Le sommet de Bangkok se penche sur la menace croissante du crime organisé s'appuyant sur les technologies numériques

BANGKOK, 28 mai 2026 /PRNewswire/ -- De hauts représentants de la loi, des autorités judiciaires et des experts internationaux de la criminalité organisée d'Europe et d'Asie du Sud-Est se sont réunis à Bangkok cette semaine dans le cadre d'un événement international majeur axé sur le renforcement de la coopération dans la lutte contre le crime organisé transnational. Cette communauté de pratique régionale réunie pendant deux jours, les 26 et 27 mai dans le cadre du projet Phygital-OC financé par l'UE, a rassemblé des représentants de la loi venus d'Europe et d'Asie du Sud-Est, des responsables d'INTERPOL, des autorités judiciaires et des organisations internationales de sécurité, afin de répondre à la menace croissante que représentent les réseaux criminels utilisant les technologies et opérant par-delà les frontières.

Organisé par l'Initiative mondiale contre le crime organisé transnational (GI-TOC - Global Initiative Against Transnational Organized Crime), partenaire du consortium, l'événement intitulé « Enhancing Law Enforcement Cooperation to Counter Ethnic Organised Crime Groups » (Renforcer la coopération en matière d'application de la loi pour lutter contre les groupes ethniques liés au crime organisé) s'est concentré sur l'amélioration de la collaboration internationale, du partage de renseignements et de la coordination opérationnelle en réponse aux menaces de plus en plus sophistiquées du crime organisé.

Les discussions ont porté sur les nouvelles tendances du crime organisé en Asie du Sud-Est et leurs liens avec l'Europe, y compris les activités des réseaux criminels interconnectés opérant à travers les régions, l'exploitation des technologies numériques et des systèmes financiers par les groupes criminels, et les défis auxquels sont confrontées les enquêtes transfrontalières et la coopération judiciaire.

Les participants ont également étudié les possibilités de renforcer la coopération entre les forces de police d'Asie du Sud-Est et les partenaires internationaux, ainsi que des approches pratiques pour améliorer l'échange de renseignements et la coordination opérationnelle.

« Les groupes criminels organisés transnationaux sont de plus en plus agiles, sophistiqués sur le plan technologique et connectés au niveau mondial », a déclaré Ruggero Scaturro, analyste principal de l'Initiative mondiale contre le crime organisé transnational (GI-TOC), partenaire du consortium Phygital-OC.

« Aucun pays ni aucune agence ne peut faire face seul à ces menaces. Des événements comme celui-ci sont essentiels à la mise en place de partenariats internationaux de confiance, à la compréhension opérationnelle et aux approches collaboratives nécessaires pour démanteler les réseaux criminels opérant dans des environnements physiques et numériques. »

La réunion de Bangkok s'inscrit dans le cadre plus large du projet Phygital-OC, qui vise à renforcer les moyens de répression et la coopération internationale face à la convergence croissante entre les activités de criminalité organisée physique et numérique.

NOTE AUX RÉDACTEURS :

Pour en savoir plus sur le projet, visitez le site à l'adresse suivante : www.phygital-project.eu.

À propos du projet

Phygital-OC est un projet financé par l'UE qui vise à comprendre et à lutter contre la convergence entre les activités de criminalité organisée physique et numérique. Le projet vise à renforcer les moyens de répression, à améliorer la coopération internationale et à développer de nouvelles approches pour lutter contre le crime organisé s'appuyant sur les technologies.