es promover la cultura de Québec y las magníficas regiones de Québec. El equipo de casi 100 empleados a tiempo completo tiene más de 20 años de experiencia y goza de una reputación envidiable en la comunidad cultural, tanto a nivel local como internacional.

