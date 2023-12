Le nouveau site Web de Tweddle Group présente des articles de référence et reflète l'élargissement de l'offre sectorielle

Le nouveau site tweddle.com connecte les organisations avec des outils de service essentiels et des services d'information sur les produits révolutionnaires « agnostiques pour l'industrie »

Le contenu mis à jour reflète l'expansion de Tweddle Group dans les domaines de l'apprentissage interactif, des solutions de diagnostic, de la machinerie lourde et de la défense

CLINTON TOWNSHIP, Michigan, 19 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Tweddle Group a annoncé aujourd'hui le lancement de son nouveau site Web, remanié et élargi.

Le nouveau site de Tweddle Group bénéficie d'un design épuré et d'une navigation intuitive qui guide l'utilisateur à travers les solutions d'information sur les produits de l'entreprise. Il s'agit d'une gamme variée d'offres, allant d'outils de diagnostic révolutionnaires à des services de développement de l'information avancés.

Users navigate the new site by Offerings--Content Development, Asset Management, and Print Fulfillment and Service Portal--or by browsing content relevant to Tweddle Group’s specific client industries: Farm Equipment & Heavy Machine, Manufacturing, Aerospace, Battery Electric Vehicles, Defense and Automotive.

« Nous sommes heureux de publier cette nouvelle version de notre site Web d'entreprise », a déclaré Todd Headlee, président de Tweddle Group. « L'ancien site Web de Tweddle Group était axé sur les services que nous avons fournis au cours de nos 70 premières années d'existence, le plus souvent pour nos clients OEM du secteur automobile. Mais Tweddle Group a connu une expansion significative au cours des dix dernières années, et nous voulions que ce nouveau site Web mette véritablement les gens en contact avec ce que nous faisons et reflète au mieux notre portée actuelle. »

M. Headlee a mentionné les nouvelles spécialités de Tweddle Group, notamment les plateformes de service et de réparation agnostiques et l'UX/UI pour les simulations d'entraînement militaire.

Le nouveau site, conçu par l'équipe créative interne de Tweddle Group et développé par Crimson, permet aux utilisateurs de naviguer par offres — depuis les capacités bien connues en matière de développement de contenu, de gestion des actifs et d'impression jusqu'à des domaines plus récents tels que l'apprentissage interactif et les portails de services avancés — ou en parcourant le contenu correspondant aux secteurs d'activité spécifiques des clients de Tweddle Group : le matériel agricole et la machinerie lourde, l'industrie manufacturière, l'aérospatiale, les véhicules électriques à batterie, la défense et l'automobile.

Le nouveau blog représente une autre mise à jour majeure du site. « Notre travail libère le potentiel de nos clients-partenaires, à la fois en termes de réduction des coûts, d'augmentation de la satisfaction des utilisateurs finaux et de génération de nouveaux revenus », a expliqué M. Headlee. « L'information sur les produits paraît encore ésotérique en 2023, mais elle a un impact conséquent. Nous souhaitons ouvrir le dialogue sur l'amélioration des pratiques de l'industrie grâce à l'information. Nous voulons aussi sensibiliser les gens aux façons inattendues dont l'information sur les produits peut façonner l'activité d'une organisation. »

Pour découvrir le nouveau site Web de Tweddle Group, rendez-vous sur Tweddle.com .

À propos de Tweddle Group

Tweddle Group, une division de CJK Group, Inc., estime que les produits doivent être faciles à utiliser et fournit des solutions d'information multicanal intégrées pour prendre en charge tous les aspects de l'expérience après-vente pour les chefs de produit, les techniciens et surtout les consommateurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tweddle.com .

Contact pour les médias :

Paul Arnegard

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2301488/Tweddle_Group_New_Website.jpg