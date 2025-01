LEE KUM KEE VIERT DE AZIATISCHE KEUKEN EN CULTUUR MET DE WERELDWIJDE CAMPAGNE 'SMAKEN DIE VERBINDEN'

Het bekende merk onthult een nieuwe wereldwijde merkpositionering tijdens Chinees Nieuwjaar,

waarbij de nadruk wordt gelegd op de universele kracht van verbondenheid, traditie en gedeelde culinaire ervaringen

HONGKONG, 29 januari 2025 /PRNewswire/ -- Het iconische Aziatische culinaire merk Lee Kum Kee introduceerde vandaag zijn nieuwe merkpositionering 'Superieure ervaringen faciliteren door middel van de Aziatische keuken' en lanceerde zijn eerste wereldwijde merkcampagne. Het hoofdonderdeel van de campagne genaamd Smaken die verbinden is een indrukwekkende merkvideo die Lee Kum Kee's waarden van culinair erfgoed en cultuur viert en tegelijkertijd de wereld uitnodigt om nieuwe tradities en verbondenheid te ervaren tijdens Chinees Nieuwjaar en daarna.

"Lee Kum Kee werd 137 jaar geleden opgericht en is nog altijd trouw aan de missie om de Chinese culinaire cultuur wereldwijd te promoten en tegelijkertijd het bereik en de invloed van de Aziatische keuken te vergroten om zo tegemoet te komen aan de groeiende wereldwijde vraag naar nieuwe en spannende smaken. Nu de Aziatische keuken, muziek en film steeds meer weerklank vinden bij mensen over de hele wereld, grijpt Lee Kum Kee dit moment aan om de Aziatische culinaire tradities en cultuur verder te promoten", aldus Jet Jing, Chief Executive Officer bij Lee Kum Kee Sauce. "Met onze nieuwe merkpositionering willen we creativiteit inspireren en verbinding stimuleren zodat mensen overal superieure ervaringen kunnen beleven door middel van de Aziatische keuken."

De video Smaken die verbinden toont dierbare tafelmomenten tijdens Chinees Nieuwjaar van over de hele wereld. Van knoedels maken met een geliefde oma tot lachen en proosten met vrienden en familie, het viert de rol die eten speelt bij het verbinden van generaties en gemeenschappen. Het is een uitnodiging van Lee Kum Kee aan iedereen om te genieten van de culturele rijkdom, elkaar opnieuw te ontmoeten tijdens een maaltijd en herinneringen te creëren die een leven lang meegaan.

"Met de lancering van onze nieuwe merkcampagne viert Lee Kum Kee zijn evolutie als wereldwijde toegangspoort tot de Aziatische culinaire cultuur en vertegenwoordigt het de diversiteit, rijkdom en expressiviteit van Aziatische smaken op een wereldwijd podium", aldus Doreen Cheng, Chief Marketing Officer bij Lee Kum Kee Sauce. "Voor ons is 'wereldwijd' niet beperkt tot de geografie, het is een benadering van authentieke inclusiviteit, waarbij de smaken, tradities en verbondenheid die we vieren universeel weerklank vinden. Door middel van de merkvideo willen we ons erfgoed behouden en chef-koks en fijnproevers inspireren om de Aziatische keuken op een betekenisvolle manier te ontdekken."

De campagne Smaken die verbinden wordt vanaf vandaag uitgerold via traditionele platforms en sociale media, waarbij de evocatieve merkvideo wereldwijd te zien is op bekende locaties in New York, Londen, Hongkong en Sjanghai.

Met 137 jaar aan erfgoed vol rijke smaken staat Lee Kum Kee wereldwijd synoniem voor de authentieke Aziatische keuken. In de jaren 1920 reisde het merk mee met immigranten uit China naar de VS. Het bood de smaak van thuis in een onbekend land en maakte ook hun ondernemersdromen mogelijk, met ingrediënten en sauzen die de bouwstenen vormden van de moderne Chinees-Amerikaanse keuken. Tot op de dag van vandaag blijft het merk de culinaire cultuur promoten en de groei en innovatie van de wereldwijde voedingsindustrie ondersteunen. In juni 2024 werd het de eerste officiële partner voor sauzen en specerijen van de 50 beste restaurants ter wereld.

Terwijl het gesprek rondom Aziatisch eten en cultuur zich blijft ontwikkelen, wil Lee Kum Kee voorop blijven lopen in deze dialoog door het Aziatische erfgoed te vieren en tegelijkertijd nieuwe consumenten te verwelkomen om de levendige en zinnenprikkelende smaken van de Aziatische keuken te ontdekken. Met een groeiende aanwezigheid in meer dan 100 landen en regio's, blijft Lee Kum Kee een toegangspoort voor zowel professionele als thuiskoks voor het ontdekken, innoveren en creëren van superieure culinaire ervaringen in keukens en restaurants over de hele wereld.

Bekijk hier de merkvideo Smaken die verbinden.

OVER LEE KUM KEE

Lee Kum Kee is de wereldwijde toegangspoort tot de Aziatische culinaire cultuur, toegewijd aan het internationaal promoten van de Chinese culinaire cultuur. Al sinds 1888 brengt het mensen samen tijdens vreugdevolle reünies, gezamenlijke tradities en onvergetelijke maaltijden. Het assortiment van meer dan 300 sauzen en specerijen van Lee Kum Kee is geliefd bij zowel consumenten als chef-koks en inspireert professionele en thuiskoks tot experimenteren, creëren en genieten. Met het hoofdkantoor in Hongkong, China en een aanbod in meer dan 100 landen en regio's, zorgen Lee Kum Kee's rijke erfgoed, onwrikbare toewijding aan kwaliteit, duurzame werkwijzen en 'Constant Entrepreneurship' samen voor superieure ervaringen door middel van de Aziatische keuken voor mensen over de hele wereld. Ga voor meer informatie naar www.LKK.com.

